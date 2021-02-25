Двое полицейских требовали за нарушительницу-иностранку 30 тысяч рублей

Желание обогатиться обернулось для бывших полицейских лишением свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский районный суд Калининграда вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Калининграду. Владислав Оситнянко получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его некогда напарник, а ныне – подельник Вардан Газарян – 7 лет 10 месяцев «строгача». Кроме того, обоих на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти.

- Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Калининградской области, - напомнила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко.

В сентябре 2018 года во время несения службы Газарян и Оситнянко уличили гражданку иностранного государства в нарушении режима пребывания на территории РФ. Но вместо составления протокола об административном правонарушении с последующем выдворении иностранки на ее солнечную родину, предложили женщине и ее супругу иной вариант развития событий. А именно: взамен на 30 тысяч рублей сделать вид, будто ничего не было.

Муж гастарбайтерши без своей женщины оставаться на чужбине, понятное дело, очень не хотел, поэтому согласился на предложенную сделку.

- Вот только сейчас денег у меня таких нет, - пожаловался он полицейским. – Может, возьмете частями?

«Оборотни в погонах» пошли бедняге навстречу. Первый транш составил 10 тысяч рублей, второй - 5 тысяч. Но потом «клиент» опомнился и донес о коррупционерах, куда следует. Так что, 11 сентября 2018 года очередная часть оговоренной суммы передавалась уже под контролем сотрудников собственной безопасности регионального УМВД. Оба подозреваемых были задержаны с поличным.

- Вину в совершении преступления они не признали ни на стадии предварительного следствия, ни в суде, - добавила Наталья Гацко. – Однако следователям удалось собрать исчерпывающий объем неопровержимых доказательств, которых оказалось вполне достаточно для принятия судом решения по уголовному делу.