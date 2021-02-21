Юбилей области, год 1953-й: посмертный поклон Сталину и приговор Королевскому замку

Для подрыва этой махины потребовалось 810 килограммов тротила. Фото: Государственный архив Калининградской области

Для жителей Калининградской области этот переломный, судьбоносный год начинался радостно. 19 января 1953-го коллектив вагоностроительного завода выдвинул Сталина кандидатом в депутаты городского совета. А 29 января из Москвы сообщили: вождь дал согласие баллотироваться в народные избранники от Калининграда!

В тот же день окружная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом. А по всей области прошли митинги, участники которых обещали добиваться выполнения задач пятой пятилетки. Так, токарь с «вагонки» Николаев сказал, что «этот светлый день войдет в историю нашей молодой области. Нет ничего прекраснее, чем жить и трудиться под солнцем самой демократической в мире Сталинской конституции».

Выборы состоялись 22 февраля 1953-го. Итоги их были обнародованы 27-го. В списке все депутаты перечислены строго по алфавиту. А над списком крупно и гордо стояло: Сталин Иосиф Виссарионович.

Но уже 5 марта 1953-го он скоропостижно скончался…

Великое прощание

Вокруг обстоятельств его кончины до сих пор ведутся споры. Однако никто, думается, не станет оспаривать того, что прощание с ним было грандиозным. На экраны потом даже вышел специально снятый о тех днях фильм. И назвали его «Великое прощание».

Разумеется, там не показана жуткая давка, когда на подступах к Дому Союзов, где стоял гроб с телом Сталина, возникла новая «ходынка». По одним сведениям тогда погибло 200-300 человек, по другим – 2-3 тысячи. И те кровавые похороны для многих стали чем-то вроде мрачного постскриптума к противоречивой и жестокой сталинской эпохе.

В нашем крае, к счастью, обошлось без жертв. А само прощание было, конечно, не столь внушительным, как в столице. Однако все равно масштабы впечатляют. Три дня, с 6 по 8 марта, повсюду устраивались траурные собрания. На заводах, в колхозах, в учреждениях многие, не стесняясь, плакали. Мужчины и женщины, пожилые и молодые, занимающие высокие посты и рядовые клялись именем Сталина работать еще больше, еще лучше.

9 марта 1953-го, в день похорон Сталина, по всей области проходили траурные митинги. Самый большой из них был на площади Победы в Калининграде. Фото: Архив автора

9 марта, в день похорон, по всей области проходили митинги. Самый большой из них был, само собой, на площади Победы в Калининграде. Не чувствуя холода, тысячи горожан, затаив дыхание, слушали через репродукторы трансляцию из Москвы. И снова – слезы, клятвы…

Монумент на века

Уже 29 апреля 1953-го на той же площади был новый многотысячный митинг. По случаю торжественного открытия здесь памятника Сталину.

Установить его у нас решили задолго до 1953 года. В связи с чем еще в 1951-м началась реконструкция площади. В частности, демонтировали старые трибуны, располагавшиеся возле нынешней мэрии. И построили новые – в центре площади. А увенчать их должен был постамент со сталинским монументом.

Масштабные работы затянулись, сделать все при жизни вождя не успели. Но зато в итоге получилось даже лучше, символичнее. Посмертный памятник стал словно воплощением строк поэта Николая Грибачева, которые тогда были у всех на устах:

Партия родное держит знамя,

Ей вручаем мысли и сердца.

Сталин умер – Сталин вечно с нами!

Сталин – жизнь, а жизни нет конца!

Калининградский монумент был копией знаменитой работы народного художника СССР Евгения Вучетича на Волго-Донском канале. И ставили его у нас, как говорится, на века. Разумеется, не у всех появление этого изваяния вызвало радость. Тем не менее тогда, 29 апреля 1953-го, даже самые ярые ненавистники Сталина не могли и подумать, что пройдет всего пять лет и…

Калининградский монумент был копией знаменитой работы народного художника СССР Евгения Вучетича, которая стояла на Волго-Донском канале. Фото: Архив автора

Не забегая вперед, все же отметим, что в том году произошло и событие, указывающее на грядущую смену курса: были арестованы как «враги народа» один из главных сталинских соратников Берия и ряд других высокопоставленных товарищей. 23 декабря 1953-го всех их расстреляли. А что же калининградцы? Вышли на митинги, где одобрили приведение приговора в исполнение: «Подлые изменники сметены с лица земли», в результате чего «Родина стала еще сильнее».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Казнить, нельзя помиловать

В 1953 году был подписан приговор главной башне Королевского замка.

В ночь с 14 на 15 декабря 1952-го вдруг рухнула часть западной стены замка, завалив проходившую здесь в ту пору улицу Лизы Чайкиной. Представители горкомхоза в тот же день вынесли вердикт: стена угрожает новыми обвалами, ее следует обрушить до конца.

26 декабря управление милиции известило председателя горисполкома о том, что «в целях недопущения несчастных случаев закрыто движение вокруг замка». А особенно опасна-де главная башня, которая дала трещину до 25 сантиметров шириной. Высота башни – почти сотня метров. Так что если упадет – мало не покажется…

Снова в замок отправились коммунальщики. В акте от 5 января 1953-го они признали: состояние башни аварийное. Правда, при этом указали, что для предотвращения обвала достаточно обрушить лишь верхнюю ее часть.

6 января в горкомхозе состоялось совещание по вопросу «предупредительного обрушения башни». А окончательный ей приговор был вынесен 12 февраля: «Просить командующего гарнизоном генерал-полковника тов. Батова в срок до 10 марта силами и средствами гарнизона произвести обрушение башни и прилегающих к ней строений». Как следует из документов, для подрыва этой махины потребовалось 810 килограммов тротила…

А какие же планы были насчет еще уцелевших остатков прусской твердыни? 31 мая 1953-го «Калининградская правда» в статье «Кенигсбергский замок» разъяснила, что большой исторической ценности он не представляет. Потому на месте его руин согласно проекту планировки и застройки города намечено воздвигнуть величественное здание Дома Советов. И в недалеком будущем это место станет центром Калининграда.

Впрочем, несмотря на безапелляционность тогдашних заявлений, агония замка растянется более чем на 15 лет. И в нашей летописи нам еще придется вернуться к этой истории.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В 1953 году трест «Дормостстрой» впервые начал капитально ремонтировать в областном центре тротуары, заливая их новым асфальтом.

В январе в области был впервые выработан медицинский жир из печени трески. До этого она использовалась у нас лишь для технических надобностей.

1 апреля калининградцы, как и весь советский народ, с воодушевлением восприняли сообщение об очередном, уже шестом за послевоенные годы снижении цен на продовольственные и промышленные товары.

В конце апреля на прошедших в подмосковном Расторгуево всесоюзных соревнованиях радистов-операторов чемпионом вновь стал неоднократный победитель этих состязаний калининградец Федор Росляков.

В мае в реку Неман выпустили тысячу молодых северо-донских стерлядей. Уже к середине лета специалисты установили, что стерлядки тяготеют к водам Куршского залива.

В июле на всесоюзной выставке работ конструкторов-радиолюбителей в Москве высшей награды удостоился инженер Калининградского радиоклуба Георгий Федосеев. Диплом первой степени ему присудили за создание портативного туристического приемника, который наш земляк смонтировал в маленьком чемодане.

24-25 августа в школе № 23 состоялся первый областной слет юных натуралистов. Ребята рассказывали о своих успехах на ниве сельского хозяйства, многие привезли экспонаты. Особенно впечатляли упиравшиеся в потолок трехметровые стебли конопли, выращенные членом агрономического кружка станции юннатов Валей Орловой.

27 августа была учреждена Калининградская школа милиции (ныне – филиал Санкт-Петербургского университета МВД России).

В октябре в Калининграде на углу улицы Кутузова и Сталинградского проспекта был установлен бюст Кутузова (в 1995-м в связи с установкой в областном центре памятника Кутузову бюст полководца перенесли в Правдинск).

В октябре Московский институт «Гипротеатр» представил в Калининграде проект нового здания для нашей «драмы». Его было решено строить на основе руин бывшего немецкого театра у памятника Шиллеру.

4 ноября был сдан в эксплуатацию новый вокзал в Мамоново.

В ноябре экипаж траулера № 690 победил во всесоюзном соревновании предприятий и судов рыбной промышленности. На премию моряки решили приобрести себе подарки. Капитан получил радиоприемник, старпом – золотые часы, старший механик – фотоаппарат, помощник бригадира – патефон. Прочим членам команды купили часы без позолоты.