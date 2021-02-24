Юбилей области, год 1954-й: Трамваи, которых ждали

На протяжении десятилетий в Калининграде трамвай был главным видом общественного транспорта. Фото: архив предприятия «Калининград-ГорТранс»

Сегодня в это верится с трудом. Тем не менее – факт: когда-то трамвай у нас был в почете.

Автобус после войны, правда, успел чуть раньше. 10 сентября 1946-го открылось движение по двум маршрутам: Южный вокзал – площадь Победы и улица Александра Невского – ЦБК-1 («Дарита»). Но редкие автобусы погоды не делали. И трамвай, запущенный 7 ноября 1946-го, сразу стал общественным транспортом № 1, взяв на себя основную массу пассажиров.

Первые трамваи достались нам в наследство от Кенигсберга. И большинство работников трамвайного треста – 494 из 552 – первое время приходилось на немцев.

В войну все трамвайное хозяйство сильно пострадало. Скажем, пути порой приходилось строить заново. А реанимируя вагоны, из-за нехватки запчастей крутились как голь, что на выдумку хитра. По нынешним меркам те трамваи – аварийный транспорт, который нельзя выпускать на линию. Но тогда на многое приходилось закрывать глаза. Например, выбитые стекла заменяли, чем придется, или же вовсе оставляли как есть. Особенно «комфортно» в таких вагонах было, конечно, зимой…

«Гота» вместо «Штайнфурта»

Меж тем мало-помалу калининградский трамвай все тверже вставал на ноги. Так, в 1953-м на ходу было уже 129 вагонов (51 процент от довоенного парка), а общая протяженность маршрутов превысила 90 километров (более 80 процентов от сети Кенигсберга).

Однако тогда же стало ясно: латать и дальше кенигсбергские «Штайнфурты» – овчинка выделки не стоит. Нужны новые трамваи. Но где их взять? Ведь в СССР не выпускались трамвайные вагоны для узкой колеи.

Первый трамвайный поезд нового образца прибыл в Калининград. Декабрь 1954 года. Фото: архив предприятия «Калининград-ГорТранс»

Советское правительство приняло решение о закупке узкоколейных трамваев в ГДР. И 25 декабря 1954-го в Калининград прибыли первые новички – один моторный вагон марки Т-54 и три прицепных В-54, изготовленных на заводе «Гота». Как отмечала в те дни местная пресса, «замечательный подарок к Новому году получили калининградцы». Трамваи, мол, и красивы, и удобны. Особо подчеркивалось, что в вагонах отныне есть отопление – «под сиденьями установлены электрические печи обогрева».

Сошли с рельсов современности

С тех первенцев и началась модернизация трамвайного парка. А давно выработавшие свой ресурс «кенигсбержцы» стали один за другим уходить в небытие.

Последнего из них списали в сентябре 1960-го. А из ГДР потом еще не раз поступали новые партии трамваев. Так что к 1970-му в Калининграде в общей сложности было уже 213 «немцев». И они безраздельно царили до октября 1971-го, когда город получил первые, более совершенные вагоны из Чехословакии. И теперь уже в небытие стали быстро уходить «представители» ГДР…

Многим и сегодня те трамваи нравятся больше, чем нынешние. Да, они не такие быстрые, вместительные, комфортабельные. Зато – более стильные. В тех архаичных, далеких от современной трамвайной моды вагончиках был особый шарм, присущий многому из того, что увидело свет в 50-х – 60-х.

Но один из тех, самых первых, долго держался. Прицепной В-54 много лет стоял на задах трамвайного депо. А уцелел он благодаря тому, что его превратили в склад запчастей для других, более молодых «коллег». Кто-то, увидев его, начинал мечтать: вот бы ретротрамвай отреставрировать, превратив в музей на колесах. Однако состояние его было уже таким, что пришлось бы по сути новый вагон делать. При этом денег у трамвайщиков не хватало даже на самое необходимое. Так, в общем, однажды и его сдали в металлолом…

КСТАТИ

«В славном сорок пятом ты пришел солдатом…»

В 1954-м родилась песня, ставшая неофициальным гимном нашей области.

В том далеком году областной Дом народного творчества объявил конкурс на создание песни о Калининградской области. Причем сначала требовалось написать стихи.

