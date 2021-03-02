Продавцы и медики спорят: правда ли, что калининградцы стали больше пить

В прошлом году на душу населения в нашей области было продано 5,6 литра крепкого напитка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя составил рейтинг регионов России по легальным продажам спиртного в 2020 году. Рейтинг возглавили Сахалинская, Магаданская области, республика Коми, Карелия и Чукотка. Там уровень потребления водки держится на уровне от 9,5 до 12,5 литра на человека.

По итогам прошлого года «отличилась» и Калининградская область.

- На душу населения продано 5,6 литра крепкого напитка, в 2019 году этот показатель для нашего региона был меньше на 39%, - говорится в отчете.

Но с такими выводами категорически не согласна региональная медицина.

В частности, заведующая диспансерно-поликлинического отделения наркодиспансера Калининградской области Анна Рамхен в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» заявила, что по итогам прошлого года количество обращений в их службу снизилось.

- Наркологи не заметили никакого прироста, - сказала Анна Рамхен. – Наоборот, специально сравнила данные за январь и февраль прошлого года с тем же периодом этого года, и могу сказать, что количество обращений снизилось на 20-25%.

При этом Анна Рамхен не исключила, что снижение уровня обращений за помощью к наркологам связана с некоторыми ограничениями из-за COVID-19.

- Возможно, в период пандемии люди боялись обращаться за медицинской помощью, - предположила врач.

Специалист отметила, что алкоголизм в Калининградской области – традиционно мужское заболевание.

- По статистике, на учете с алкогольной зависимостью в наркодиспансере только 20% - женщины, мужчин больше, - отметила заведующая. – Женская зависимость, безусловно, пагубна для здоровья. Но также она страшна социальными последствиями - страдают семья, дети.

Анна Рамхен развеяла миф относительно того, что крепкие алкогольные напитки быстрее вызывают зависимость.

- Не согласна с тезисом, что крепкий алкоголь более опасен, - заявила Рамхен. – Есть и пивной алкоголизм. Это заболевание развивается при употреблении любых напитков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отравление крепкими напитками – на третьем месте

Региональный Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга острых отравлений химической этиологии в Калининградской области в 2020 году среди населения в быту. Вот некоторые выводы.

- В 2020 году, по данным токсикологического мониторинга в Калининградской области, зарегистрировано 503 случая острых отравлений химической этиологии, из них со смертельным исходом – 97 случаев (в 2019 году 697 и 185 соответственно).

В структуре преобладают отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой – 150 случаев (14,8 на 100 тыс. населения), сместив на второе место отравления лекарственными препаратами - 149 случаев (14,7), показатель по отравлениям лекарственными препаратами ниже среднероссийского уровня в 1,1 раза (15,7 на 100 тыс. населения).

На третьем месте – отравления спиртосодержащей продукцией – 113 случаев (11,2), показатель по области ниже среднероссийского уровня в 2,2 раза (25,0 на 100 тыс. населения).

В целом общее число отравлений со смертельным исходом уменьшилось со 185 случаев в 2019 году до 97 случаев в 2020 году.

Чаще всего отравления, как и в 2019 году, регистрировались среди безработных. Все летальные исходы в 2020 году регистрировались среди взрослого населения.