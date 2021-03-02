История одной фотографии: что скрывает знаменитый снимок переселенцев

Вглядитесь в эти лица – может, кто-то из них вам знаком? Фото впервые увидело свет в журнале «Огонек» в сентябре 1946 года, а сама съемка состоялась в апреле.

Люди улыбаются и машут из распахнутой настежь двери вагона – сейчас поезд повезет их на новую родину. Это фото знакомо любому, кто интересуется историей Калининградской области. А второе дыхание у него открылось два десятка лет назад – после того как оно появилось в книге «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев».

С тех пор знаковый кадр часто используют, говоря о начале новой жизни в янтарном крае. При этом официальной информации о нем – лишь то, что в книжной подписи. «Первый эшелон с группой переселенцев из Московской области отправляется в Калининград. Сентябрь 1946 г. Фото Г. Зельма из журнала «Огонек».

Между тем в соцсетях уже можно прочитать о том, кто якобы запечатлен на этом снимке. Еще утверждают, что снято не в Москве, а у нас, на Южном вокзале, и не в 1946 году, а в 1947-м. По случаю юбилея области мы решили попробовать разобраться в «истории с географией» этой фотографии.

В поисках источника

Снимка или номера «Огонька» с ним не нашлось ни в областной научной библиотеке, ни в историко-художественном музее, ни в Государственном архиве Калининградской области. А доктор исторических наук Юрий Костяшов, который руководил авторским коллективом книги «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев», пояснил:

– Самого номера у меня нет. Я эту фотографию ксерокопировал – поэтому такое низкое качество – 30 лет назад из журнала в «Ленинке» (бывшая Государственная библиотека СССР имени Ленина, ныне – Российская государственная библиотека. – Ред.). Журнал можно найти только в центральных библиотеках, по-моему, он не оцифрован.

По нашей просьбе областная библиотека (отдельная благодарность руководителю Центра регионоведения Светлане Постниковой) обратилась с запросом к коллегам в Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге. И вот из Питера прислали скан страницы 19 в № 35-36 «Огонька» за сентябрь 1946-го.

Итак, искомое фото – это иллюстрация к статье «Переселенцы на новые земли». Правда, речь там о переселенцах… на Южный Сахалин. Ну, видимо, «сахалинцев» не было, вот и взяли ждавший своего часа в редакционном портфеле снимок тех, кто ехал в Калининград. Тем более переселенческие кампании так похожи: на Дальнем Востоке заселялись земли, отвоеванные у японцев, на крайнем западе – бывшее «логово фашистского зверя».

Кто, где, когда?

Когда же этот кадр был сделан? Тут неожиданно помогла «Калининградская правда». Как выяснилось, в 1962 году газета вышла на автора снимка – Георгия Зельму. Покопавшись в архивах, тот нашел оригинал и прислал его (и куда он только потом делся?). Сообщалось также, что дата съемки – 9 апреля 1946-го, день первой годовщины штурма Кёнигсберга. Понятно и то, что переселенцев из Московской области фотокорреспондент «Огонька» снимал перед отъездом, а не по прибытии в янтарный край.

Но вот с именами их Зельма помочь, увы, не смог. И потому «Калининградка», публикуя «редкий и интересный снимок», обратилась к читателям: «Всмотритесь в лица первых переселенцев. Нет ли среди них ваших знакомых? И уж конечно, с нетерпением ждем, что откликнутся сами они». Со дня съемки тогда прошло всего 16 лет. А «Калининградскую правду» читали, считай, в каждом доме. Однако просматривая газетные подшивки, я так и не обнаружил ни одного отклика на заметку «Где вы сейчас, первые калининградцы?».

Удивительно. Хотя, конечно, не исключено, что одни уехали из области, другие – умерли. Но еще удивительнее, что их вдруг стали называть поименно в наши дни. Впрочем, если начинаешь уточнять, выясняется, что люди, которых их родственники «узнают» на этом фото, приехали совсем в другое время…

Возможно, однажды мы все же узнаем их имена, как судьбы сложились. Тем более теперь у нас есть качественная копия, на которой лица видны лучше. Только давайте, земляки, не забывать – не может там быть тех, кто приехал после сентября 1946-го, когда снимок был впервые опубликован. А еще лучше ориентироваться при «идентификации» на 9 апреля 1946-го – дату съемки, которая была названа в 1962 году.