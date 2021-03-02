Юбилей области, год 1955-й: Как калининградцы искали сокровища «виллы Эдит»

На написание бестселлера вдохновил дом № 180 по проспекту Победы. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

По сюжету действие повести Марка Баринова заканчивается летом 1955-го. Тогда же она «пошла в народ» – рукопись начали обсуждать в местном литобъединении. Затем – первая публикация: с 15 августа по 28 сентября 1956-го она печаталась в областной молодежке «Калининградский комсомолец». В очередном номере – следующая глава, что-то вроде сериала в газете. Подзабытая ныне, тогда такая форма представления новых произведений была весьма популярна. Правда, зачастую газетной публикацией все и завершалось. Ведь что это были за тексты? Нехитрое чтиво, где главное – лихо закрученный сюжет. Чтобы читателю не терпелось узнать: что же там дальше будет, каким окажется финал?

«Вилла» идеально подходила под эти стандарты. Тем не менее никто не предполагал, что ее публикация станет «бомбой», которая по нынешним меркам «взорвала бы интернет».

Читали и… копали

В бывшей Восточной Пруссии только глухой не слышал баек о немецких кладах и подземном Кёнигсберге. Немало новых хозяев янтарного края шуровали по руинам, порой действительно находя что-то ценное. Однако ходы, ведущие в подземный город, никто никак не мог обнаружить.

Тема была полузапретной, официально не обсуждаемой. И вдруг появляется детектив про американских шпионов в прусских подземельях, и все там так реалистично описано. В общем, газеты с текстом повести зачитывали до дыр. После чего отправлялись к «прототипу» виллы (дом № 180 по проспекту Победы).

Сколько там перебывало самодеятельных поисковиков! И юных романтиков, и солидных прагматиков. Вокруг все было перекопано в поисках колодца, через который книжные персонажи попадали в подземный ход. Тогда же рождались «страшилки», связанные с виллой. Например, такая. Двое парней открыли нужный люк, первый полез вниз – и пропал. Вызвали милицию. Двое стражей порядка спустились – и тоже пропали. После этого люк замуровали, а всех очевидцев выселили в другие города, да еще взяв с каждого подписку о неразглашении.

С бумаги – на сцену

В октябре 1956-го, по окончании публикации «Виллы» в газете, областной драматический театр приступил к работе над спектаклем по повести. Причем этой постановкой было решено еще и завершить сезон. Что, как известно, особенно почетно.

Премьера состоялась 21 мая 1957-го. Лишних билетиков не было. Затем – опять аншлаг. За ним – еще и еще. Зритель ломился на новый спектакль. Хотя была и критика. Так, уже 26 мая в «Калининградском комсомольце» вышла разгромная рецензия. Один заголовок чего стоил – «Когда актеры бессильны». А суть рецензии: «Вместо того чтобы воспеть подлинный героизм советских людей, их гуманизм и любовь к Родине, авторы пьесы создали низкопробный детектив, рассчитанный на самые нетребовательные вкусы зрителей». И резюме – как гвоздь в гроб: «Первая крупная неудача театра в этом сезоне».

Повесть и написанная на ее основе пьеса не тянут на шедевр. Однако красоты стиля не всегда имеют решающее значение. Вот и в случае с «Виллой» куда важнее оказалось то, что шпионские страсти-мордасти происходили «у нас». За это местные читатели-зрители прощали все огрехи. На радость всем им в июне 1958-го повесть наконец вышла в виде книги. О выходе ее в свет народ узнал из крохотной газетной заметки. Но и такой рекламы оказалось более чем достаточно – 30-тысячный тираж «Виллы» размели как горячие пирожки.

30-тысячный тираж «Виллы Эдит» размели, как горячие пирожки. Фото: Архив автора

Продолжал триумфальное шествие и спектакль. Так, 29 июня 1958-го его показали уже в сотый раз, причем опять еще и закрыв им очередной сезон. А 24 октября 1959-го был сыгран уже 150-й спектакль. Немудрено, ведь театральный хит зачастую показывали дважды в день – утром и вечером. Кроме того, «Вилла» была обязательным пунктом репертуара во время традиционных летних гастролей калининградской «драмы».

