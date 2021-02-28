В Калининграде состоялась всероссийская презентация романа «Тени тевтонов». Причем мероприятие прошло в таком знаковом месте, как Кафедральный собор на острове Канта.Не припомню, чтобы у нас когда-нибудь с таким размахом книги продвигали. По прочтении скажу: продвигать можно было и спокойнее. Роман – на любителя. Этакий «Гарри Поттер и вилла Эдит». Мистика в творчестве Иванова и раньше встречалась, но была более тонкой. Тут же – все в лоб. Рядом с как бы историческими личностями невозмутимо ходят ожившие мертвецы, среди героев даже дьявол фигурирует. Я такое не могу всерьез воспринимать. Особенно когда все это еще и на полном серьезе да на узнаваемой родной до боли фактуре. Или же ирония автора слишком тонка, а мои рецепторы – грубы и примитивны.Роман называют беллетристикой, а по-моему, точнее будет – чтиво. А если так, на мой взгляд, нелепо пускаться в рассуждения про уровень языка и глубину проработки образов. Общее впечатление – написано небрежно, словно второпях. Скорость, кстати, у автора поразительная. Весной 2019-го он впервые побывал в Калининградской области, и сам признавался, что до этого толком ничего про наш край не знал. А уже в феврале 2021-го – презентация почти 400-страничного продукта. При этом аудиоверсия появилась еще раньше.Довелось слышать и о том, что книга будет способствовать «продвижению региона». Надо полагать, как и те фильмы, которые здесь снимаются, за что их создатели получают из казны рибейты (частичная компенсация расходов на съемки). И фильмами этими, похоже, следует гордиться только потому, что «снималось у нас». Шедевров там не наблюдается. К слову, и по «Тевтонам» якобы собираются делать целый сериал. Помнится, полвека назад в СССР были сняты многосерийные «Тени исчезают в полдень». Теперь же нас, очевидно, ждут тени тевтонов, исчезающие в полночь.Я не чиновник из министерства по туризму, мне «продвижение региона» не требуется. Как простому читателю мне нужны книги, которые можно читать и перечитывать. Увы, но так богато оформленных и шумно поданных «Тевтонов» я и один-то раз осилил лишь потому, что это «про нас» и, как говорится, надо быть в курсе.И последнее. Если планируются новые тиражи романа, корректорам есть смысл еще раз вычитать текст. А то ведь даже на карте на обложке красиво выведено: «ИнстеНбург».«Нашел пять достоинств и один недостаток»Первое, что мне понравилось в романе - это название. От него так и веет какой-то древней загадкой, мистической и жуткой. Не хуже, чем «Код да Винчи», а может, и лучше.Второй «плюс» - это язык. Я согласен, что кое-где чувствуется торопливость, даже небрежность, зато другие фрагменты выглядят столь живо и «вкусно», что я готов простить огрехи.Третье достоинство «Тевтонов» – феномен места. Конечно, было интересно и приятно читать о местах, где я бывал неоднократно или даже жил, сравнивать впечатления автора со своими собственными впечатлениями.Следующий «плюс» – историчность. Алексей Иванов не поленился и очень основательно изучил средневековый материал, касающийся Тевтонского ордена (и не только). Конечно, дотошные краеведы или специалисты по средневековым доспехам найдут, к чему придраться, но на то они и краеведы и специалисты. Достоинств романа это не умаляет.Пятое. Благодаря имени писателя Иванова, его личного бренда, а также широкой кампании по распространению романа, о загадках, байках и тайнах Пруссии узнают везде. И тут я согласен с нашими чиновниками, которые говорят, что «Тени тевтонов» - важный аргумент в продвижении Калининграда.Таковы достоинства, а теперь о недостатке. Он, повторюсь, один, но очень существенный. Я немного в своей жизни читал романов, которые затягивают с головой, заставляют забыть обо всем и потерять связь с реальностью. «Тени тевтонов», увы, не затягивают. Да, любопытно, да, местами красиво, да, некоторые места хочется перечитывать. Но каждую секунду понимаешь, что это всего лишь книга.А В ЭТО ВРЕМЯ«Хотел бы записаться к автору в ученики»В эфире радио «Комсомольская правда Калининград» известные горожане также поделились впечатлениями о прочитанном.Сергей ЯКИМОВ, директор Калининградского историко-художественного музея (Алексей Иванов назвал Сергей Якимова соавтором только что вышедшего романа):- Как я рад, что вышла книга о Калининградской области! Это крупная инвестиция в развитие туристической отрасли. Мы будем только рады притоку туристов!.. роман читаю отрывками, в силу занятости. Мне очень интересно наблюдать, как Алексей Иванов пользуется писательским инструментарием. Как он образно, если можно так скзаать, вкусно рассказывает историю нашего края. Как он может мелочь, бытовой эпизод преподнести… Завидую. Даже написал ему, что хотел бы записаться к нему в ученики. Автор столько сложил, и получился удивительный роман!Виктория КОРНЕВА, автор проекта «Народный экскурсовод», Калининград:- Язык понравился. Это настоящее художественное произведение. Но мне вот не хватило завершенности, что ли… Был замах, замах, замах, и потом – раз, и конец. Как-то быстро все завершилось…Если после этой книги туристов станет больше, ну, все, держись, Калининград!