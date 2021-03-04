В Калининградской области ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики

По месту жительства задержанного нашли самодельную бомбу. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области предотвращен теракт на объекте энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности», - говорится в сообщении Центра общественных связей.

Подозреваемого буквально вытащили из постели. Кадр из видео, опубликованного ФСБ. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

Известно, что по месту жительства подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили самодельную бомбу, а также инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Кроме этого были изъяты некие «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.