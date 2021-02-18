Мама-трактористка и две швейных машинкиЛина Антоновна Жигалина (в девичестве Олифиренко) родилась на станции Мена в Черниговской области в 1937 году.- Моя мама, Екатерина Ефимовна Бурая, была знаменитой трактористкой. В ее бригаде работали 11 девушек. Все – в красных косынках, - рассказывает Лина Антоновна.- Свою технику мама знала очень хорошо, она даже парням-трактористам иногда подсказывала. Вскоре за хорошую работу ее премировали подольской швейной машинкой. Мама рассказывала, что в тот день был тридцатиградусный мороз, и эту машинку она тащила вместе с подругами от сельсовета, что был в семи километрах от ее села. Других трактористок наградили чуть скромнее: кому сапоги дали, кому отрез сукна или ситчика. Но все были довольны.Вскоре Екатерина Ефимовна вышла замуж за тракториста Антона Климентьевича Олифиренко, и вместе они переехали на станцию Мена.- В 1937 году маму, уже беременную, отправили в Москву на съезд. Она рассказывала, что видела там Крупскую и трактористку-стахановку Пашу Ангелину (она прославилась лозунгом «Сто тысяч подруг — на трактор!» - Ред.), привезла оттуда фотографии. Правда, эти снимки не сохранились – когда мы были в оккупации, мама их в землю закопала вместе с комсомольским билетом, и все это пропало.Домой со съезда Екатерина Олифиренко вернулась с провожатым – он помогал ей дотащить чемодан книг о полевом травосеянии и уже вторую швейную машину, на этот раз фирмы «Зингер».- Среди книг, которые мама с собой привезла, была «Лина Одена героиня испанского народа», - продолжает Лина Антоновна. – Утром провожатый уехал, а папа отвез маму в роддом – там я родилась. В честь той самой Лины, погибшей в 1936 году в Испании, родители меня и назвали. Мама продолжала работать, поэтому на подмогу себе она привезла из родного села свою младшую сестренку Евдокию. Так получилось, что с ней у меня почти вся жизнь связана.В июне 1941 года Евдокия сдала экзамены в двухлетней школе медицинских сестер, и тут началась Великая Отечественная война.- Им с подружкой Катюшей было по 18 лет, и они вдвоем сразу побежали в военкомат. Они всю войну прошли, и День Победы встретили в польском городе Гнезно. Там она вышла замуж за офицера. Сначала она думала, что он поляк, потому что он польскую форму носил, а он русским оказался.Гибель отца и оккупация МеныОтцу Лины Антоновны, также призванному на фронт, повезло меньше. Он пропал без вести в начале войны, и семья о его судьбе ничего до сих пор не знает. Установить, что с ним случилось, удалось при помощи сайта «Память народа». 12 июля 1941 года Антон Олифиренко попал в плен под Быховом, после чего был направлен в Хаммерштайн (сегодня польский город Чарне), где располагался один из первых немецких концлагерей (он был построен в 1933 году, и поначалу там содержались немецкие коммунисты). Летом 1941 года этот концлагерь был спешно расширен и переоборудован, впоследствии он принял почти сорок тысяч советских военнопленных. Назывался он уже Шталаг II Б. В нем 19 октября 1941 года рядовой Олифиренко и погиб.Семье Олифиренко, попавшей в оккупацию также было несладко.- Мы остались в Мене. С самого начала нас выгнали из дома, а хату нашу занял вечно сердитый офицер с денщиком. Мы с мамой переехали в сарай, где у нас корова и свиньи жили. Скоро ни коровы, ни свиней не стало - немцы даже кур всех съели. Но по нашим детским понятиям, толстяк-денщик был все-таки неплохой - он не обижал нас. Стыдно сказать, но мы его полюбили даже. Иногда он выходил на крыльцо и играл на губной гармошке, а моя маленькая сестренка Аза прыгала и танцевала. Мы после еще шутили над ней, что она предательница. Но за эти танцы денщик давал кусочек хлеба, который вынуждена была печь немцам моя мама. Сверху на хлеб он клал немного меда. Сестра этот кусочек потихоньку отдавала мне, и опять начинала плясать. Немец видел это и снова шел за хлебом. Второй кусочек мы с сестрой уже не ели, а оставляли маме.Пойманный полицайКогда пришла Красная Армия, жители Мены сидели уже в самых настоящих норах. Их выкопали в глиняном карьере у подножия холма.Лина Антоновна рассказала, как она с сестрой и матерью сбежала из своего сарая.- Нашим соседом был полицай Иван Бреус. Кто-то даже говорил, что он ничего плохого не делал. Матери моей он однажды сказал: «Катя, бери детей и уходи – ночью будет облава». Во время той облавы тетину подружку Любу арестовали и повесили, соседскую семью одну (муж с женой и двое деток) тоже расстреляли – они евреями были. Могли и маму мою повесить, потому что все знали, что она комсомолка и известная трактористка. Немцам ведь даже искать не нужно было – предатели указывали на дома.