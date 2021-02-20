У Киркорова пропал чемодан, Балуева сняли с рейса: кто из звезд нашел в Калининграде приключения на свою карму

В 2015 году Филипп выступал у нас на концерте, посвященном Дню рыбака. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О том, что скандальный поп-продюсер и основатель «На-На» Бари Алибасов приехал в Калининград на реабилитацию после лечения в московской психиатрической больнице, «Комсомолка» уже рассказывала. Напомним, знаменитый шоумен пожаловал к нам в сопровождении своего сына – тоже Бари. Тот поселил его в своей просторной калининградской квартире, и все было хорошо. До поры до времени.

Но потом случилось так, что Алибасов-старший сломал ногу, его пришлось экстренно госпитализировать и оперировать. Как рассказывал Алибасов-младший 5-tv.ru, все случилось из-за чрезмерной активности отца:

- Бежал «на концерт». Ну, как на концерт – у него постоянно то концерт, то еще что-то сейчас. На секунду буквально папу оставил без присмотра - и вот. Тяжелая у нас сейчас история, он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня - слежу, чтобы не убежал.

А ведь это не первая отечественная звезда, с которой в Калининграде случаются неприятности. Вспомнить хотя бы недавнюю историю с Павлом Прилучным, который в местном ночном клубе подрался с его владельцем. В итоге актер отправился в Москву лечиться, был прооперирован, после чего обратился в полицию с заявлением об избиении. Мол, был трезв и в здравом уме, и просто стал жертвой жестокого нападения. Впрочем, у директора клуба, который оформил явку с повинной, своя версия. Якобы Прилучный попросил показать ему спортзал на втором этаже, и там захотел поспарринговать, как в уличном бою, без перчаток.

Все обстоятельства потасовки с участием Павла Прилучного не обнародованы до сих пор. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Я максимально хотел от этого уйти. Все очень быстро произошло. От меня был реально, по сути, один удар, после которого он упал, - рассказал позже победитель того боя. - Изначальная мотивация у него, как я понимаю, была – найти приключения. Я уже потом узнал, что Прилучный, оказывается, кандидат в мастера спорта по боксу. Я и сам когда-то занимался, хотя на тренировке был последний раз лет 14 назад.

Однако большинство звездных скандалов связаны все же с перелетами и нашим аэропортом. Вспомним хоть 2017 год, когда в «Храброво» актера театра и кино Александра Балуева сняли с рейса на Москву. То ли градус настроения повысился, то ли просто был не в духе, но на борт его не пустили.

А до этого, в 2015-м к нам приезжал Филипп Киркоров, который вместе с Веркой Сердючкой выступал на праздновании Дня рыбака. Концерт прошел на «ура», но куда-то исчез чемодан с Филиными вещами. Позже выяснилось, что по ошибке загрузили в другой самолет – такое случается. Имущество вернули, но настроение «Его Величества» было безнадежно испорчено. А знаете, чем рисковал поп-король? Во время того визита в Калининграде он успел пополнить гардероб бельем на 13 тысяч рублей и махровым халатом.

Рокеры из группы «Король и шут» обошлись в Калининграде вообще без халатов, зато ввязались в драку в том же «Храброво» – что-то не поделили с другим пассажиром. Но, как говорят, не музыканты были виноваты. Напротив, они попытались урезонить мужчину, который громко матерился в телефон, а рядом находились женщины с детьми. Тот ответил резко, ну, и понеслось…

По словам очевидцев, рокеры из группы «Король и шут» были не виноваты. Фото: СОЦСЕТИ

В духе времени очевидцы тут же достали мобильники – видео той драки и сейчас висит в интернете. Хотя продолжалась она недолго – вмешались блюстители порядка. Вот только из-за потасовки и последующих разборок рок-группа едва успела на самолет.