С Ольгой Алексеевной Алексеенко, пенсионеркой из поселка Домново, мы знакомы давно. Правда, познакомились заочно. Как-то в редакции раздался тревожный звонок. Женщина на том конце провода умоляла нас помочь:- Десять дней сидим без воды! Башня сломалась, никто нас не слышит. Отвечают отписками! Как нам жить? Помогите!Мы, конечно, написали про эту проблему. Связались с властями в Домново и Правдинске. Проблему быстро не решили, но через пару лет ситуация более-менее нормализовалась. Во всяком случае, водонапорная башня стала работать, и вода из-под крана заструилась.Потом от Ольги Алексеевны мы узнали, что в Домново проблема с покосом травы, перебои со светом, о том, что в котельной, отапливающей местный дом культуры, взорвался котел… И вот, настал тот день, когда мы решили, что с женщиной нужно непременно познакомиться лично. Тем более что пенсионерка уже много лет является преданной подписчицей «Комсомолки». В общем, прихватив с собой свежую газету и подарки, мы отправились за тридевять земель - в поселок Домново, который до войны носил очень похожее название Домнау.Крепкий поселокЕсли вы думаете, что вся калининградская глубинка дышит на ладан и еле-еле сводит концы с концами, заблуждаетесь. Поселок Домново вполне крепкий. Да, и здесь есть пустые разрушающиеся дома (а где их нет?), зато и новых особняков хватает.- А что вы удивляетесь? – говорит одна из местных жительниц. - До Калининграда всего 40 километров, народ переезжает сюда, строится.В Домново имеется школа, детский сад, несколько магазинов. С промышленными предприятиями, правда, сложнее. У немцев в городке Домнау было пять или шесть небольших заводиков, в советское время и в поселке Домново кое-что имелось. Сейчас, увы, не осталось ничего. Дольше всего продержался маслозавод – до 1990-х годов. Но и он пал, как шутят местные, под ударами британской авиации. Стоит сейчас живописной руиной из красного кирпича, грустно смотрит на поселок трубой, увенчанной гнездом аиста. Правда, завод хоть и канул в Лету, но успел дать название улице, на которой стоит, – Заводская.С медициной тоже в Домново не все в порядке. Судя по синей табличке, имеется фельдшерско-акушерский пункт, но работает он или нет, до конца не известно. Есть и более серьезное медицинское учреждение – психиатрическая больница. Именно в ней больше 50 лет проработала наша героиня – Ольга Алексеевна Алексеенко.В больницу сейчас не пускают – карантин. Со старшей медсестрой Галиной Ивановной перекинулись парой слов прямо на заснеженном дворе. У ног крутилось несколько очень упитанных кошек и один, слегка опустошенный и худощавый черный кот.- Забирайте себе! – улыбается Галина Ивановна. – У нас их много.- Нет, спасибо, пусть лучше у вас. Вы нам лучше про Ольгу Алексеенко расскажите. Она, говорят, долго здесь трудилась.- Ой, а кто же не знает Ольгу Алексеевну? – всплескивает руками старшая медсестра. – Уже, конечно, никого не осталось, кто с ней работал, но все ее хорошо знают. Ценят и уважают. У нас фотографии ее висят, грамоты почетные, только показать не могу – карантин же. Знаете, Ольге Алексеевне уже за 90, но она у нас до сих пор очень активная. Молодым бы такую активность! Да что я рассказываю, вы сами с ней поговорите.- Спасибо! Уже идем к ней.- Давайте, давайте. Может, все-таки возьмете котика?Два года в лагереОльга Алексеевна живет на втором этаже добротного немецкого особняка на улице Иркутско-Пинской дивизии. Толстые стены, черепичные крыша, внутри – извилистая дубовая лестница, которая готично скрипит.- Заходите, заходите, - приглашает пенсионерка. – Только не разувайтесь. Ни в коем случае!Мы все же разулись.- Ну, зачем вы?Проходим, на полу дорожки. Полы чистые. И вокруг все убрано, опрятно. Ковер на стене, репродукция советской картины, скатерочки ручной вышивки. Холодновато только.- Я плохо слышу сейчас, ребята. Громче говорите!Но говорила в основном Ольга Алексеевна, а мы внимательно слушали.- Родилась в Белоруссии, в Витебской области, в деревни Пироги. Не представляете, какие у нас пироги пекли! Эх!.. Сейчас уж нет таких. Хорошо помню, как началась война. Мы во дворе играли в лапту. Взрослые приходят, говорят: «Немцы на нас напали». А мы давай спрашивать: «Какие они, немцы?» Но скоро и сами увидели: приехали к нам в Пироги на мотоциклах, гавкать что-то начали, все сразу позабирали – яйца, молоко, курей, всё... Из дома выгнали. Жить пришлось в землянке. А в 1943 году меня, как и других детей из нашей и соседних деревень, забрали в фашистский лагерь. Помню, вызвали всех по громкоговорителю в центр деревни: «Приходите, дадим килограмм сахара, соли и макарон». Мы пришли, стояли возле комендатуры. А немцы никаких макарон нам не дали, подбежали, начали за руки хватать, тащить и швырять в машины. Повезли в Оршу, там состав стоял. Везли почти трое суток. В вагоне – солома и больше ничего. И немец один сидит, за нами приглядывает.