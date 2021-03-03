Девушка из Испании рассказала об угрозах от жены Павла Мамаева

Как именно ей угрожала Мамаева, испанка не уточнила. Фото: Instagram.com

Об изменах своего мужа, футболиста «Ростова» Павла Мамаева, его жена Алана сообщила в сториз на своей странице в Instagram в понедельник. Алана уверена: Павел изменил ей в Испании, где «Ростов» перед возобновлением сезона проводил тренировочные сборы. Мамаева даже опубликовала фото некоей дамы, испанки, которая якобы является любовницей ее супруга.

Вечером в среду Алану нашли в квартире без сознания в центре столицы. Одна из подруг девушки написала, что та приняла некий препарат и потом перестала отвечать. Помощь Алане уже оказали, сейчас она находится у себя дома.

Тем временем, испанка Ирен Гарсия Морено, которую Мамаева обвинила в связях со своим мужем, рассказала об угрозах, поступивших ей от Аланы.

«В свете появления последних комментариев, фотографий и приватных угроз, опубликованных в соцсетях и в личных сообщениях от Аланы Мамаевой, я хотела бы сообщить, что вопрос изучается моими адвокатами с целью обращения в суд», - цитирует Ирен Sport24.

Как именно ей угрожала Мамаева, испанка не уточнила.

Напомним, Павел и Алана Мамаева состоят в браке уже несколько лет и воспитывают двоих детей.

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