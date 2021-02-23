Собирал желуди, работал на бойне: Владимир Вдовиченков рассказал о детстве в Калининградской области

Владимир Вдовиченков своими рассказами о 90-х у многих вызвал ностальгию по временам своего взросления. Фото: Первый канал

Встреча была приурочена к выходу нового фильма «Батя» с участием актера. Эта комедия вышла в прокат 23 февраля, в День защитника Отечества. Ивану Урганту наш знаменитый земляк Владимир Вдовиченков рассказал не только про фильм, но и про свое детство, которое он провел в Калининградской области.

- В 12 лет меня отец позвал подработать на бойню. Он ловко умел убивать и разделывать кроликов. И он говорит: «Я один не успеваю, их 250 штук. Сможешь мне помочь? Ты только убивай, а я буду разделывать». А если отец сказал, значит надо. Это святое, - под смех зрителей рассказал Вдовиченков.

Вспомнил наш земляк и о первом самостоятельном заработке.

- Я собирал желуди в лесу. Услышал, что леспромхоз принимает желуди: определенный сорт, дорогие. Я пошел в лес, собрал два мешка. Все дети утром в школу идут, а я с желудями – в леспромхоз, - рассказал Владимир Вдовиченков. – Так первые деньги я заработал на продаже желудей. Как поросенок практически!

Ну, а дальше у будущего артиста была мореходка. Дело в том, что Вдовиченков не очень хотел идти в армию и решил поступить в кронштадтскую мореходную школу, а затем три года отходил в море: на севере, потом в Балтийске. Был кочегаром.

И когда служил в Мурманске, произошел забавный случай. По крайней мере, таковым он кажется спустя долгие годы.

- Я привез молодую супругу в Мурманск, мы сняли комнату. На следующий день мне надо было поехать на работу и получить зарплату. Я ей сказал: «2-3 часа, я вернусь, и жизнь начнется», - рассказывает актер.

Тогда случился аврал, и Вдовиченкову был дан приказ выйти в море. Думал, что на день-два. Оказалось, что надолго! На Новой земле у ядерного полигона сгорела насосная станция, и весь городок ядерщиков остался без воды в -30. Моряки везли воду.

- Прошел месяц. Мобильных телефонов не было, связи не было. И жена не могла позвонить и спросить: «Где мой муж?». Потому что это военный флот и все секретно: «Ушел в море, когда-нибудь вернется», - рассказал Владимир Вдовиченков. Вернуться домой к жене он смог почти через 1,5 месяца.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года (49 лет) в городе Гусеве Калининградской области, жил там до окончания школы. В детстве занимался боксом. Окончил в 1989 году 42-ю Кронштадтскую мореходную школу и три года ходил в моря, служил на Северном и Балтийском флотах.

С детства любил кино. В 1997 году поступил во ВГИК (мастерская Георгия Тараторкина), который окончил в 2001 году.

Будучи студентом, снимался в кино, музыкальных клипах и в рекламных роликах. На четвертом курсе режиссер Алексей Сидоров утвердил Владимира на одну из главных ролей в телесериале «Бригада». Успех был подкреплен ролью в фильме «Бумер».

С 2002 года служит в труппе Государственного академического театра имени Вахтангова. Снимался в таких фильмах как «Граница. Таежный роман», «Тарас Бульба», «Левиафан», «Салют-7», «Родина» и др.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

На свое 70-летие Батя обещал навестить своего сына Макса и его семью, но так и не приехал. Тогда Макс решает сам отправиться на юбилей к папе с женой и двумя детьми. В пути главный герой рассказывает, как сурово его воспитывал отец в 1990-е годы…