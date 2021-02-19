Два бывших автоинспектора получили по 8 лет «строгача» за взятки

Расследованию активно содействовала и служба собственной безопасности УМВД. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Неманский городской суд отправил в исправительную колонию строгого режима двух бывших сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Они были признаны виновными в получении взяток.

- Установлено, что в августе 2017 года старший инспектор и

инспектор ДПС второго взвода специальной роты ДПС ГИБДД

УМВД России по Калининградской области возле одной из АЗС в поселке имени Космодемьянского остановили автомобиль под управлением пьяного водителя, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Руководствуясь корыстными побуждениями, действуя по предварительному сговору, полицейские получили от водителя 20 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности.

Причем все происходило в соответствии с требованиями времени: не как раньше, из рук в руки – незадачливы водила перевел деньги на банковскую карту знакомого

одного из блюстителей дорожного порядка. Ну а посредник уже потом передал все по назначению, взяв себе 10 процентов комиссионных.

По такой же схеме действовали наши депеэсники еще в трех случаях: в Калининграде, в окрестностях поселка Талпаки Гвардейского городского округа и у поселка Дубки Неманского района. Суммы взяток колебались от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

- Кроме того, в марте 2018 года инспектор ДПС второго взвода спецроты ДПС ГИБДД в поселке Прибрежное аналогичным образом получил от водителя грузовика мелкую взятку в размере 10 тысяч рублей, - добавила Наталья Гацко. - Посредник был освобожден судом от уголовной ответственности в связи с тем, что добровольно сообщил о совершенных преступлениях, активно способствовал их раскрытию.

Активно содействовали расследованию и сотрудники собственной безопасности областного УМВД, осуществлявшие оперативное сопровождение.

- По результатам служебной проверки фигуранты были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе полиции.

Что до самих автоинспекторов, то они предпочли уйти в полную несознанку, категорически все отрицая. Хотя толку от этого оказалось никакого ввиду массы собранных следователями Советского межрайонного следственного отдела УСКР доказательств вины подследственных. Скорее даже наоборот – их упорное нежелание признать вину могло обусловить суровость приговора: по 8 лет «строгача» каждому. Кроме того, осужденных на 4 года лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов.