Калининградская область становится все популярнее не только у туристов из России, но и у переселенцев. Калининградстат опубликовал данные о миграционных потоках в прошлом году. Главный вывод – заметный рост числа тех россиян, которые решили выбрать Калининград новым местом своего жительства.Судите сами. В 2020-м в нашу область переехали 28 217 человек, убыли 17 536, миграционный прирост составил, таким образом, 10 681 человек. При этом большая часть переселенцев прибыла к нам из других регионов России – 19 718 человек. А, учитывая, что уехали из области за тот же период в Москву, Питер и другие города «большой» России 12,5 тысячи калининградцев, мы получаем прирост в размере 8 147 человек. Это не только почти на тысячу превышает аналогичный результат прошлого года, но и вообще является рекордным с начала 1990-х годов. Никогда еще Калининград не был столь популярен для жителей «метрополии» (ситуация с общим количеством мигрантов, не только из России, несколько другая – см. таблицу).Иную динамику продемонстрировали в прошлом году мигранты из зарубежных стран, в частности, государств СНГ. Если на протяжении последних лет положительное сальдо держалось на уровне 4-5 тысяч переселенцев из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Латвии и других стран в год, то в 2020-м показатель рухнул почти в два раза. Миграционный прирост со странами СНГ составил 2767 человек (для сравнения: 5371 человек в позапрошлом году).Почему так произошло? Ответ на поверхности – пандемия коронавируса. Именно она наложила отпечаток на активность потенциальных переселенцев из стран СНГ, многие из которых, вероятно, отложили переезд на берега Балтики до лучших времен (сложности с оформлением документов и вообще с трансграничными перемещениями). В то же время практически не повлияв на внутрироссийские потоки. Даже наоборот: закрытые внешние границы привели к туристическому буму в эксклаве. Многие приехали к нам впервые, многим понравилось и, обсудив все «за» и «против» на семейном совете, приняли решение обосноваться здесь насовсем. Не смутили даже резко выросшие в прошлом году цены на жилье и традиционные недостатки вроде отсутствия крупных предприятий (и, как следствие, проблем с работой), невысоких зарплат, довольно слабой системы здравоохранения и т. д. Перевесила европейская аура самого западного региона России вкупе с мягким климатом и вполне приемлемой инфраструктурой.И еще одна интересная цифра. Если по отношению к российским регионам и странам СНГ Калининград показал в прошлом году традиционно положительный прирост, то по отношению к остальным зарубежным государствам – диаметрально противоположная картина. Миграционная убыль населения составила за год 233 человека, при этом чаще всего калининградцы уезжали в Германию. Подобный «провал» за последние десять лет фиксировался всего дважды – в 2014 и 2018 годах.