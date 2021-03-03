Организатор конкурса «Мисс Калининград»: «То, что произошло с Аланой Мамаевой – это настоящая публичная казнь»

Это последний снимок, который Алана опубликовала у себя в "Инстаграме". Фото: Instagram.com

Жена российского футболиста Павла Мамаева Алана госпитализирована в Москве в больницу. Как сообщает источник kp.ru, 33-летнюю супруга спортсмена нашли без сознания в столичной квартире. Известно, что на место ЧП были вызваны сотрудники «скорой», участковый и МЧС, которые вскрыли дверь в квартиру.Помощь Алане уже оказали, сейчас она находится у себя дома.

Накануне сообщалось, что страсти в семье известного футболиста никак не могут утихнуть. О сложностях между супругами в очередной раз сама Алана рассказала в соцсетях. Жена спортсмена, выступающего за ФК «Ростов», обвинила его в измене.

Новую «подружку», как подозревает Алана, Павел якобы завел в Испании, где некоторое время был во время спортивных сборов с футбольной командой.

Испанка Ирена, которую Алана подозревает в связи со своим мужем. Фото: Instagram.com

Алана родом из Калининграда, с детства была яркой и активной, и в городе ее хорошо помнят. Как рассказал «Комсомолке» один из организаторов конкурса красоты «Мисс Калининград» (Алана, еще с фамилией Хубецова, завоевала этот титул в 2003 году), девушка с юных лет занималась модельным бизнесом.

- Она была моделью в Калининграде. Очень симпатичная, интересная девочка с перспективами даже с точки зрения европейского модельного бизнеса. То, что произошло с Аланой – это настоящая публичная казнь, публичное «самосожжение»! Хорошо, что она осталась жива… Как такое случилось? Она же спортсменка, гимнастка. Характер у нее был всегда твердый. Но спортсмены с виду боевые и выносливые, а на самом деле они – большие дети. Годы в спорте сказываются… Алане хотелось казаться сильной и твердой. Нервная система, наверное, не всегда выдерживала моменты напряжения. Когда сталкиваешься с предательством и сложными жизненными обстоятельствами, нервы сдают. Так, вероятно, случилось и в этот раз.

Как отметил собеседник «Комсомолки», Алана все предыдущие годы, как могла, поддерживала мужа-футболиста, оберегала семью и двоих детей.

- Когда случился инцидент у гостиницы «Пекин», она, как могла, пыталась привлечь внимание, не бросила мужа. Походы на федеральные каналы, возможно, были криком отчаяния. Ну и когда она начала сталкиваться с изменами, она сильно переживала. Ведь это не первая измена – до этого была девушка из Литвы. И Алана это простила, и тюрьму пережила! А тут обнаружилась испанская королева красоты!

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Мы позвонили Алане, на звонок ответила ее подруга Юлия.

- У Аланы сейчас все хорошо, она спит. Скорую мы ей вызвали, да. Она днем выпила снотворное и немного переборщила. Выпила четыре таблетки и уснула. Она не в больнице сейчас, а дома. Чувствует себя неплохо. (подробности)