Зачем калининградским школьникам санитайзеры за 200 тысяч рублей

Мы вошли в список регионов, кому эти санитайзеры передали по распоряжению российского правительства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На днях обеспокоенная родительница обратилась в Инстаграм к главе региона Антону Алиханову с вопросом об установке в школах дорогостоящих и многофункциональных санитайзеров.

- Проясните ситуацию с чудо-санитайзерами в школах за 224 200 рублей за штуку! Со сбором биометрии! – написала калининградка. - Не пора ли уже спрашивать родителей согласны они или нет на сбор данных? И неужели у нас школы настолько высокотехнологичны, что не хватало этого прибора, и деньги некуда деть? Все школы оборудованы по всем стандартам? У нас в школе элементарно нет туалетной бумаги и жидкого мыла. Покупается из родительских денег. А тут такая щедрость на никому ненужный агрегат, собирающий биометрию наших детей без нашего согласия.

«Комсомолка» обратилась с запросом в региональное министерство образования. И вот что выяснилось.

- Санитайзеры (полное название - аппаратно-программный комплекс для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела) поступили в Калининградскую область по линии Минпромторга, - говорится в ответе ведомства. - Из регионального бюджета средства на закупку не тратились. Мы вошли в список регионов, кому эти санитайзеры передали по распоряжению российского правительства.

В министерстве прокомментировали и возможности комплекса собирать биометрические материалы.

- Санитайзеры способны собирать биометрические данные, но у нас такой цели нет, поэтому в Калининградскую область аппараты поступили не в полной комплектации. Этой функции у них нет. Они не подключены к Интернету, и никакие данные не собирают, никуда не передают. Аппараты используются только для измерения температуры и обработки рук, - заверили чиновники.

Известно, что в школах Калининградской области установлен 201 комплекс.

Так что только гигиена. И ничего личного!

БЫЛ СЛУЧАЙ

Высокие технологии проверку морозами не прошли

В середине февраля я побывал в Домново, где зашел местную школу. На входе там стоял санитайзер, на который я бы и не обратил внимания, если бы не вахтер.

- Давайте температурку померяем, - потянулась ко мне женщина с электронным пистолетом-термометром. – И ручки надо обработать. Только у нас пока аппарат не работает, поэтому вот тут бутылочка стоит.

В это время вокруг санитайзера тучами вились школьники. Они совали в него руки, испытывая терпение вахтерши.

- Вовка! Ты в пятом классе уже, читать-то умеешь? Не работает же, русским языком написано! – кричала она пацану, прыгавшему у аппарата.

Аппарат был высотой метра в полтора, он сканировал каждого подходившего и выводил его портрет на экран. После этого на дисплее появлялось предупреждение, что из-за слишком низкой температуры обработать руки не получится. Санитайзер стоял прямо у входной двери, а на улице – минус 15. Высокие технологии проверку морозами не прошли.