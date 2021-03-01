Задушил подругу, но тело утопить не успел

Убийца демонстрирует следователям, как душил свою гражданскую жену. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Утром 9 ноября прошлого года соседи 44-летнего жителя поселка Знаменск Гвардейского района увидели, как Слава тащит в сарай какой-то подозрительно похожий на завернутого в покрывало человека сверток. И, преисполнившись худших подозрений, позвонили в полицию. Правоохранители, надо отдать им должное, сигнал не проигнорировали, нагрянули по названному адресу и застали хозяина дома замывающим пятна крови на полу.

Запираться было бессмысленно, и сельчанин сознался в убийстве 38-летней гражданской жены. По его словам, женщина храпела во сне и мешала заснуть пьяному сожителю. А когда он разбудил ее, обложила отборным матом. Рассердившись, мужчина сначала хорошенько избил подругу, а потом взял простыню, намотал ее на горло жертвы и затянул. После этого уже ничто не мешало убийце спокойно отойти ко сну.

Проснувшись наутро и осознав, что натворил, Вячеслав решил замести следы. Сжег орудие убийства – простыню, а заодно с ней и мобильный телефон задушенной. Потом перенес ее тело в сарай, намереваясь, как стемнеет, вывезти в лодке на середину реки и утопить. Вот только не учел, что соседи окажутся такими любопытными и бдительными…

- Вину в совершении указанного преступления мужчина признал в полном объеме, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - На стадии предварительного следствия обвиняемому по ходатайству следователя Гурьевского межрайонного следственного отдела УСКО была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным прокурором Гвардейского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Убийце грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.