Юбилей области, год 1956-й: визит Хрущева в Калининград и два страшных урагана

15 апреля 1956-го, Николай Булганин и Никита Хрущев на Южном вокзале. Повсюду правительственный кортеж приветствовали тысячи калининградцев. Фото: Архив автора

15 апреля 1956-го, Южный вокзал. Из вагона спецпоезда неспешно выходят председатель Совета Министров СССР Николай Булганин и член Президиума Верховного Совета СССР Никита Хрущев. В такой последовательности о них тогда, вскоре после начала борьбы с культом личности, писали. Так, строго следуя «де-юре», представляли Хрущева. Хотя де-факто он, первый секретарь ЦК КПСС, был, конечно, «главнее» предсовмина.

К слову, всего через год Булганин войдет в группу противников Хрущева. Но тот победит, и Булганин будет сослан в Ставропольский совнархоз. Пока же тайные соперники вместе. Помахав толпе у вокзала, они уселись в открытое авто, и началось «турне» по городу с остановками для кратких «смычек» с приветствующим их населением.

Кстати, проезжая мимо кирхи Королевы Луизы, Хрущев неодобрительно указал на крест, венчающий башню. Вызвавший высочайшее неудовольствие крест постановили спилить, однако пришлось повозиться. Казалось, будет достаточно подпилить его, затем привязать к нему канат и, потянув снизу, сломать. Но крест лишь согнулся. Так его тогда и бросили, добив уже в 70-х, когда кирху было решено превратить в театр кукол.

Немцев просим не беспокоиться

Однако вернемся в 1956 год. Из Калининграда кортеж отправился в Балтийск. По дороге, в районе нынешнего поселка имени Космодемьянского, решили тормознуть – возле группы стоящих у обочины колхозниц.

– Как живете? – бодро поинтересовался у них холеный Булганин.

– Хорошо живем, Николай Александрович! – заученно отвечали изможденные, плохо одетые женщины.

– А скоро жить будем еще лучше, гораздо лучше! – заверил их председатель Совета Министров, забираясь в машину.

В Балтийске делегацию ждал крейсер «Орджоникидзе», который должен был доставить ее в Великобританию. Но, прежде чем убыть с государственным визитом в Англию, Хрущев устроил митинг. Импровизированной трибуной стал борт корабля.

– Товарищи, Калининградская область есть и навечно будет социалистической землей! – прокричал тогда Никита Сергеевич, резюмируя. В ответ – бурные аплодисменты. Причем искренние. Люди ждали таких слов, они устали жить как временщики. Шутка ли, на дворе уже 1956-й стоял, а все не было уверенности, что не сегодня-завтра придется уезжать, все ходили разговоры, что бывшую «неметчину» вернут Германии…

В 17.00 крейсер покинул Балтийск, взяв курс на туманный Альбион.

– Хрущев общался с командой охотно, однако слова свои записывать не разрешал, – годы спустя вспоминал один из участников того похода капитан первого ранга в отставке Иван Нарыгин. – Только память ведь не сотрешь. Так, глядя на эсминцы сопровождения, Никита Сергеевич заметил: в век ядерного оружия это – плавучие гробы. Я не удивился, когда вскоре на стапелях начали резать заложенные новейшие корабли. А наш «Орджоникидзе» через несколько лет был продан Индонезии…

Трибуна преткновения

Визит в Англию получился ярким и результативным. Как тогда писали, он стал «важным шагом в разрядке международной напряженности», послужив «укреплению доверия и взаимопонимания между государствами с различными социальными системами».

30 апреля крейсер с делегацией вернулся в Балтийск. Снова митинг, на котором выступил Булганин, затем – переезд в Калининград. И опять в каждом поселке вдоль дороги стояли, казалось, все местные жители, радостно приветствуя первых лиц государства.

И совсем уже море людское разлилось на Калининградском аэродроме. Здешний митинг длился куда дольше, чем в Балтийске. А главным стало выступление Хрущева.

Перед этим тоже, кстати, случилась история. Читая на ХХ съезде КПСС доклад «О культе личности и его последствиях», Никита Сергеевич заявил о возвращении «назад к Ленину», к «ленинским принципам коллективного руководства». И как же это поняли на местах? Например, так. Когда он ехал уже из Англии в Калининград, наше начальство в последний момент заставило коммунальщиков переделать трибуну. Ведь место, предназначенное для «главного», по традиции было выше остальных. Но в свете нового курса это выглядело неправильно. И центр трибуны срочно понизили до общего уровня. Ведь у нас теперь все равны…

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