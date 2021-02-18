Сегодня легендарное научное судно «Академик Мстислав Келдыш» стоит, скованное льдом, у причала рыбного порта. Весной оно отправится в очередную экспедицию, но и сейчас калининградский корабль живет своей жизнью. Экскурсию для нас провел капитан Юрий Горбач, чья жизнь связана с «Келдышем» с 1994 года.Судно получило широкую известность благодаря фильму Джеймса Кэмерона «Титаник». Именно с «Келдыша» спускали обитаемые аппараты «Мир-1» и «Мир-2», которые использовали для документальных съемок под водой. Тогда же на судне смонтировали вертолетную площадку, которую можно увидеть, когда престарелая Роуз сходит на корабль. Кулон с бриллиантом «Сердце океана» Роуз в финале «Титаника» кидает в воду именно с борта «Келдыша». Говорят, делали несколько дублей, и украшение внизу приходилось ловить, чтобы оно действительно не ушло ко дну.Возле каюты, в которой жил режиссер Джеймс Кэмерон, сегодня есть небольшой стенд со старыми фотографиями, а внутри на стене висят афиши «Титаника».«Келдыш» также несколько лет работал на месте гибели подлодки «Комсомолец» в Охотском море, потом - на месте гибели «Курска». И все же основная деятельность судна связана с проведением научных исследований.- За 40 лет мы провели 83 экспедиции. С глубоководными аппаратами «Мир» работали по всему Мировому океану. Последние годы судно в основном базируется в Арктике, – рассказал Юрий Горбач. - Большая научная программа по Антарктиде – в этом году планируется выход в конце мая, предстоит четыре экспедиции. Сначала в Норвежское и Баренцево море. Курчатовский институт задействует судно для обследования заливов у Новой земли с затопленными в советские годы радиоактивными отходами. Завершит год совместная с дальневосточниками экспедиция в места выбросов метана в районы моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.По словам директора Музея Мирового океана Светланы Сивковой, Калининград претендует на звание столицы научного флота. У нас базируются все самые крупные академические суда: вместе с «Келдышем» стоят научные корабли «Академик Сергей Вавилов», «Академик Йоффе», «Профессор Штокманн» и «Академик Петров».– Ведь во Владивостоке или Мурманске мы ничего подобного не увидим! В Петербурге этого тоже нет, подчеркивает Сивкова.