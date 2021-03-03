Если будет стоять лед, корюшки этой весной калининградцам не видать

Чем быстрее потеплеет, тем быстрее мы сможем полакомиться корюшкой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот и наступила весна. Один из ее символов в Калининграде – это корюшка, которая, как известно, пахнет огурцами и особенно хороша в жареном виде. Но пока на рынке этой рыбы нет.

- Может и не будет корюшки в этом году, - говорят женщины в фартуках, к которым прилипла блестящая чешуя. – Лед вон стоит, а она вся подо льдом прячется!

Оказалось, что риск остаться без корюшки действительно есть. Это подтвердил «Комсомолке» руководитель Западно-Балтийского территориального управления федерального агентства по Рыболовству Александр Жуков:

- Путина еще не началась. Все зависит от ледовой обстановки и температурного режима. Массово корюшка начинает идти и нерестится при температуре воды +4.. +6 градусов. А лед может стоять и до середины месяца. Но такого обычно не бывает, чтобы это было и на Куршском заливе, и на реках. Лед сходит и начинается движение корюшки в реки.

Для тех, кто не в курсе рыбьих дел, уточним, что в феврале корюшка из Балтийского моря заходит в Куршский залив. Рыбаки, которые удили со льда, ловили ее еще несколько недель назад – не массово, но в прилове с плотвой. Так что часть нерестовой популяции рыбы уже в заливе! Ждем предельной концентрации корюшки и теплой погоды.

- Если лед ушел, это дает возможность рыбакам заметывать невода. Если же на реке идет лед или он еще стоит, то как это сделать? А ведь ход корюшки может начаться подо льдом. Бывали года, когда основная концентрация корюшки проходила подо льдом и в итоге ее мало поймали, - объясняет Александр Жуков. – Да, бывали года, что ее ловили меньше допустимого и рекомендуемого объема вылова, а это почти 400 тонн. Но, чтобы корюшки не было вообще, такого не припомню.

По словам специалиста, объем в 400 тонн можно выловить в течение месяца, когда рыба, например, из-за неожиданного похолодания остановилась и идет потихоньку, а можно попасть на резкое потепление и случаемся массовый ход, когда рыбу ловят за пару недель.

Все это мы говорим про массовый лов для рынков и магазинов. А рыбаки любители традиционно отправляются с удочками на речку Матросовку, Дейму в районе Гвардейска и Знаменска, низовье Лавы. Часть популяции заходит в Калининградский залив. Если повезет, то корюшка заходит в Преголю, так что можно будет половить ее и в центре города.

Лов и ход салаки тоже зависит от ледовой обстановки и погоды. С потеплением воды концентрация рыбы увеличивается, она, что называется, прет! Любимое место рыболовов-салачников – это Балтийск, неподалеку от памятника Елизавете.