Погребальный венок, оберег путешественника и крепостная стена: что нашли на острове Канта

Археологические разведки проводили весной прошлого года. Фото: Александр Подгорчук

Специалисты предприятия «Балтспецархеология» на состоявшемся в стенах Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде семинаре отчитались об археологических разведках, которые проводили здесь весной прошлого года. Ставилась задача выявить наличие культурного слоя и определить его мощность, оценить сохранность археологизированных архитектурных объектов средневекового города Кнайпхоф, и в случае их выявления направить обращение в Службу госохраны объектов культурного наследия о постановке на учет. Для этого в разных местах острова было заложено восемь шурфов.

Первый же из них принес сюрприз – впрочем, вполне ожидаемый. Обвал одной из стенок ямы обнажил человеческие кости. Судя по ним, похороненный лежал головой на запад, при этом руки его были не сложены на груди, а вытянуты вдоль туловища. Попадавшееся археологам по ходу разведок большое количество костных останков и полуистлевших остатков гробов удивлять не должно. Дело в том, что значительная часть работ велась в районе Кафедрального собора и приходской церкви Кнайпхофа, рядом с которыми традиционно располагались кладбища.

Во второй по счету шурф одно из погребений попало вообще полностью. Судя по размерам, это была могила ребенка, о чем свидетельствовал еще и т. н. Totenkronen – венок из медной проволоки и пластин на черепе.

- По обычаю, распространенному в XVI-XIX веках, такие надевали на детей, девушек и юношей, умерших до таинства бракосочетания, - объясняет археолог Дмитрий Говердовский. - Там же нашлись остатки еще одного такого же венка, который могли положить на крышку гроба.

Стоит заметить, что все выявленные в ходе разведок погребения были должным образом зафиксированы, после чего – законсервированы.

Однако более ценными для специалистов можно считать найденные монеты – большое подспорье в плане датировки. Второй, третий, пятый и шестой шурфы подарили археологам, соответственно, медный»рижский солид» 1603 года (времен короля Польши Сигизмунда III), отчеканенный из белого металла один грош 1790 года (это время правления прусского короля Фридриха Вильгельма II), еще один медный «рижский солид», последнюю цифру в годе чеканки которого - 160…установить не удалось, а также 10 пфеннигов 1876 года (это уже император Вильгельм I) из медно-никелевого сплава и серебряные полгроша 1850 года (эпоха Фридриха Вильгельма IV).

Но куда более любопытной представляется обнаруженная в последнем шурфе подвеска-амулет из медного сплава. На этом обереге путешественника с одной стороны был изображен Святой Георгий, разящий змея с надписью в верхней части по кругу: S. GEORGIVS EQVITVM РATRONVS (то есть, «Святой Георгий - покровитель рыцарей»). На другой стороне и вовсе уместился целый сюжет из Нового Завета, где Иисус Христос с апостолами пересекает в лодке Галилейское море. Латинская надпись сверху: IN TEMPESTATE SECVRITAS переводится как «В ненастье – защита».

Оберег путешественника с библейским сюжетом и надписью на латыни. Фото: «Балтспецархеология»

Впрочем, для гидов, которые водят экскурсии по острову, наверняка более интересны остатки средневековых сооружений, выявленные в ходе арехеоразведок. Например, основание контрфорса Кафедрального собора, который изначально должен был быть куда больше по размерам.

Древний фундамент Кафедрального собора археологи раскопали в апреле. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Или брусчатая мостовая перед зданием университета «Альбертина», некогда соседствовавшим с собором (и даже вплотную примыкавшем к нему). А особенно – остатки древней крепостной стены на западной стороне острова. Все это, по мнению сотрудника «Балтспецархеологии» - архитектора Данилы Котова вполне можно было бы превратить в небольшие музеи под открытым небом, чтобы экскурсантам можно было посмотреть еще на что-то кроме главной островной (да, пожалуй, и городской) достопримечательности.