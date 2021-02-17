Калининград подключили к независимому интернет-каналу, который протянули по дну моря

В церемонии приняли участие губернатор Антон Алиханов, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня, 17 февраля, официально завершилось строительство резервной подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Кингисепп – Калининград. В нашей области трасса ПВОЛС выходит на берег в районе Зеленоградска и тянется до узла связи в Калининграде. В Ленинградской области кабель проложен от Финского залива и до Кингисеппа. Общая протяженность линии, тянущейся по дну Балтийского моря, составила 1 115 км, из которых 336 км приходится на территорию России (морская, прибрежная и наземная части). Часть кабельной трассы размещена в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции (779 км). Во время строительства силы Балтийского флота уничтожили 7 морских мин.

Пропускная способность построенной магистрали – 100 Гбит/с возможностью расширения до 8 Тбит/с. В «Ростелекоме» отметили, что новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре. До этого ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран.

- Благодаря решению президента мы сегодня получаем новые возможности, горизонты для развития цифровой коммуникации в регионе, возможности для калининградского и российского бизнеса в этой сфере благодаря этому проекту расширяются значительно, - заявил на презентации проекта губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Линии зарезервированы, вне зависимости от изменений геополитических, технических, технологических мы имеем уникальный объект, который гарантирует информационную безопасность для нашего региона.

- Калининград получил абсолютно независимую связь. Работы заняли два года, из них половина времени ушло на создание проекта и согласования, — сказал представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. - Наше государство уделяет особое внимание вопросу развития Калининградской области. Сегодняшнее событие – дополнительное тому подтверждение. Новая подводная волоконно-оптическая линия связи Кингисепп – Калининград придаст мощный импульс программе цифровой трансформации региона, жители которого смогут почувствовать реальные преимущества от применения информационных технологий и сервисов.

Полный переход на информационный обмен через новую линию связи запланирован на конец марта.