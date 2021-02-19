За просторной улицей 9 Апреля спряталось очень красивое старинное здание. Его адрес улица Тюленина, 17-19. Это бывший сельскохозяйственный кредитный банк «Восточно-прусский ландшафт». Здание было построено в 1901-1903 годах в стиле нового барокко по проекту архитектора Ляйдиха. Один из самых интересных объектов старого Кёнигсберга сегодня принадлежит Минобороны. Здание разрушается не первое десятилетие, и вот, наконец, за него взялись. Региональные власти после договоренности с военным ведомством взяли этот объект культурного наследия во временное пользование. Это позволило выделить средства из областного бюджета на восстановление памятника архитектуры.По словам руководителя службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, проект восстановления здания был подготовлен еще в декабре прошлого года. Сейчас он проходит проверку, финальную стоимость определят лишь в марте. И, возможно, летом начнут работы. Во сколько они обойдутся бюджету региона – не совсем понятно.- Это несколько десятков миллионов рублей, - говорит Маслов. - Но получилось, что достаточно экономно сделали. Мы пошли по пути ремонта. Если бы пошли по пути реставрации, то порядок стоимости был бы в несколько раз выше. Но, простите, на собственность, которая не областная, таких средств нет. А здание нужно приводить в порядок. Мы будем делать кровлю, нужно протезировать стропильную систему…- Удастся ли поднять повыше кровлю, чтобы она была ближе к историческому оригиналу?- Нет, поднимать не будем. Это уже реставрация. Простите, это другие деньги. У нас нет 200-300 миллионов на это.- А по лепнине какие планы? Полное ее восстановление?- Восстанавливать будем по состоянию на послевоенный период. Там, простите, был герб этого кредитно-финансового учреждения. Надо или не надо его восстанавливать – вопрос.- А почему вопрос? Речь же идет о восстановлении облика исторического здания. Или нет?- Давайте мы тогда будем 5 лет собирать информацию… А если про другие здания говорить, то кое-где были элементы идеологической символики, те же самые свастики. С ними как быть? Тоже восстанавливать? Если мы собираемся сделать по полному масштабу, сразу все объекты в области отремонтировать, то давайте потратим 50 лет! Давайте!- Зачем говорить про другие здания и «кое-где», если мы про конкретный дом на Тюленина говорим? На этом здании не было свастики.- А зачем восстанавливать герб кредитно-финансового учреждения, которого нет? Пустое поле, наверное, там оставим. Повторю, у нас нет времени и средств. И концепции такой не было изначально, чтобы каждую деталь прописывать. Это чужая собственность, федеральная, которая разрушалась не один десяток лет. И претензии были почему-то не к Министерству обороны, а к областной власти. Областная власть наконец-то занялась восстановлением, а вы…- Путь ремонта, а не реставрации, выбран именно по причине отсутствия денег или потому что здание срочно спасать надо?- Ну, мы можем подождать. И тогда вообще ничего не останется. Давайте подождем, сама рухнет вся эта лепнина. Или как это военные делали – топором срубали, чтобы на голову не сыпалось. Они там уже это все делали. А можно их заваливать штрафами, которые они не платят, или от которых их освобождают суды. Можем идти по этому пути. Хотите?- Про герб вы сказали. Но есть еще красивые элементы над крышей, над входом. Их точно восстановят?- Да, причем не из пенополистирола, а из специальных материалов, которые используются, между прочим, при реставрации. Никто не будет замазывать цементом!- Прежде для таких серьезных работ привлекали реставраторов из Санкт-Петербурга. Кто на этот раз будет заниматься?- Тот, кто выиграет конкурс, с кем подпишут контракт. Есть федеральный закон, по которому будем торговать. Так устроена система расходования бюджетных средств. Наличие лицензии министерства культуры РФ обязательно. Это требование будет выполнено. Объект серьезный. Площадь 4 тысячи квадратных метров – это только фасады. Со стороны улицы 9 Апреля, может быть, нет большого декора, но очень тяжелое состояние красной кирпичной кладки. Ту часть здания тоже будем восстанавливать.