В числе тех, кто прислал на конкурс свои варианты, был Лев Колбасенко (1924-1992). Фронтовик, после войны он служил в бывшей Восточной Пруссии, а потом, сняв погоны, стал работать в школе поселка Громово Славского района. Будучи учителем математики, физики и черчения, из-за нехватки педагогов порой вел и другие предметы. С особым же удовольствием – литературу, к которой у него были склонности.

Как вспоминал Лев Никифорович, слова будущего неофициального гимна области пришли ему в голову, когда он косил сено. А потом опубликованный текст попался на глаза Павлу Турчанинову (1922-2004). Тоже фронтовик, после войны Павел Семенович окончил Ростовское музучилище и был направлен преподавать в Советскую культпросветшколу. По прочтении стихов начинающего поэта Колбасенко в душе у начинающего композитора Турчанинова вдруг зазвучала вальсовая музыка, которую он и представил на конкурс.

Впервые текст будущего неофициального гимна нашей области был опубликован 25 июля 1954-го в газете «Калининградский комсомолец». Фото: Архив автора

Как это часто случается, жюри музыка не понравилась. Но зато как она сразу легла на душу всем остальным! О популярности получившейся песни можно судить хотя бы по тому, что ее мелодия долго была фирменной заставкой областного радио. А слова ее впервые были опубликованы 25 июля 1954-го в газете «Калининградский комсомолец». Как видим (см. фото), тогда стихи поставили под названием «Песня калининградцев». Однако уже вскоре ее стали называть по первой строчке – «В славном сорок пятом».

Так ее называют и поныне. А когда у нас в 2000-х попытались создать уже официальный гимн региона, среди прочих вариантов была предложена и эта старая добрая песня. Однако произведение Колбасенко-Турчанинова сочли слишком несовременным, устаревшим.

При этом ничего более «актуального» до сих пор создать что-то не удается.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Январь 1954 года выдался необычайно «урожайным» на снег для наших мест. В среднем по области высота снежного покрова достигла 35 сантиметров.

18 февраля, накануне 50-летия со дня рождения писателя Аркадия Гайдара, его имя было присвоено Калининградской городской детской библиотеке.

В феврале город Нестеров, энергохозяйство которого во время войны пострадало особенно сильно, получил электроэнергию.

В марте-апреле в Куршский залив было выпущено два миллиона икринок ладожского рипуса, полученных с Волховского рыбоводного завода, и две тысячи производителей каспийского сазана, которых доставили из Астрахани.

1 апреля в стране в очередной, уже седьмой раз после войны снижены цены на продукты и промтовары.

В канун Первомая в Мамоново был открыт памятник Герою Советского Союза Николаю Мамонову. На церемонии открытия присутствовала мать героя.

В апреле на прошедших в Москве всесоюзных соревнованиях радиооператоров лучшим вновь стал неоднократный победитель этих состязаний калининградец Федор Росляков.

9 мая в Багратионовске был открыт бюст полководца Петра Багратиона, а в Ладушкине – бюст Героя Советского Союза Ивана Ладушкина.

В мае в честь 300-летия воссоединения России и Украины на янтарном комбинате сделали ларец с картиной «Переяславская Рада» на крышке. На ларец весом четыре с половиной килограмма ушло два с половиной пуда янтаря-сырца.

В июне в Калининграде открылось первое летнее кафе, которое так и назвали – «Лето». А располагалось оно на Сталинградском проспекте (ныне – проспект Мира), между улицами Комсомольской и Большой Почтовой (Космонавта Леонова).

27 июля вступила в строй Калининградская фабрика мороженого. Первой ее продукцией стал пломбир в вафельных стаканчиках и эскимо.

В августе в Светлогорске был пущен восстановленный фуникулер.

В августе в магазинах Калининграда муку, крупы, макароны, лапшу, сахар впервые стали продавать в расфасованном виде.

1 сентября открылась школа № 14.

29 сентября начали курсировать автобусы между Калининградом и Каунасом. Благодаря этому появилось также и прямое автобусное сообщение областного центра с Гусевским и Нестеровским районами. Ранее добраться можно было только поездом.

В октябре Калининградская мебельная фабрика выпустила первые спальные гарнитуры. До этого там делали лишь разрозненную мебель.

В декабре в Калининграде, возле площади Победы, появился новый специализированный магазин – детский универмаг.