Ожидается «третье пришествие»

Лишь через пять лет интерес к этому спектаклю стал падать, и он тихо сошел со сцены. Казалось, на том и должна была закончиться его история. Ан нет! Под занавес 60-х его решили восстановить. Премьера новой версии старой пьесы состоялась 14 мая 1970-го. А затем этой постановкой по традиции и очередной сезон закрыли. И что же? «Вилла» снова стала хитом! Причем опять ее нередко давали не один, а даже по два раза в день.

Однако и «второе пришествие» на сцену не поставило точку. Режиссер облдрамтеатра Вячеслав Виттих в 2019 году начал работу над уже третьей версией легендарного спектакля. Премьера была приурочена ко Дню Победы и назначена на 8 мая 2020-го. Из-за пандемии ее пришлось отложить. Но теперь она планируется на 9 апреля 2021-го.

Между тем есть планы и по переизданию бестселлера. И можно не сомневаться – спрос на него будет. Да, теперь повесть без проблем можно найти в интернете. Только ведь куда приятнее разгадывать тайну виллы «Эдит» с «живым» томиком в руках. Однако сегодня найти эту книгу нелегко. А если она в библиотеке и найдется, вряд ли ее выдадут на руки. Ибо – раритет!

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В начале 1955-го в связи с тем, что спортивное общество «Динамо» забросило стадион в Калининграде, облисполком передал его Балтгосрыбтресту. Новые хозяева переименовали стадион в «Пищевик» (ныне – «Балтика»), пообещав сделать его лучшим в городе.

25-26 апреля в области шли снегопады, каких не было и зимой, хотя она выдалась очень снежной.

В мае в Куршском заливе рыбаки колхоза «Труженик моря» поймали самку балтийского осетра длиной 254 сантиметра и весом 120 килограммов.

Тот самый осетр. Фото: Н.Бирюков

1 июля открылась новая воздушная линия Калининград-Рига-Таллин-Ленинград.

3 июля на улице Энгельса в Калининграде был сдан первый в области блочный дом. Новый для региона способ строительства позволил возвести двухэтажное жилое здание всего за пару месяцев и силами десяти человек (ранее потребовалось бы 50 рабочих).

В июле Калининградский горпромкомбинат выпустил первые патефонные пластинки. На их фирменной этикетке – силуэт памятника 1200 гвардейцам.

3 августа открылась новая международная грузовая речная линия Клайпеда-Калининград-Гданьск.

9 сентября был опубликован рапорт руководству страны о том, что калининградские колхозы и совхозы досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок.

В сентябре в Калининграде на улице Карла Маркса открылся первый в области магазин, в котором можно было купить химические реактивы для фотографических работ.

6 октября поселок Светлый был преобразован в город.

23 октября в Нестерове был открыт бюст Героя Советского Союза Степана Нестерова. Автор изваяния – калининградский скульптор Надежда Моргунова. На церемонии присутствовали мать и брат героя, приехавшие из Липецкой области.

С 28 октября по 10 ноября работала первая областная сельскохозяйственная выставка. Она располагалась на улице Заовражной в Калининграде (ныне – Сержанта Колоскова) в специально возведенном городке (сегодня от него остались только ворота).

30 ноября из Калининграда к Антарктиде ушел дизельный электроход «Обь», 14 декабря – дизель-электроход «Лена» и рефрижератор № 7. В числе тех, кто провожал первую комплексную экспедицию Академии наук СССР по изучению ледового материка, был легендарный полярник Иван Папанин.

В декабре в Жилинской школе изготовили новогоднюю елку из кукурузы, выращенной на пришкольном участке. Украсили ее «родными» початками, колосьями пшеницы и ячменя, яблоками, грушами, сливами. А увенчали – портретами передовиков и словами Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача».