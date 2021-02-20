Какие COVID-ограничения отменяются в Калининградской области с 21 февраля

В Калининградской области масочный режим пока не отменили.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В региональном правительстве в субботу, 20 февраля, провели заседание оперштаба по контролю за распространением коронавируса. Там глава областного Управления Роспотребназора Елена Бабура рассказала о снижении числа заболевших. Прозвучало, что в регионе стабилизируется ситуация с распространением COVID, уменьшается количество пациентов с внебольничными пневмониями. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По итогам оперативного штаба приняли ряд решений.
- Снимается ряд ограничений с организаций общественного питания. С 21 февраля увеличивается время работы – с 6 до 24 часов.
- Отменяется рассадка по четыре человека. (при этом при организации работы предприятиям общепита необходимо руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора).
- До 15 марта продлевается ограничение по проведению банкетов и корпоративов.
- С 21 февраля разрешается торжественная регистрация брака с участием не более 10 человек.
- Смягчаются ограничения по загрузке театральных, концертных, спортивных залов и площадок. Вместо 50% для зрителей станут 70% стационарных сидячих мест.
- В Калининградской области продлен масочный режим и запрет на массовые мероприятия.
- До 8 марта сохраняется самоизоляция граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
- Разрешается проведение деловых мероприятий при соблюдении рекомендаций. При этом организаторам необходимо уведомить за десять дней до его начала региональное Управление Роспотребнадзора.
Постановление Правительства Калининградской области будет опубликовано 21 февраля.