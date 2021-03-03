«Мы летим над Кенигсбергом, и мне кажется, будто это моя душа взирает на прошлую жизнь...»

2015 год. Во время интервью «Комсомолке» Михаэль Вик продемонстрировал звезду Давида, которую вынужден был носить во время войны. Фото: Иван МАРКОВ

19 июля 2018-го, когда ему исполнилось 90 лет, поздравления в Штутгарт, где он жил, приходили из самых разных уголков планеты. Михаэль Вик известен всему миру как талантливый скрипач. А также – как человек непростой судьбы, который родился в Кенигсберге и навсегда покидал родину, уезжая уже из советского Калининграда.

Выжить помогала музыка

Он один из тех немецких евреев, которым довелось жить в Восточной Пруссии, когда она стала частью Третьего рейха. После прихода Гитлера к власти Вик, как и тысячи других кенигсбержцев, оказался в ранге «человека второго сорта».

Его семью не успели отправить, как многих других, в лагерь смерти. Как нацисты ни старались, не всех им удалось уничтожить в рамках «решения еврейского вопроса». Так что Вик – редкий очевидец «с той стороны» всего того, что творилось в Восточной Пруссии на сломе эпох. Это и чудовищные бомбардировки Кенигсберга в августе 1944-го. И жесточайший штурм в апреле 1945-го. И кошмар послевоенного лихолетья в городе, лежащем в руинах.

Выжить ему помогала музыка. Если была такая возможность, юный скрипач играл – и это словно врачевало его израненную душу. Скрипку он берег, как только мог, ведь «со скрипкой у ее владельца отнимают душу». Утрата музыкального инструмента стала для него еще одним испытанием. Случайно услышав музыку из уличного репродуктора, он замирал, обо всем забывая. А когда появилась возможность купить скрипку – пусть и совсем плохонькую – Вик отдал за нее все, что у него было. Впрочем, уже вскоре она стала источником заработка – начинающему музыканту разрешили играть на танцах.

«Мои раны не затянулись»

В 1947-м началась депортация немцев. В 1948-м покинула родину и семья Вика. Мало-помалу он стал всемирно известным скрипачом. Однако боль пережитого не отпускала: «Мои раны не затянулись». Не утихала и его ностальгия. Как-то с гастролей он летел из Москвы в Германию. И вот самолет оказался над былой Восточной Пруссией.

– Можно различить четкие, как на географической карте, очертания Куршской косы, и я трепещу от волнения, – описывал Вик потом свои ощущения. – Мы летим над Кенигсбергом, и я мысленно возвращаюсь в прошлое: детство, страшные военные и послевоенные годы. На высоте десяти тысяч метров мне начинает казаться, что будто это моя душа, отделившись от тела, взирает на мою прошлую жизнь и судьбу…

Михаэль Вик на снимке для советского удостоверения личности. 1947 год. Фото: Личный архив Михаэля Вика

В 1991-м иностранцам разрешили посещать Калининградскую область, ранее закрытую для зарубежных гостей. Уже в 1992-м Вик приехал впервые. После этого он приезжал к нам не раз. А в 2004-м в Калининграде появилось первое издание на русском его книги «Закат Кенигсберга. Свидетельство немецкого еврея». Она сразу вызвала полярные мнения. Одни читатели говорили: спасибо за правду. Другие – выражали возмущение:

– Советские люди там выглядят хуже фашистов! Где же элементарная благодарность? Ведь наши его спасли от неминуемой гибели…

Вписал себя в историю

В 2015-м «Закат Кенигсберга» был переиздан. В Калининграде презентация второго издания прошла с участием автора, а после выступления он полтора часа подписывал свои книги для калининградцев, которые пришли на встречу с ним.

Вместе с тем у многих «Закат Кенигсберга» по-прежнему вызывает неприятие, протест. А кое-кто даже требует признать эту книгу экстремистской, запретить. На мой взгляд, считать «Закат Кенигсберга» проявлением экстремизма – дикость. Но при этом трудно спорить с теми, кто книгу Вика называет неоднозначной. Автор ведь там прямо пишет: когда пришла Красная Армия, для него начался второй круг ада. И он действительно смотрится в книге еще более жутким.

Только, по мне, есть тому объяснение. Вик так ждал избавления от тех, для кого он был ненавистным евреем. А когда их власть наконец кончилась, спасители не просто не признали его жертвой прежнего режима. Неожиданно для себя он еще и был записан в немцы. И ему пришлось разделить все, что выпало на их долю в первые послевоенные годы. Вот и посудите сами. Одно дело принимать мучения от врагов. И совсем другое – ни за что страдать от своих спасителей…

Зачем-то судьбе было угодно, чтобы Вик перенес еще и такие испытания. Многие, кто был куда крепче его, ломались, погибали. А он – выдержал. При этом не озлобившись и сохранив в себе все лучшее, что было ему отпущено. И, думается, имя его уже навсегда связано с нашим краем. Как бы это кому-то и не нравилось.

Михаэль Вик скончался 27 февраля на 93-м году жизни.

ЦИТАТНИК «КП»

«Было так жутко, что мы старались сразу забыть увиденное»

«Помню, что когда мы уходили, наш дом был еще целым. Но после возвращения от него остались только стены – все сгорело. Когда пожар закончился, нас погнали в город. Было такое правило: солдаты хоронили только солдат, а гражданские – гражданских. Трупы людей и лошадей стаскивали в воронки, а потом засыпали, чтобы заодно выровнять улицы. Мы тогда многого насмотрелись: вытаскивали из машин расстрелянных, снимали повешенных… Это были не люди, а какие-то останки. Было так жутко, что мы старались сразу забыть увиденное...».

«Меня отправляли на работы – убираться в городе. Я тогда был так истощен, что не мог держать лопату в руках – сил не было. Один из конвоиров это заметил и отвел меня в подвал, где стояли какие-то остатки кровати. Там он разрешил мне отдыхать. Вечером солдат забирал меня вместе со всеми. Сначала я боялся, что меня расстреляют, но потом понял, что этот солдат как-то сочувствует мне. Он постоянно давал мне отлеживаться».

«Немцы уходили на чердаки и в подвалы, иногда просто на руины. Бывало, что в этих руинах людей заваливало насмерть. Появился и черный рынок, под который подстроилось и немецкое население. Нашлись специалисты, которым удавалось подделывать медные кольца под золотые, чтобы потом поменять их на хлеб. Мама тоже ходила на черный рынок, а я начал воровать».

Из интервью Михаэля Вика 2015 года.