Интересно, что через несколько лет пути Олифиренко и Бреус снова пересеклись, но уже в Калининградской области.- Мы тогда жили в домике на перекрестке проспекта Победы и улицы Менделеева, и мама недалеко от нас встретила тетю Валю, жену Бреуса. Она и рассказала, что ее мужа нашли и 25 лет лагерей дали. Податься ей было некуда, и мы на какое-то время ее приютили. Хотя, все проблемы Бреусов из-за тети Вали и случились. Она была такая хвастунья! Раздобыла тут каких-то вещей немецких и приехала на малую родину показаться. Нарядная была, полная, красивая. Если б она в Мену не приехала, Бреусов и не нашли бы. После суда досталось и сыну Юрию – его исключили из комсомола и из училища. С того момента он нигде не мог пристроиться и, в конце концов, заболел психически - никуда не выходил, завесил окно одеялом и оброс бородой. Знаю я об этом, потому что работала медсестрой в психиатрической больнице на улице Невского, там я его и увидела. А вот сестры его, Зои, все это не коснулось. Она вышла замуж, и ее никто не трогал. Еще знаю, что тетя Валя потом из Балтийска переехала в Калининград и жила на улице Зои Космодемьянской.Крапивные драники для тети ФрауВообще же семья Олифиренко оказалась в Калининграде совершенно случайно.- Наша землячка Прасковья Гордеевна воевала в Восточной Пруссии и решила тут остаться. Тем более, у нее уже маленький сынок был, звали его Олежка. Родом она была из соседнего городка Корюковка, а сестры ее жили в Мене, с нами по соседству. И вот приехала Прасковья Гордеевна, маму мою встретила и говорит: «Катя, чого ти тут сидиш? Поїхали на Німеччину!». И вот как она уехала с сестрами, то прислала нам вызов. В Кенигсберг мы с мамой и Азой отправились в июне 1946 года.Поселилась мать с дочерьми в Октябрьском районе, на Текстильной улице (сегодня это улица Володи Дубинина).- В Кенигсберге еще все цвело, когда мы прибыли – это я хорошо запомнила. Потом мы с Азой, как освоились, по садам лазали, ягоды собирали, все развалины в окрестностях изучили. Жили мы на первом этаже, а над нами, в мансарде, немка с дочкой Эвой, которой было 9 лет. Так как мы с Эвой были ровесницами, то сразу подружились. В классики играли, в жмурки. Но было все-таки голодно. Когда мама уходила на работу, мы рвали крапиву, из которой она пекла драники. Сначала мы ели, а потом мама говорила: «Отнесите несколько драников наверх, для фрау». Мы думали, что «фрау» - это имя ее. К тому моменту кое-каким словам уже у Эвы научились, поэтому говорили: «Гутен морген, тетя Фрау». Она, конечно, отвечала по-немецки, потому что ни слова по-нашему не знала, а вот дочка ее язык быстро выучила.Швейная интернациональная артельЧерез дорогу от дома, где жили Олифиренко, Екатерина Ефимовна решила открыть швейную мастерскую.- Мама ведь притащила в Кенигсберг свою машинку «Зингер». Вместе с двумя немками-сестрами, Фридой и Хильдой, она отмыла какую-то комнату, поставила машинку, и они начали там втроем шить – самодеятельность устроили. Из одеяла могли куртку сделать или еще чего. С утра немки соблюдали завтрак: терли картофелину на терке и заваривали кипятком, получался суп. А маме кусочка хлеба хватало, работала она с утра до вечера. Потом немки готовили «кофе»: обжигали желуди и каштаны, дробили их, потом мололи на маленьких ручных мельницах и варили. Называли они его «эрзац». Пить это было невозможно – горечь жуткая! Лучше полынь с горчицей съесть! Но мама не отказывалась, пила, когда угощали. Наша соседка из мансарды точно такой же «кофе» варила и давала нам в маленьких чашечках, когда мы ей крапивные драники приносили.Такое интернациональное сотрудничество продолжалось до 1948 года, когда депортировали и соседку с дочкой Эвой, и обеих швей.- Сколько было слез! Мы с Эвой обнимались и ревели, а мама – с Фридой и Хильдой, потому что за два года они ей как сестры стали (они, кстати, говорили, что мужья у них коммунистами были). Вечером приехала крытая грузовая машина, мама на дорогу немкам картошки в мундире сварила, соли дала в спичечном коробке и маленький мешочек сухарей. Больше у нас ничего и не было. А маме они подарили шерстяные гетры, которые сами связали; деревянные башмаки, обитые кожей; серое пальто демисезонное; большущий шарф (такие шарфы они наматывали на голову в виде чалмы) и маленькую аптечку с зеркальцем.«Их бине дубина, полено-бревно»Лина пошла учиться в школу №6 на Тенистой Аллее.- Немецкий у нас преподавала настоящая немка Гертруда, маленькая, старенькая и седая. По-русски она хорошо говорила, рассказывала, что осталась одна, потому что все родственники погибли. Но один мальчишка сочинил глупое стихотворение, которое я почему-то хорошо запомнила:«Их бине дубина,Полено-бревно.