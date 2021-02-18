Недавнее исследование РИА «Новости» вновь подтвердило - ценники на АЗС в Калининградской области остаются одними из самых высоких в стране. В рейтинге по дороговизне бензина АИ-92 в январе мы заняли не самое почетное 7-е место. И, что не менее обидно, дорожает топливо у нас тоже чуть ли не быстрее всех - на 3,7% за последний год. На Алтае, например, за это же время стоимость вообще не изменилась, а в Москве и Санкт-Петербурге прибавка составила 3,4% и 3,0%.- Главная причина того, что бензин в Калининграде стоит дороже, чем в других регионах страны, - отсутствие в нашей области перерабатывающего завода. В результате на стоимость существенно влияет транспортная составляющая. Там, где есть НПЗ, бензин стоит а 4-5 рублей дешевле, чем у нас, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» финансовый аналитик, директор местного филиала \\"БКС Премьер\\" Виталий Багаманов. - Вообще стоимость самой нефти в цене литра составляет не такую уж значительную долю, как можно предположить. Около 60% - это акцизы, налоги на добычу полезных ископаемых и так далее. Акцизы с 1 января 2021 года были подняты на очередные 4%, что, помимо прочего, также повлияло на цену бензина внутри страны. Прибыль нефтяников, на самом деле, совсем небольшая - всего 6-7%.Эксперты РИА «Новости» ожидают, что тенденция роста топливных цен сохранится, но динамика останется ниже инфляции. С учетом предполагаемого роста номинальной заработной платы, доступность бензина якобы должна даже немного увеличиться.- Однако в разных регионах ситуация будет развиваться по-разному, - говорится в исследовании.Как известно, рост цен на топливо неизбежно отражается на стоимости многих товаров, включая продукты. Тем более, что компенсировать сельхозпроизводителям затраты на приобретение топлива власти не планируют- Правила субсидирования отрасли, определенные Соглашением ВТО, не позволяют применять такую меру поддержку как компенсация затрат на топливо, - сообщили «Комсомолке» в областном министерстве сельского хозяйства.Виталий Багаманов считает, что повышение цен в магазинах мы действительно увидим.- Думаю, некоторые товары могут подорожать на 1,5-2%, - считает аналитик. - Что касается цен на само топливо, то здесь возможен откат, как это было в прошлом году. Правительство ориентируется, что инфляция составит 4% и бензин плюс-минус должен уложиться в эту же динамику. Но, учитывая, что топливо уже существенно подорожало, вероятно, нас ждет коррекция.Самая популярная услуга, привязанная к стоимости горючего - проезд в общественном транспорте - подорожала в Калининграде в прошлом году. Цены на билеты подняли не так давно, 1 октября. Вице-премьер Александр Рольбинов тогда же признал, что перевозчики просили увеличить стоимость еще сильнее, но региональная служба по тарифам на такой шаг не пошла. Пойдет ли теперь? Думается, что вряд ли. Обычно власти стараются не менять стоимость проезда чаще, чем раз в полтора-два года, так что следующее повышение, очевидно, ждет нас только в 2022-м. Но загадывать, конечно, не будем.