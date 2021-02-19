Танк, впечатливший союзников в Берлине: краснознаменский ИС-3 сняли с постамента и заведут

Памятник стоял в Краснознаменске с 1988 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 19 февраля, в Краснознаменске сняли с постамента легендарный танк ИС-3. Конечно, это не значит, что его распилят и сдадут в утиль.

О скорых переменах в Краснознаменске стало известно еще в конце декабря прошлого года. Одну из городских достопримечательностей предложили заменить на плавающий танк ПТ-76. Эта машина, принятая на вооружение в 1951 году, уже практически подготовлена для этого личным составом ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота.

Легендарный танк сняли с постамента сегодня. Фото: предоставлено очевидцем

Как рассказали в пресс-службе Балтфлота, ИС-3 отправится в Калининград. Все те же специалисты установят в него двигатель, проведут необходимые работы по восстановлению множества механизмов и агрегатов, осуществят техническое обслуживание и покраску танка. Предполагается, что он будет участвовать в парадах Победы в нашем городе. По мнению специалистов, восстановление и приведение в рабочее состояние боевой машины середины 40-х годов может занять от нескольких месяцев до года.

Очевидно, представителям Минобороны стоит сразу же озаботиться приобретением защитных резиновых накладок на гусеницы боевой машины. Если 26-тонный танк Т-34, участвовавший в параде ранее, оставлял на асфальте глубокие следы, то 49-тонный ИС-3 может и вовсе продавить в нем колею.

Отметим, что тяжелые танки ИС-3 не успели принять участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, однако колонна из 52-х машин прошла по Берлину 7 сентября 1945 года и произвела на военных представителей стран-союзников сильное впечатление. По свидетельству очевидцев, это был самый значимый момент парада. Что касается американцев, то они произвели впечатление только названиями своих бронемашин. Однако «Исчадие ада», «Адский мститель» и «Кошмар Гитлера» вовсе не выглядели такими угрожающими. Да и в сражениях с немецкими танками и самоходками они были не очень эффективны.