Опасная забава: спасателям и полицейским пришлось выгонять калининградцев с тающих «айсбергов»

Счастье рыбака на реке Прохладное в поселке Ушаково Гурьевского городского округа. Лед тает, но никому не страшно. Фото: Александр Подгорчук

В выходные в Калининградскую область пришло долгожданное потепление, и толпы горожан и туристов сломя голову понеслись на побережье фотографировать тающие «айсберги». Ажиотаж вызвали огромные льдины, примерзшие к волнорезам в Светлогорске и Зеленоградске. На лед лезли, даже несмотря на предупреждение МЧС о разрушении прибрежного льда. Однако, как сообщил «Комсомолке» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Калининградской области Алексей Баранов, никто не провалился.

- В эти выходные структура льда из-за повышения температуры сильно изменилась, поэтому у нас усиленные патрулирования не только в Светлогорске и Зеленоградске, но и в других муниципалитетах, - заявил Баранов. – Все районные администрации уже выпустили постановления о запрете выхода на лед. Это касается не только моря, а всех водоемов: от заливов до прудов, рек и озер. На заливе у нас за ситуацией следят сотрудники на катерах на воздушных подушках, а вдоль берега патрулированием занимаются на квадроциклах. На текущий момент информации о провалившихся под лед к нам не поступало.

А вот кадры из видео, снятого Анна Исмаиловой. Подростки свободно себя чувствуют на дрейфующих льдинах. Рядом с ними взрослый, но его, похоже, ничего в происходящем не беспокоит. Фото: предоставлено очевидцем

Остановить любителей острых ощущений обычными предупреждениями оказалось невозможно. Так, в субботу в Зеленоградске лезущих на льдину призывали вернуться на берег через мегафон. Безуспешно! В сети даже появилось видео, где один взрослый и два подростка катаются на льдинах, подобно мамонтенку из известного советского мультфильма. Вероятно, ролик произвел необходимый эффект, поэтому в воскресенье лед от людей и в Зеленоградске, и в Светлогорске защищали полицейские и спасатели. Любители красивых фотографий в инстаграме пытались к ним подступаться, но без особого успеха.

Еще одно «ледовое нашествие» в области наблюдалось на реке Прохладной в поселке Ушаково. Там на один квадратный метр приходилось примерно по одному рыбаку, поэтому зрелище больше напоминало рыбацкий сидячий митинг. Несмотря на скученность, никто под лед за выходные не ушел, да и глубина там не такая уж большая.