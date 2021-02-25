В Калининграде председатель СНТ присвоил газопровод, построенный на деньги дольщиков

С тем, у кого больше прав на магистраль, теперь разбираются следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Было ваше - стало мое

В садоводческих товариществах часто происходят темные истории, но калининградское СНТ «Докер» (все названия, а также имена действующих лиц изменены – Ред.), похоже, переплюнуло своих коллег по несчастью. Владельцы участков стали подозревать, что становятся жертвами крупного мошенничества с множеством хитрых эпизодов. В частности, по их мнению, председатель Вольдемар Тащук с помощью бумажных манипуляций «прихватизировал» газопровод, проложенный за общий счет, и подключал к нему соседние товарищества. За эти услуги, предположительно, получая деньги наличными и ни перед кем не отчитываясь. Расследованием уже возбужденного уголовного дела занимается полиция Центрального района Калининграда, а о его подробностях корреспонденту «Комсомолки» рассказала член правления «Докера» Людмила Александрова.

- Наш председатель присвоил себе газопровод стоимостью свыше 20 миллионов рублей, - говорит Людмила. – А построили его на собственные деньги 142 дольщика из четырех СНТ: «Докер», «Золотое яблоко», «Гагарин» и «Электроник». Поэтому 27 января я и еще одна жительница нашего СНТ - Надежда Шахрина обратились в ОМВД России по Центральному району Калининграда.

Александрова и Шахрина еще в декабре 2018-го были избраны новыми членами правления СНТ. Они намеревались наладить его неблагополучную финансово-хозяйственную деятельность, но постоянно сталкивались с тем, что Тащук под разными предлогами отказывался предоставлять бухгалтерские документы, финансовую отчетность и даже реестр членов СНТ. А летом 2019 года женщины узнали, что председатель соседнего общества «Гагарин» Евгений Абакумов обратился в суд из-за газопровода и отсудил 2/142 его доли у некоммерческого партнерства «Докер». Шахрина и Александрова ознакомились с судебными документами и выяснили, что имела место настоящая афера.

«…но деньги – вперед!»

Строительство газопровода высокого давления, протяженностью более чем полтора километра, и газопровода низкого давления общей протяженностью почти 8 километров, началось в 2010 году и завершилось в 2014-м. А дальше началось самое интересное.

- Газом мы уже пользовались, но стали задавать вопросы председателю, как наш газопровод зарегистрировать, - продолжает Людмила. – На это Вольдемар отвечал, что впереди еще вторая и третья очереди строительства, поэтому рано беспокоиться. Сам же в это время при помощи трех подложных протоколов общих собраний передал газопровод в другую организацию – в некоммерческое партнерство «Докер», учредителями которого являются сам Тащук и еще один из членов СНТ - Животов.

По словам Людмилы, никаких субсидий на строительство газопровода собственники участков не получали - каждый платил по 150 тысяч рублей на строительство и по 18 тысяч на проектную документацию.

- Завладев нашим общим газопроводом, Тащук и Животов, начиная с 2014 года и по настоящее время, подключили к газу, по нашим подсчетам, еще более 100 домов из обществ «Согласие», «Согласие-3», а также индивидуальные жилые дома как минимум на двух соседних улицах, - поясняет Александрова. – Насколько я знаю, за каждое подключение брали только наличными (это в документах отдельно оговаривается). Одно разрешение на подключение стоило от 200 до 350 тысяч рублей. Договоры некоторых из этих новых абонентов у нас на руках. Причем, в рассрочку заплатить было нельзя, подключение производилось только после получения Тащуком всей суммы. Занимается ли этим незаконным обогащением Тащук один, или с ним работает группа, предстоит выяснить следствию. Причем, я же Тащука знаю давно – он живет через забор. Раньше мы даже по-соседски общались, а теперь - только в судах.

«Исчезнувшая» земля

Еще одна интересная деталь, о которой рассказала Людмила Александрова: Тащук сейчас старается любыми способами переизбраться на пост председателя СНТ (который занимает с 2012 года). И чтобы сделать это наверняка, исключил большинство неугодных ему людей из членов товарищества, сформировав счетную и ревизионную комиссию из «своих» людей, а избирательную кампанию проводит его гражданская жена - кассир и по совместительству рабочий СНТ Юлианна Гортанева. Плюс к этому Тащук провернул еще одну хитрую операцию.

- По поводу выделения своей доли в газопроводе уже больше 40 дольщиков подали исковые заявления в суд, - продолжает Александрова. – Дело в том, что ранее Тащук за счет членов СНТ ввел в штат юриста якобы для того, чтобы бороться с должниками. И сегодня этот юрист за наши же деньги защищает интересы Тащука в суде. Мы, получается, не только услуги своего адвоката сегодня оплачиваем, но и услуги адвоката ответчика. Это, по-моему, уже верх цинизма!

Одним только газопроводом история не ограничивается. Собственники, решившие проверить финансовую отчетность, обнаружили, что в СНТ бесследно пропали 32 сотки земель общего пользования. С их судьбой еще предстоит разобраться.

«Председателя можно? – Я за него!»

Корреспондент «Комсомолки» попытался связаться с Вольдемаром Тащуком по телефону, чтобы получить ответы на накопившиеся вопросы. Трубку взяла женщина, представившаяся женой председателя СНТ. И заявила, что сам Вольдемар Борисович «куда-то вышел».

- Вы откуда узнали, что речь идет именно о нашем товариществе? – первым делом поинтересовалась собеседница.

- У нас на руках есть судебные документы.

- А кто вам их предоставил? Это вообще-то тайна следствия! Комментариев давать не будем. Пусть вам ваши говорливые источники все и рассказывают. Они поют хорошо, пусть поют дальше.

- Может быть, вы дадите поговорить с Вольдемаром Борисовичем? А то вы за него все решаете и за него заранее отвечаете.

- Я в курсе всех дел. А у ваших источников к нам личная неприязнь. На них мы будем подавать жалобу за нарушение тайны следствия. Газопровод оформлен на НП «Докер», а наши дольщики не стали туда вступать, заявления не писали. То, что в некоммерческом партнерстве два учредителя, еще не значит, что они являются собственниками газопровода (в решении суда по делу председателя СНТ «Гагарин» НП «Докер» прямо называется собственником газопровода – Ред.). А переоформление газопровода было сделано по воле народа, есть заявление о передаче. Сейчас те, кто написал заявления в полицию, в судах от своих слов уже отказываются, говорят, что это не они.

На сегодняшний день трое дольщиков, включая Людмилу Александрова, уже отсудили себе доли газопровода, однако воспользоваться этим преимуществом они пока не могут из-за перерегистрации газопровода на новый объект собственниками НП «Докер». Следствие по делу продолжается.