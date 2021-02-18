Две тысячи героев на нашей земле: В Калининграде создали электронную базу данных награжденных орденом Александра Невского

Истории орденоносцев, отличившихся в Восточной Пруссии, можно найти на сайте невский39.рф. Фото: Предоставлено музеем

В 2021 году в России отмечается 800-летие выдающегося полководца князя Александра Невского, заступника народа и покровителя защитников Родины.

Калининградский историко-художественный музей к памятной дате создал электронную базу данных героев, награжденных орденом Александра Невского в период Великой Отечественной войны. Найти ее можно по адресу: невский39.рф. Примечательно, что подвиги бойцы совершали именно на территории Восточной Пруссии, современной Калининградской области.

Почти год длилась кропотливая работа. Для составления справок на кавалеров ордена сотрудники музея использовали данные из военных архивов, баз данных «Подвиг народа», «Мемориал», «Память народа».

- Начав поиск кавалеров ордена, награжденных за бои в Восточной Пруссии с октября 1944-го по июнь 1945-го, мы рассчитывали на тысячу человек, а удалось установить около 2 000 кавалеров ордена. Мы указали не только биографические сведения, которые доступны из открытых источников, но и подробно описали сами подвиги. Для этого привлекли ранее не публиковавшиеся документы из собрания Центрального архива Министерства обороны России, которые недоступны в интернете, - рассказывает замдиректора по музейно-просветительской деятельности историко-художественного музея Екатерина Манюк.

Создатели каталога максимально насытили его фотографиями, и теперь у всех нас есть возможность заглянуть в глаза героям.

Новый каталог, часть материалов для которого удалось отыскать в фондах историко-художественного музея, стал прекрасным учебно-методическим пособием.

- Важная особенность нашей базы в том, что героев мы распределили по муниципальным образованиям Калининградской области, на территории которых был совершен подвиг. Теперь, если учитель даст ребенку задание подготовить сообщение, например, о подвигах, совершенных на территории Зеленоградского района, то он сможет зайти на наш сайт, найти информацию и сделать доклад. Проект играет важнейшую роль в патриотическом воспитании молодежи, - говорит Екатерина Манюк. - Мы общались с нашими бабушками и дедушками, кто-то - с родителями, прошедшими войну. Молодежь, не зная, не имея такого уникального опыта общения с прямыми свидетелями, воспринимает историю по-другому.

Создатели каталога уверены, что он будет интересен не только калининградцам, но и жителям всей страны и даже зарубежья, где сегодня есть потомки участников Великой Отечественной войны.

Проект интерактивный, «живой», и с помощью кнопки обратной связи всегда можно выйти на его создателей, если захотите что-то уточнить или дополнить информацию о герое.

Среди орденоносцев за бои в Восточной Пруссии есть трижды кавалер ордена подполковник Иван Борисенко (известно лишь 5 офицеров, награжденных этим орденом трижды). За всю войну лишь девять женщин были награждены этим орденом. Две из них отличились у нас, на территории Восточной Пруссии. Это летчицы, гвардии капитаны Ольга Шолохова и Валентина Кравченко (Савицкая).

А вот конкретный пример подвига из каталога. Леонид Малыгин из Ростовской области был штурманом. 24 апреля 1945 года при бомбометании форта в Пиллау получил ранение в руку, а его летчику перебило кость ноги, управлять самолетом он не мог и от потери крови потерял сознание.

Малыгин, превозмогая боль, взял управление самолетом и помог летчику посадить боевую машину в Хайлигенбайле, чем спас самолет и жизнь экипажу.

Командир взвода разведчиков Михаил Перфильев. Фото: Предоставлено музеем

Есть история орденоносца Михаила Перфильева из Читинской области. Командуя взводом разведки, он выполнял задачу по захвату «языка». Ночью попали на минное поле. Перфильев лично снял 25 мин и проделал проход, но разведчики были обнаружены и отошли. В это время противник начал отступление, Перфильев организовал преследование. Встретив немецкий заслон из шести человек, уничтожил его и захватил пленного. Это позволило получить ценные сведения о перегруппировке противника.

КСТАТИ

Выставка уже 19 февраля

Презентация электронного каталога пройдет 19 февраля в 12.00 в Калининградском историко-художественном музее, где откроется выставка «Князь Александр Невский. Побеждая, непобедим!» (0+). Это совместный проект музея-заповедника «Куликово поле» и главного художника Военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга Евгения Емельянова. В экспозиции представят художественные работы мастера, повествующие о жизни и подвигах князя, предметы археологии первой половины XIII века, а также реконструкцию вооружения и снаряжения русского воина и западного рыцаря.

Выставка работает до 19 апреля.

СПРАВКА «КП»

Орден Александра Невского - единственная награда России, существовавшая ранее в наградных системах Российской империи и Советского Союза. Советский орден учрежден 29 июля 1942 года. Его вручали офицерам Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в сражениях за Родину.

В годы Великой Отечественной войны этой награды были удостоены более 42 тысяч человек.