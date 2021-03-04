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В Калининградской области ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики

Злоумышленник планировал устроить взрыв из-за ненависти к властям
Виктор Сергеев
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По месту жительства задержанного нашли самодельную бомбу.

По месту жительства задержанного нашли самодельную бомбу.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области предотвращен теракт на объекте энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности», - говорится в сообщении Центра общественных связей.

Подозреваемого буквально вытащили из постели. Кадр из видео, опубликованного ФСБ.

Подозреваемого буквально вытащили из постели. Кадр из видео, опубликованного ФСБ.

Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

Известно, что по месту жительства подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили самодельную бомбу, а также инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Кроме этого были изъяты некие «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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