Промышленность – под напряжением: как рост тарифов для бизнеса отразится на ценниках в магазинах Калининграда

За новые тепловые электростанции, обеспечившие Калининграду энергетическую независимость, приходится платить. Фото: Александр Подгорчук

Начало года – веселое время для калининградского бизнеса. То с «дозволами» - разрешениями на поездки в Польшу - сложности, то крупы не могут к нам из матушки России завезти, то шпингалеты и другую мебельную фурнитуру из Германии доставить. Вот и сейчас беда. На этот раз речь проблема в тарифах на электроэнергию для бизнеса.

В первом полугодии прошлого года тарифы поднялись на 25 процентов, во втором - на 10, сейчас, в начале нового года рост фиксируется в зависимости от отраслей на 5-15 процентов, то есть опережает инфляцию (по данным Центробанка, в январе инфляция составила 5,3 процента). Рост тарифов неминуемо приведет к повышению цен на все – от помидоров и огурцов до квартир, которые, к слову, в прошлом году и так сильно подорожали.

Ниже экспорт – выше тарифы

Что же происходит? Почему так взлетели тарифы? В прошлом году повышение цен на электроэнергию вызвала пандемия коронавируса, а, точнее, то, к чему она привела - резко сократившемуся объему экспорта электричества в соседнюю Литву.

- Внутренние цены в регионе зависят от объемов экспорта, - говорил в прошлом году заместитель руководителя калининградского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. - Если экспорт ниже, чем был запланирован в сводном прогнозном балансе, то на потребителей Калининградской области ложится большая нагрузка.

Пандемия пока не закончилась, экспорт не вырос, соответственно тарифы продолжили расти и в этом году. Дополнительно «ценник» за киловатты поднимает необходимость расплачиваться за новые объекты генерации, появившиеся в нашей области в последнее десятилетие – тепловые электростанции в Калининграде, Светлом, Гусеве и Советске. В ТЭС инвестированы громадные деньги, которые нужно как-то возвращать.

По признанию калининградских предпринимателей, в абсолютных цифрах рост тарифа на электроэнергию в начале года очень впечатляющий, при этом пострадала больше всего, разумеется, промышленность – наиболее зависимый от электроэнергии сектор экономики. В частности, как признался в интервью изданию «Новый Калининград» руководитель рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей компании «За Родину» Сергей Лютаревич, в прошлом году тариф вырос на 40 процентов, а в январе наступившего – уже на 17.

- Тарифы растут у нас систематически, в среднем, наверное, на 5-15 процентов. Но рост в абсолютных величинах сейчас кратный, - сказал «Комсомолке» президент Балтийского делового клуба, руководитель компании «Натурово» Александр Иванов. - Он зависит от того, сколько электроэнергии компания использует при производстве, какая доля расходов на электроэнергию заложена в конечной цене