Привезли в трудовой лагерь возле города Ремшайд в Западной Германии.- Приехали – боже мой! Двухметровая изгородь, вышки вокруг, немцы с собаками. Начали брать кровь. Некоторые девочки аж потеряли сознание, - вспоминает Ольга Алексеевна. - Работали там очень много, от зари до зари, – неделю днем, следующую неделю ночью. Делали боеприпасы, на снарядах надо было крутить гаечки. Однажды сделали целый ящик брака. Карл, - толстый пенсионер, который за нами присматривал, - пришел, зыркнул так… Но бить не стал, только отругал. «Если еще раз так сделаете, - говорит, - кушать не получите вообще!» А еда-то была… Какая-то красная капуста и хлеб с опилками. Так что горлу больно было. Поели нормально только после того, как нас англичане освободили. Помню хорошо этот день. Утром проснулись – почему не звонят на работу? Пора бы уже. Выходим – немцев нету, собак нету. Нас повели в лес, а тут англичане. Накормили нас вволю и перевезли в другой лагерь. Два месяца мы там были, потом приехали наши военные, всех переписали. Потом привезли в Оршу. До деревни нашей родной шли пешком… Думали, придем, а там головешки. Но нет, дом наш в деревне целый остался. И мама жива была. Я так обрадовалась…Алексеевна поможет!В Калининградскую область Ольга Алексеева приехала в 1957 году – по распределению после Витебского медицинского техникума.- Вначале в Чкаловске строили аэродром. Потом, когда открылась психиатрическая больница в Домново, нас сюда перевели. Дали мне квартиру… И вот с тех пор я здесь.В больнице Ольга Алексеевна отработала полвека, из них 10 лет трудилась секретарем партийной организации. Во все времена была душой компании, всегда была очень активной, неугомонной, жизнелюбивой. Не женщина – вихрь! Помогала и друзьям, и соседям, и всему поселку Домново. Да и не только поселку.- Меня и в Правдинске, и в Багратионовске помнят, - улыбается Ольга Алексеевна. – А лет десять назад раздается стук, открываю дверь и вижу представительного мужчину в галстуке. «Я, - говорит, - от президента Белоруссии Лукашенко. Он вам как малолетней узнице фашистских лагерей подарки велел передать». И вручает мне книгу и одеяло. Вон, то одеяло в спальне лежит, можете посмотреть.Советское время, Домново своей молодости, женщина вспоминает, конечно, с теплотой:- Здесь был колхоз - богатый! Сад колхозный – огромный! 100 гектаров, наверное. Пасека, мед… Было очень много коров, свиноферма на тысячу поросят. Домново было чистое, красивое. А сейчас что? Деревья выросли – от самого низа до неба! И бурьян вот такой, - пенсионерка проводит ладонью у своего подбородка. – Раньше и больница была, Скорая помощь, сейчас все позакрывали. Чуть что – надо в Железку (поселок Железнодорожный – Ред.) ехать, только там больница. А туда приедешь – от вокзала еще два километра пешком топать. Нормально?К счастью, сейчас Ольге Алексеевне помогает социальная служба – покупают продукты, лекарства, дрова для печки.- На зиму мне нужен целый прицеп дров, - говорит женщина.- Бесплатно привозят?- Что вы?! Десять тысяч рублей!- А если плохо себя почувствуете вдруг? Как в больницу добираться? Неужели на автобусе в Железку, а потом два километра пешком?- Нет, я уже старенькая по больницам ездить. Скорую вызываю, приезжают быстро, помогают, грех жаловаться.И в свои 92 года Ольга Алексеевна продолжает быть активной. Если что случится в поселке – сразу обращаются к ней. Знают, хоть Алексеевна и давно на пенсии, проблему обязательно решит. И решает ведь!- Например, третьего дня нам наконец-то заменили столбы деревянные, они сто лет стояли, - со светом стало куда лучше. А то раньше как было? Только ветер поднимется – света нет. Обращалась много раз, ругалась, и, вот, получается, добилась своего. Приехали, обрезали ветви и сделали проводку. Или с водой… Сидели же вообще без воды! Не попить, не помыться, еды не приготовить. Сейчас хоть и идет из-под крана серая, с осадком, но идет же!…Ольга Алексеевна живет одна. Единственная близкая родственница – в Калининграде. Приезжает редко, потому что не может: безотлучно находится с сыном-инвалидом. Единственная дочь умерла молодой - в 39 лет. Осложнение после гепатита. Долго лечилась в Москве, но не спасли. Вспоминая об этом, Ольга Алексеевна начинает тихо плакать.- Не боитесь одна жить? – спрашиваю пенсионерку.- А что мне бояться? – смахивает слезы Ольга Алексеевна. - Вокруг - добрые соседи, всегда помогут. Они меня уважают. Если что, приходят, просят: «Позвоните в газету. Вам же ничего не будет за это». И я звоню.