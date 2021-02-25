В Калининграде задержали подозреваемого в поджоге 8 автомобилей

Злоумышленник последовательно поджигал припаркованные машины Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевском районе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге 8-ми автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Серия поджогов произошла в поселках Дорожный и Орловка в ночь на среду, 24 февраля.

Первый вызов поступил около 23 часов от магазина в поселке Дорожный, где загорелся стоявший «Фольксваген Пассат». Когда на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС, на пульт дежурного стали приходить сообщения о возгораниях в соседнем поселке.

«На улице Заречной в поселке Орловка пламя охватило «Ивеко», «Фиат Дукато», «Митцубиси Паджеро» и «Форд Скорпио», на улице Цветочной сгорело две «Шкоды», а на Центральной – БМВ. Часть автомобилей выгорела полностью, некоторые частично», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские начали разыскивать поджигателя, обследовали близлежащий район и опросили очевидцев. В результате ранее судимый 24-летний пироман был задержан оперативниками при попытке скрыться с места одного из возгораний. У находившегося в алкогольном опьянении злоумышленника были изъяты зажигалка и монтировка, которой он разбивал стекла на автомобилях.

На мужчину завели несколько уголовных дел по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте в СИЗО. Причиненный ущерб устанавливается.