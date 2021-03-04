В Калининграде арестовали 42-летнего фотографа, который планировал взорвать подстанцию

Готовившего теракт калининградца задержали в собственном доме. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининграде арестован подозреваемый в подготовке террористического акта, которого накануне задержали сотрудники ФСБ. Как сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, мужчина помещен в следственный изолятор.

Как ранее сообщалось, 42-летний калининградец собирался совершить теракт на подстанции "Северная" в Гурьевском городском округе под Калининградом. В результате часть Калининграда могла бы остаться без света. Причиной такого намерения, как отметили в пресс-службе ФСБ, является "ненависть к действующей власти".

Задержали злоумышленника в собственном недостроенном доме, который, кстати, также находится под Гурьевском.

- Подозреваемому 42 года, скоро будет 43. Он женат, у него есть сын 18 лет. Работает фотографом. Цель его была совершить действия, устрашающего власти характера. Отмечу, что в поле зрения органов безопасности он попал благодаря информации, полученной от бдительных граждан, - сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в ФСБ.

В отношении фотографа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

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В Калининградской области ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики

В Калининградской области предотвращен теракт на объекте энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности», - говорится в сообщении Центра общественных связей (подробности).