Что фрау Гертруда фашистка,Мы знаем давно».Она услышала это, подошла к нему и говорит: «Я – не фашистка, у меня муж и три сына коммунистами были! И все они погибли».Мне, переехавшей из Украины, в школе поначалу тоже было очень трудно, потому что по-русски я ни бельмеса не понимала. Как надо мной смеялись! Да еще и другая была напасть – когда мы ехали в Калининград в товарняке, на меня насекомые напали. Была полная голова вшей! С нами ехал один дедушка, который взял ножницы и волосы мне лесенкой обкорнал. Ходила я в платочке. А в классе у нас такая девочка была красивая с длинными косами – я ей очень завидовала.Языковой барьер помогла преодолеть учительница начальных классов Антонина Андрианова.- Антонина Андреевна была учительницей от бога! Она заметила, что надо мной подшучивают. Кроме обычных уроков она занялась организацией самодеятельности и спрашивала у своих учеников, кто что умеет делать. Все отвечали, что ничего не умеют. А как до меня очередь дошла, я тоже ответила: «Нічого не вмію». «А песенку какую-нибудь знаешь?» - спрашивает учитель, а я вышла, прямо как Фрося Бурлакова, и спела:«Ой, лопнув обруч тай біля барила,Дівчина козака сім раз обдурила.Ой, думала я, передумала я…»Антонина Андреевна так смеялась! А потом говорит: «Ты молодец!». Так я стала в танцевальный кружок ходить.В свободное от школы время дети занимались поисками еды.- Мы листья собирали, травку какую-то. Оружие и боеприпасы, которые повсюду валялись, нас не интересовали – этим мальчишки баловались. Один парень из нашей школы даже подорвался, но не умер. Он камнем или молотком по патронам колотил.Мнимый поляк дядя МишаС улицы Текстильной переселенцы вскоре перебрались в дом №9 на улице Сержанта Мишина.- Нам туда помог переехать дядя Миша, за которого моя тетя Евдокия в Польше замуж вышла. Они приехали в Калининград в 1947 году, и им дали квартиру в доме на Мишина. Потом, когда им дали другое жилье, дядя Миша поселил нас по своему старому адресу – ведь на Текстильной мы в одной комнате ютились, на полу спали.Михаил Андреевич Иванов был непростым военным. О его миссии в Польше ничего узнать не удалось, но, скорее всего, он воевал в рядах Войска Польского. Переехав в Калининград, он стал вратарем футбольного клуба «Динамо», который позже был переименован в «Пищевик», а затем в «Балтику».«Сорвала я цветок полевой…»Окончив семилетку, Лина Антоновна поступила в медшколу, после чего 46 лет отработала в медицине: в туберкулезном диспансере на Монетной (сегодня улица Подполковника Иванникова), в поликлинике на Генделя и в психиатрической больнице на Невского. С мужем она познакомилась в 1956 году в парке Калинина.- Сейчас там все каруселями застроено, а тогда это была зеленая площадка, спуск и внизу сцена. На сцене сидел работник парка культуры с баяном. Он играл и приглашал выходить на сцену всех желающих. Но однажды мы с подружкой пришли, а вместо того мужчины сидит какой-то парень кучерявый с загорелым лицом. Моя подруга спела что-то по-украински и мне говорит: «Смотри, парень-то какой! Иди, давай!». В общем, я вышла и стою, как истукан. А он: «Что будем петь?» Я и начала:«Сорвала я цветок полевой,Приколола на кофточку белую.Ожидаю свиданья с тобой,Только первая шага не сделаю.Значит, нужно тебе подойти,Самому обо всем позаботиться.А не то разойдутся пути,И любовь улетит, не воротится.Не теряй же минут дорогих,Назначай поскорее свидание.Ты учти, что немало другихНа меня обращают внимание».Последний куплет он мне уже помог, да еще и два раза его сыграл. Потом он поставил баян, взял меня за руку и мы ушли. Через два месяца поженились, звали того парня Лукьянченко Валерий Иванович. Это был офицер, служивший в штабе ВВС (он располагался там, где сейчас детская областная больница). А в 1957 году у нас Юра родился.В 1963 году, когда у нас второму сыну исполнилось два года, мы уехали в Хабаровский край, в Советскую Гавань. Но вместе пробыли всего два года. Подружки начали говорить, что Валера туда ходил, сюда ходил. Ревновать начала. А потом разъярилась, взяла детей, посадила их на самолет, и мы улетели. 7 лет он служил на Дальнем Востоке, а я в Калининграде жила с детьми. Каждый год в августе он приезжал и помогал собирать детей в школу. Еще бывал зимой, на каникулах. Звал поехать назад, но мне было стыдно. Только через 7 лет мы развелись. И ни у него, ни у меня счастья больше не было. Только спустя много-много лет я вышла замуж во второй раз, стала Жигалиной. Муж прорабом на стройке работал, мы с ним 11 лет вместе прожили, он умер уже. Валера, насколько я знаю, тоже умер несколько лет назад.Сегодня у Лины Антоновны, кроме двоих сыновей, три внука и четверо правнуков. Живет она на улице Шиллера - там же, где раньше жила ее тетя Евдокия.