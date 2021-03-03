Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Рыбалка

Если будет стоять лед, корюшки этой весной калининградцам не видать

На рынке любимой рыбы пока нет и, возможно, не предвидится
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий
Чем быстрее потеплеет, тем быстрее мы сможем полакомиться корюшкой.

Чем быстрее потеплеет, тем быстрее мы сможем полакомиться корюшкой.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот и наступила весна. Один из ее символов в Калининграде – это корюшка, которая, как известно, пахнет огурцами и особенно хороша в жареном виде. Но пока на рынке этой рыбы нет.

- Может и не будет корюшки в этом году, - говорят женщины в фартуках, к которым прилипла блестящая чешуя. – Лед вон стоит, а она вся подо льдом прячется!

Оказалось, что риск остаться без корюшки действительно есть. Это подтвердил «Комсомолке» руководитель Западно-Балтийского территориального управления федерального агентства по Рыболовству Александр Жуков:

- Путина еще не началась. Все зависит от ледовой обстановки и температурного режима. Массово корюшка начинает идти и нерестится при температуре воды +4.. +6 градусов. А лед может стоять и до середины месяца. Но такого обычно не бывает, чтобы это было и на Куршском заливе, и на реках. Лед сходит и начинается движение корюшки в реки.

Для тех, кто не в курсе рыбьих дел, уточним, что в феврале корюшка из Балтийского моря заходит в Куршский залив. Рыбаки, которые удили со льда, ловили ее еще несколько недель назад – не массово, но в прилове с плотвой. Так что часть нерестовой популяции рыбы уже в заливе! Ждем предельной концентрации корюшки и теплой погоды.

- Если лед ушел, это дает возможность рыбакам заметывать невода. Если же на реке идет лед или он еще стоит, то как это сделать? А ведь ход корюшки может начаться подо льдом. Бывали года, когда основная концентрация корюшки проходила подо льдом и в итоге ее мало поймали, - объясняет Александр Жуков. – Да, бывали года, что ее ловили меньше допустимого и рекомендуемого объема вылова, а это почти 400 тонн. Но, чтобы корюшки не было вообще, такого не припомню.

По словам специалиста, объем в 400 тонн можно выловить в течение месяца, когда рыба, например, из-за неожиданного похолодания остановилась и идет потихоньку, а можно попасть на резкое потепление и случаемся массовый ход, когда рыбу ловят за пару недель.

Все это мы говорим про массовый лов для рынков и магазинов. А рыбаки любители традиционно отправляются с удочками на речку Матросовку, Дейму в районе Гвардейска и Знаменска, низовье Лавы. Часть популяции заходит в Калининградский залив. Если повезет, то корюшка заходит в Преголю, так что можно будет половить ее и в центре города.

Лов и ход салаки тоже зависит от ледовой обстановки и погоды. С потеплением воды концентрация рыбы увеличивается, она, что называется, прет! Любимое место рыболовов-салачников – это Балтийск, неподалеку от памятника Елизавете.

ОХОТА И РЫБАЛКА