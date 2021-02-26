Как изменились цены на продукты в Калининграде за 2 месяца

К счастью, ценники изменились далеко не у всех товаров. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомолка» уже сравнивала, какими были цены на главные народные товары до пресс-конференции Владимир Путина (на вопросы журналистов и россиян глава государства отвечал 17 декабря 2020 года), и что с ними стало после. Два месяца назад мы зафиксировали падение цен на растительное масло, сахар, хлеб серый, селедку, зубную пасту. Посмотрим, на что изменились цены сейчас.

Самые постоянные – гречка и молоко: цены - словно заморожены. Чуть порадовал картофель, мука, тушка цыпленка и сливочное масло. Но подавляюще большинство наименований здорово прибавили в цене. Сахар «подрос» почти на 9 рублей, макароны, десяток яиц – на 10 рублей, растительное масло – почти на 21 рубль. И это далеко не весь список.