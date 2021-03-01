Погода на март 2021 года в Калининграде: 10 дней снега и морозы до -20 градусов

Тенденция последних десятилетий показывает рост средней месячной температуры. Фото: Александр Подгорчук

После рекордно теплых проводов зимы (температура, напомним, поднималась почти до +17) многим из нас хочется не менее бурного начала нового сезона, но, похоже, придется запастись терпением. В этом году начало марта в Калининграде окажется даже несколько холоднее, чем в прошлом. Тогда, в 2020-м, в первой декаде месяца воздух не раз прогревался до +11 градусов. Сейчас мы тоже увидим на термометре плюс, однако цифры будут скромнее.

На этой неделе температура продолжит понижаться. Если в понедельник, 1 марта, синоптики прогнозируют до +8 градусов, то на выходных днем можно рассчитывать только на +2. По ночам и вовсе вернутся легкие морозы (-2..-3 градуса). Не исключен небольшой снег. К слову, в среднем в каждом марте у нас бывает до 10 снежных дней, так что санки и ледянки могут еще пригодиться.

- Весной в Калининградской области часто бывают периоды с отрицательными температурами, что связано, в том числе, с приморским положением, - объясняет кандидат географических наук, сотрудник БФУ имени Канта Дара Гаева на официальном сайте университета. - Если в первую половину зимы море отдает тепло, то в весенний период все наоборот — остывшие водоемы оказывают охлаждающее влияние на регион. Теплые зимы 1974-75, 1988-89 и 2006-2007 годов закончилась теплым мартом – средняя температура воздуха в первый весенний месяц была выше нормы на 3, 4 и 5 градусов соответственно. Март после теплой зимы 1989-90 годов оказался самым теплым за весь период наблюдений. Тенденция последних десятилетий показывает рост средней месячной температуры и количества осадков в марте.

Самая ранняя дата, когда температура в Калининграде достигала +20 градусов, - 19 марта (дело было в 1990 году). Абсолютный рекорд для первого весеннего месяца в нашем городе составляет +23 градуса, но ждать нужно еще дольше: единственный раз, когда столбик термометра дотянулся до этой отметки, был 30 марта (1968 года).

Не стоит забывать, что есть и рекорды отрицательных температур. Самым холодным до сих пор остается 8 марта 1965 года: Международный женский день калининградцы встречали при -21,7 градуса за окном. В этот раз такие морозы нам, к счастью, точно не грозят.