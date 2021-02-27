«Балтика» возвращается: обыграли команду Басты и забили «ветреный» гол-шедевр

Балтийцы начали тренироваться 8 января. Фото: fc-baltika.ru

Сегодня, 27 февраля, в Калининград возвращается большой футбол. ФНЛ выходит с зимних каникул и возобновляет чемпионат 2020/2021. Задача у «Балтики» прежняя - побороться за зону «стыков», то есть попасть по итогам сезона в первую четверку команд. С учетом турнирного положения, попотеть придется изрядно. Впрочем, результаты сборов внушают определенную надежду.

Изменения в составе

На самом деле, отпуск для футболистов «Балтики» закончился еще 8 января. Сначала игроки собрались в Калининграде и прошли углубленное медобследование, а вечером 11-го числа вылетели в Турцию. Припозднились только легионеры Аллеф и Валенсия из-за проволочек с получением КОВИД-справок (без них передвижение между странами затруднено).

Изменений в составе зимой произошло немного. В январе в ЦСКА досрочно вернулся полузащитник Виталий Жиронкин, который находился в аренде и успел провести за нашу команду 19 официальных игр. В феврале в ульяновскую «Волгу» уехал 19-летний нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев. С Константином Ковалевым история получилась более запутанная: 12 января «Ростов» активировал опцию досрочного возвращения игрока в клуб, но месяц спустя защитник вернулся назад в «Балтику» и будет выступать на правах аренды до конца сезона 2020/2021.

Переход защитника Артема Макарчука в польскую «Ягеллонию» сорвался в последний момент. По информации «Матч ТВ», трансфер игрока должен был обойтись дешевле 200-250 тысяч евро, но во время медицинского обследования возник один нюанс (детали не разглашаются). В «Ягеллонии» предлагали Макарчуку остаться в команде, чтобы протестировать его под нагрузками в контрольных матчах, но «Балтика» отозвала футболиста. Артем вместе со всеми отправился на сборы.

Разгром 5:0 и единственное поражение

В Турции «Балтика» провела 9 матчей-спаррингов. Результаты впечатляют - 7 побед, одно поражение и одна ничья. Разница мячей - 20:8 в пользу калининградцев.

Конечно, уровень соперников не всегда был высок. Например, 17 февраля «Балтика» со счетом 4:2 одолела «СКА Ростов-на-Дону» - команду, которая выступает в ПФЛ (этот турнир, напомним, рангом ниже ФНЛ). Сейчас этот клуб прежде всего известен тем, что его приобрел рэпер Баста. Случилась на сборах и ничья (3:3) с «Астаной», которая выставила полумолодежный состав.

Рэпер Баста купил ростовский «СКА», который играет в ПФЛ. На фото музыкант с детской командой. Фото: fc-baltika.ru

И все же серьезных оппонентов было больше. Балтийцы обыграли с одинаковым счетом 2:0 команды из элитного дивизиона чемпионата Сербии «Чукарички» и «Вождовац». Были победы над «Томью» из ФНЛ и одним из сильнейших клубов Латвии «Лиепая» (об раза- по 2:1). Вишенкой на торте стал разгром польского «ЛКС» со счетом 5:0.

Уступили балтийцы только московскому «Торпедо» в игре, проходившей под проливным дождем. Примечательно, что забить сопернику все равно не позволили: столичная команда победила благодаря автоголу Тамерлана Мусаева, который опрометчиво сбросил мяч на нашего вратаря Максима Бориско, ожидавшего паса в другую сторону.

Еще один курьез случился в игре с «Астаной». После подачи с углового, которую выполнил полузащитник «балтики» Ильнур Альшин, мяч под мощным порывом ветра нырнул в ближний угол перед обескураженным вратарем казахстанцев. Получился гол-красавец.

Неофициальный трофей в шутку назвали «Кубок урагана». Фото: fc-baltika.ru

Лучшими бомбардирами по итогам сборов стали Ян Казаев и Михаил Маркин. У каждого - по 4 забитых мяча.

Все на стадион!

До конца сезона «Балтике» предстоит провести 16 игр, из которых 10 - дома. После недавних смягчений антикоронавирусных ограничений на матчах «Балтики» в Калининграде разрешили присутствовать до 70% болельщиков от вместимости стадиона. Таким образом, на трибуны каждый раз будут пускать 27 500 зрителей. Для сравнения, до зимнего перерыва посещаемость была ограничена на уровне 20%, в среднем на домашних играх «Балтики» присутствовали 4621 человек, .

Несмотря на допуск большего числа болельщиков, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора нужно обязательно. Пребывание на стадионе допускается только в масках и перчатках, с повышенной температурой (37 и выше) на территорию не пустят вовсе. Проносить с собой еду запрещено, но взять с собой горячие напитки можно.

ПОБОЛЕЕМ!

Домашние матчи команды до конца сезона

27 февраля. «Балтика» - «Краснодар-2»

6 марта. «Балтика» - «Спартак-2»

14 марта. «Балтика» - «СКА-Хабаровск»

24 марта. «Балтика» - «Оренбург»

3 апреля. «Балтика» - «Нижний Новгород»

11 апреля. «Балтика» - «Томь»

24 апреля. «Балтика» - «Динамо-Брянск»

2 мая. «Балтика» - «Алания»

8 мая. «Балтика» - «Текстильщик»

15 мая. «Балтика» - «Крылья Советов»