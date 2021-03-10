Алиханов рассказал, как Калининград годами терял сотни миллионов рублей при продаже земли

Губернатор рассказал, как власть может устранять лазейки в законах. Фото: Instagram.com

Полтора года назад купить земельный участок в центре Калининграда можно было за совсем смешные деньги. И совершенно легально, потому что «был такой закон». Об этом на своей странице в Instagram в новом видеопроекте рассказал губернатор Антон Алиханов.

Глава региона анонсировал проект, в котором будет рассказывать, как власть может устранять лазейки в законах, которые порождают несправедливость и снижают общественное благо.

«Речь не только и даже ни сколько о коррупции, это дело правоохранительных органов, речь о справедливости», - отметил Антон Алиханов. В своем первом проекте, губернатор рассказал о строительстве торгового центра на площади Василевского в Калининграде.

«Был такой закон, который позволял построить небольшой сарай на большом земельном участке, и выкупить этот участок за 15% от кадастровой стоимости. Некая компания, в 2007 году берет в аренду достаточно большой участок площадью 5400 квадратных метров сроком на 10 лет. В конце 2016 года у участка меняется арендатор, это физическое лицо, которое строит небольшое здание площадью 88 квадратных метров, вводит его в эксплуатацию. И затем по тому самому закону выкупает весь этот участок за 15 процентов от кадастровой стоимости», - рассказал Алиханов.

Изначально, кадастровая стоимость этого участка составляла 59 млн рублей. Однако специальная комиссия при Росреестре через «специальную процедуру» помогла первому арендатору снизить стоимость участка до 21,2 млн рублей. А новый арендатор – физическое лицо, спокойно выкупил землю в центре города за 15% - 3 млн. 180 тысяч рублей.

«Ни первая компания, ни физическое лицо не нарушили закон, они действовали исключительно в легальном поле. Но если бы участок выкупали за 100% от кадастровой стоимости, городской бюджет получил бы дополнительно 18 млн рублей», - подчеркнул глава региона.

После детального изучения этой ситуации, власти изменили региональный закон. Теперь после строительства небольших строений на больших участках, выкупить их можно только за полную стоимость.

«Если бы этот новый закон действовал все эти годы, и Калининград, и ряд других муниципалитетов смогли бы заработать дополнительно сотни миллионов рублей, которые можно было потратить на социальную, транспортную инфраструктуру», - сказал Алиханов. По его словам, за последние полтора года только в Калининграде по новому закону за полную стоимость было приобретено 12 участков за 35 млн рублей.

В следующих видео губернатор обещал рассказать, куда делись рекламные растяжки с улиц Калининграда и почему зеленые зоны в Светлогорске могли превратиться в новые спальные районы.