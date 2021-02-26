В четверг, 25 февраля, в Калининграде состоялся градостроительный совет, на котором обсуждали концепцию очередного торгово-офисного центра. Появиться новое здание должно на месте снесенной кондитерской фабрики на треугольном земельном участке в границе улиц Пролетарской, Черняховского и Озерного проезда. Разработкой проекта занималось бюро «Архпроект Групп» Александра Башина, а заказчиком выступила строительная компания «Акфен». Собственно, сам Башин этот проект и презентовал.Проблемное историческое соседствоБывший главный архитектор Калининграда в самом начале выступления заявил, что после реализации проекта будет воссоздана часть городской среды «в соответствии с градостроительной методологией, сложившейся в конце XIX – начале XX веков». Причем на полет фантазии архитекторов накладывало ограничение соседство с памятниками архитектуры – зданием казармы Врангельского кирасирского полка (1870 год) и башней Врангеля. По рекомендациям службы охраны объектов культурного наследия, максимальная высота новой постройки не должна превышать 19,25 метра. Ограничений по озеленению и максимальной плотности застройки на архитекторов не накладывали.Всего застройщик заказал три варианта внешнего облика здания. Готовились эскизы в 2018, 2020 и 2021 годах соответственно. Кроме того, одну из концепций, предложенную архитектором Игорем Ли в 2016 году, ранее на градсовете уже обсуждали, но из-за несоблюдения регламентов ее забраковала служба охраны ОКН.В этот раз инвестор заранее согласовал со службой свой проект, и ему оставалось лишь договориться с членами градсовета по поводу фасадов, материалов и других деталей.Споры о кирпичеПосле того, как были представлены все три варианта, первым высказался архитектор Сергей Гулевский.- Второй вариант более удачен, он как бы привязан по материалу и по образу к форту Врангеля, к доминирующему историческому объекту, - заявил Гулевский. - В первом варианте, в этом портике, я никакого архитектурного достижения не вижу. А у последнего варианта фасад, который выходит на улицу Пролетарскую, мне напоминает здание райкома КПСС 60-х годов. Я не хочу авторов оскорбить, просто такие ассоциации у меня возникают. А вообще, в целом, работа достойная.Архитектор Елена Кохан также высказалась в пользу второго, «кирпичного» варианта. Единственное ее замечание касалось рекламы – Кохан предложила оставить на фасаде специальное место под нее. На это Башин возразил, что по требованию службы охраны ОКН на этом объекте вообще запрещено размещать рекламу.Председатель калининградского отделения Союза архитекторов России Петр Черненко высказался в пользу сразу двух вариантов, но не полностью. Фасад со стороны улицы Пролетарской ему больше понравился в концепции 2020 года (№2), а стороны Озерного проезда – 2021-го (№3).- Фасад со стороны Озерного проезда от концепции №3 более сочетается с гостиницей напротив, так улица сразу более-менее формируется. Еще в вариантах 2020 и 2021 годов верхняя часть здания стеклянная, отражающая окружение. В принципе, это хорошо, - заключил Черненко.«Замкнуть пазл» и «поженить»Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне припомнил один из проектов бывшего главного архитектора Берлина Ханса Штимманна – постройку нейтрального цвета в непосредственной близости с готической кирхой.- Это практически наш сюжет, - показал Генне иллюстрацию из книги Штимманна. - Башня Врангеля и ее комплекс настольно активны, что было бы неплохо взять второй вариант концепции и сделать светлый фасад со стороны улицы Пролетарской. Подумайте над этим. Что касается улицы Баранова, как пешеходной зоны, то она имеет продолжение в проектных решениях по Озерному проезду. Это касается малых архитектурных форм, мебели и типов покрытия. Проект у нас есть, и мы готовы его передать инвестору, чтобы пазл замкнуть и все эти объекты «поженить» благополучно.Архитектор Олег Васютин высказался за третий вариант концепции, как за «наиболее уверенный», но предложил поработать с ломаной линией внутреннего (дворового) фасада.Председательствовавший на совете главный архитектор области Евгений Костромин объявил, что большинством голосов одобрен второй вариант концепции:- Он, как сказали докладчики, создает ансамблевость кирпичной архитектуры, формируя единый узел. С моей точки зрения, проекту необходима также доработка архитектурной подсветки. Нужно заранее проработать все визуальные эффекты, которые будут в вечернее время наполнять эту территорию.КОНКРЕТНОТехнические характеристики здания:- общая площадь помещений - 27801 м2;- торговые площади - 1792 м2;- площади точек общепита - 609 м2;- площади офисов - 4880 м2;- бытовые площади - 1683 м2;- площадь парковок - 8280 м2 (223 машиноместа + 34 уличных парковки);- площадь участка - 7029 м2;- площадь застройки - 5290,29 м2 (75%);- площадь озеленения - 70 м2.