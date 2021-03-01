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Ампутации не будет: чтобы спасти ногу коню Бумеру, из Москвы прилетит известный врач

Операция состоится уже в конце этой недели, приготовления идут полным ходом
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Бумер пытается опираться на больную ногу, но это ему не удается.

Бумер пытается опираться на больную ногу, но это ему не удается.

Фото: СОЦСЕТИ

Калининградцы продолжают следить за судьбой коня, которого в декабре под Янтарным сбила машина. Бумер (так его назвали позже) получил серьезные травмы и, что самое страшное – открытый перелом ноги. Раненый, страдающий от боли, он жил и пасся в поле, пока его не заметили пользователи социальных сетей.

Коня в итоге забрали волонтеры и перевезли на территории частной конюшни. Сразу объявили, чтоб будет операция. От планов, как выяснилось, не отказались.

- Операция состоится в конце этой недели, но точную дату не спешу называть, - рассказал «Комсомолке» Павел Малыхин из Янтарного, который организовал спасение коня. - В Калининград прилетят два ветеринарных врача: из Москвы и Санкт-Петербурга. Из столицы ждем врача Марию Жукову, билеты для нее уже куплены. Всего же в операции будет задействовано восемь человек, включая местных ветеринаров.

Мария Жукова – врач известный, с 24-летним стажем работы, признана одним из ведущих ветеринарных врачей по лошадям в России. Она проходила стажировки по ортопедии в клиниках США и Франции. Является постоянным участником ежегодного Московского международного ветеринарного конгресса, пишет статьи, читает лекции. В 2019 году Мария уже приезжала в Калининград и выступала в Музее Мирового океана и зоопарке.

Ну, а пока для Бумера готовят операционную. Дело в том, что в Калининградской области нет специальных помещений для лошадей и оборудования. Точнее, не было.

- Специалисты прислали нам чертежи и проект. По ним мы варим стол, как раз под размер коня. Он будет особой формы, чтобы врачам было удобно подходить к лошади со всех сторон. Ногу Бумеру решено восстанавливать. Это не ампутация, не протез. Заказали пластины, все необходимые комплектующие. Ждем со дня на день, – рассказывает Павел.

Понятно, что и операция, и оборудование, и приезд врачей – дело затратное.

- Люди добрые помогают. Очень много, кто поддерживает нас и финансово, и словом, - говорит Павел.

Видимо эту доброту чувствует и спасенный конь. По словам Павла, он стал ручным и не убегает, и всякий раз, когда его зовут.

- На больную ногу он пытается опираться, но это ему не удается. Мы колем антибиотики и результат есть: опухоль сошла, отек спадает, - говорит Павел.

Отметим, что не все калининградцы (и сочувствующие, и связанные с животными) верят в то, что лошадь удастся спасти. В частности, руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская (сама владелец лошади) считает, что лечить этого коня невозможно и его нужно усыплять.

- Это не спасение, а продление мучений. Издевательство. Специалисты это понимают. Конь на трех ногах с такими травмами тяжело страдает, - уверяет специалист.

Комментаторы в соцсетях тоже не едины во мнении. Одни солидарны с Юлией, другие благодарят спасителей и желают Бумеру выздоровления.

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