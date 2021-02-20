Какие COVID-ограничения отменяются в Калининградской области с 21 февраля

В Калининградской области масочный режим пока не отменили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном правительстве в субботу, 20 февраля, провели заседание оперштаба по контролю за распространением коронавируса. Там глава областного Управления Роспотребназора Елена Бабура рассказала о снижении числа заболевших. Прозвучало, что в регионе стабилизируется ситуация с распространением COVID, уменьшается количество пациентов с внебольничными пневмониями. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По итогам оперативного штаба приняли ряд решений.

- Снимается ряд ограничений с организаций общественного питания. С 21 февраля увеличивается время работы – с 6 до 24 часов.

- Отменяется рассадка по четыре человека. (при этом при организации работы предприятиям общепита необходимо руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора).

- До 15 марта продлевается ограничение по проведению банкетов и корпоративов.

- С 21 февраля разрешается торжественная регистрация брака с участием не более 10 человек.

- Смягчаются ограничения по загрузке театральных, концертных, спортивных залов и площадок. Вместо 50% для зрителей станут 70% стационарных сидячих мест.

- В Калининградской области продлен масочный режим и запрет на массовые мероприятия.

- До 8 марта сохраняется самоизоляция граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

- Разрешается проведение деловых мероприятий при соблюдении рекомендаций. При этом организаторам необходимо уведомить за десять дней до его начала региональное Управление Роспотребнадзора.

Постановление Правительства Калининградской области будет опубликовано 21 февраля.