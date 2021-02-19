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«У него уже сепсис, усыплять нужно было сразу»: под Калининградом второй месяц мучается покалеченный конь

Животное еще в декабре сбила машина, но помощь ему никто оказать не может
Иван МАРКОВ
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В последнее время конь стоит буквально на трех ногах.

В последнее время конь стоит буквально на трех ногах.

Фото: предоставлено очевидцем

В Калининградской области, в поле рядом с трассой на Янтарный стоит одинокий покалеченный конь. Обнаружившая его калининградка Елизавета сообщила «Комсомолке», что впервые обратила внимание на животное в начале недели, когда ехала на работу в Янтарный.

- Он все время стоял на одном месте в районе Поваровки, - рассказывает Елизавета. – Недавно мы с подругой остановили машину и подошли поближе. Оказалось, что у него сломана передняя правая нога.