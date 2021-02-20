Служба Родине

Алексей Завьялов.

Все трудности преодолимы!

Стать офицером начальник отдела кадров Алексей Завьялов, по его собственному признанию, решил еще в 8-м классе. Он и двое его братьев загорелись желанием поступить в Одесское высшее артиллерийское командное училище. Пример был перед глазами: дядя - кадровый военный.

На пути к мечте едва не встала бюрократическая машина. Поскольку семья жила в Нижегородской области, в военкомат из училища сначала должна была прийти разнарядка. И Завьяловым повезло – такая разнарядка действительно пришла

В 1981-м учеба закончилась и началась офицерская служба. Братьев Завьяловых направили в Монголию.

- Служба проходила легко, - вспоминает Алексей Геннадьевич. – Конечно, природа у них другая, но человек ко всему привыкает. Мне повезло, я служил там, где были и степь, и горы, и равнина, и речка – разнообразие, в общем.

Заменившись, Завьялов пересек всю страну и попал в Прибалтийский военный округ. Так, в 1984 году он оказался в Калининграде. А в 1998 году был направлен в Таджикистан, в состав миротворческих сил.

Военной службе Алексей Геннадьевич отдал ровно 29 лет жизни, в 2006 году уволился в запас в звании подполковника. На гражданке два года работал в двух крупных калининградских компания, а в 2008 году был приглашен на АВТОТОР на должность начальника отдела кадров.

Алексей Геннадьевич не без гордости подчеркивает, что в настоящее время в отделе кадров продолжают трудится почти все те же специалисты, что и в 2008-м.

- С АВТОТОР мы прошли разные кризисы, и я твердо убежден, что все трудности преодолимы, если коллектив работает как единый механизм, - говорит он.

Будапешт - Калининград

Подполковник в отставке, начальник автоторовского участка «Люкс» Юрий Мызгин не скрывает – связывать свою жизнь с армией он, в общем-то, не собирался. В 1981 году закончил техникум химического машиностроения в Свердловске и поступил в вуз по тому же профилю.

Юрий Мызгин.

Все изменилось, когда Юрий познакомился с девушкой. Отец избранницы оказался военным.

- Пообщались с ним, обсудили мои перспективы, - рассказывает Юрий Юрьевич. – Карьера военного мне показалась более заманчивой - зарплаты выше, есть возможность поехать за границу. Решили, давай попробуем. Вот и попробовали.

Мызгин бросил институт и поступил в Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. В 1986 году, после выпуска, молодого офицера направили в Южную группу войск в Будапешт.

Заграничная служба продолжалась до 1991 года, после чего встал выбор – куда теперь? Чаша весов в итоге склонилась в пользу Калининграда. К тому времени тесть и теща успели переехать в наш город, поэтому на семейном совете решили держаться вместе.

После увольнения Юрий Мызгин работал на ряде предприятий, пока в 2011 году не переступил порог проходной АВТОТОР.

- Я пришел простым рабочим. Через месяц стал начальником смены, еще через три - начальником цеха, - говорит он. - Теперь я начальник участка, который специализируется на выпуске самых дорогих моделей – от KIA K900 до линейки Genesis. Сейчас у меня около 30 человек. Когда я только пришел, мы в нашем цехе производили 14 автомобилей за смену, сегодня - 50. Но ничего, мы работы не боимся!

Танки на границе

Уроженец Черниговской области главный технолог Сварочного производства Николай Колот мечтал попасть в вооруженные силы с самого детства.

Николай Колот.

Окончив Киевское высшее танковое инженерное училище, в 1983 году Николай Дмитриевич был направлен в погранвойска в Забайкалье, а потом – Афганистан, на 2,5 года.

- Мы охраняли границу с той стороны, изнутри, хотя это нигде не афишировалось, - рассказывает он.

В 1987 году Колот вернулся в Забайкалье и стал начальником бронетанковой службы. Поступил в Академию бронетанковых войск, затем служил в Хабаровске. Покинув вооруженные силы в звании подполковника, Николай Колот решил приехать в Калининград.

- Знакомых тут практически не было, я выбрал город потому, что отсюда ходил прямой поезд на Украину, где у меня остались родные.

Тогда же, в 1999 году, Колот пришел на АВТОТОР. Начинал слесарем механосборочных работ на конвейере БМВ.

- Работа понравилась. Меня довольно скоро отправили на обучение в Тольятти. АВТОТОР тогда только планировал открыть комплекс по сварке и окраске кузовов, нужно было изучить опыт. Я был уже ведущим инженером. Потом еще много командировок было - Корея, Китай, Германия... Приятно было сравнить и увидеть, как АВТОТОР быстро выходит на мировой уровень с точки зрения организации труда и требований качества.

Николай Колот об Афганистане, как и многие ветераны боевых действий, вспоминает с неохотой. Но дату 15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана - никогда не пропускает, равно как и День защитника Отечества, конечно же.

Особенный праздник

Начальник цеха Производства пассажирских автомобилей Андрей Ульяницкий родился в Гусеве, где жила его семья во главе с отцом-офицером. Потом был переезд на Украину, в Северодонецк.

Андрей Ульяницкий.

Андрей поступил в Полтавское зенитно-ракетное училище, после которого в 1983 году был распределен в Туркестанский военный округ.

- Я готовил стрелков-зенитчиков, операторов зенитно-ракетных комплексов и младший командный состав. Среди моих учеников из Афганистана, к счастью, вернулись все до единого, - вспоминает Андрей Александрович.

В 1989 году часть перепрофилировали в зенитно-артиллерийский полкЗатем Ульяницкий перевелся в Калининград - командиром зенитного дивизиона мотострелкового полка в 1-ю Московско-Минскую дивизию. После очередной реорганизации в 2008-м году принял решение закончить службу в звании подполковника.

В 2009 году Андрей Александрович пришел на АВТОТОР, куда его пригласил давний армейский друг. Начал работу на конвейере по производству автомобилей КИА. Постепенно началось продвижение по карьерной лестнице: бригадир слесарей механосборочных работ, мастер участка, начальник смены, замдиректора производства по смене. С 2019 года Ульяницкий работает начальником цеха сборки КИА и «Хёндэ».

- В подчинении у меня находятся около 250 человек, две смены. Коллектив на нашем заводе преимущественно мужской, армию прошли многие, поэтому День защитника Отечества для нашего предприятия - особенный праздник, - отмечает Андрей Александрович. – Поздравляю всех с праздником!