Елена Дятлова – об итогах проверки на Рокоссовского: «Этот подрядчик будет моим любимым мужчиной!»

Директору компании «Мириам» Тельману Абдурахманову (второй справа), похоже, предстоит выслушать от Елены Дятловой еще немало "теплых" слов. Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 3 марта, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, наконец, добралась до улицы Рокоссовского, которую подрядчик (компания «Мириам») почти три месяца не может сдать после реконструкции. Вместе с Дятловой на место прибыли все профильные чиновники со стороны мэрии, а также целая бригада серьезных мужчин в черных пуховиках, представляющих проштрафившегося подрядчика.

Более 300 замечаний

Первое время чиновники и строители крутились на площадке перед пандусом, щурились друг на друга и как будто примеривались с чего начать неприятную беседу. Первой заговорила Дятлова.

- Я правильно понимаю, что работы выполнены на 95%? - обратилась она к чернобородому директору компании «Мириам» Тельману Абдурахманову. – Замечаний у нас более 300, исправлены они на 10-15%, насколько я помню.

Абдурахманов начал тихо оправдываться и ссылаться на морозы, что-то пробормотал про пандус, но его внезапно перебил глава города Андрей Кропоткин.

- Мы с вами когда встречались? – спросил он.

- В декабре… - ответил подрядчик.

- В начале декабря, - напомнил Кропоткин и вдруг повысил голос: – Вы сказали, что до Нового года мы все тут пойдем!

После ремонта улица смотрится вполне себе симпатично, пока не начинаешь приглядываться более пристально... Фото: Иван МАРКОВ

Дятлова попыталась перевести разговор в конструктивное русло и принялась объяснять, чем выполненные работы отличаются от принятых, а следом за ней слово взял директор МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Михаил Маличенко, который с явным удовольствием начал перечислять обнаруженные недостатки.

- Основные замечания у нас по площадям, - начал он. - Вот мы сейчас стоим с вами на центральной площади и видим вспучивание плитки, провалы, не выполнен пандус, не отрегулированы люки. На площадке у бассейна у нас частичная расшовка плитки, ненормативка по высоте…

- Понятно, - остановила его Дятлова. – И все эти замечания в письменном виде предъявлены подрядчику?

- Конечно! – весело кивнул Маличенко.

Кое-что уже успели сломать. Фото: Иван МАРКОВ

Только делегация двинулась на осмотр улицы, как дорогу загородила пенсионерка из соседнего дома. Она начала жаловаться на автомобилистов, нагло разъезжающих по пешеходной зоне.

- Я даже в свой инстаграм это безобразие выкладывала! – потрясла кулаком женщина.

- О, у вас и инстаграм есть? – удивился замглавы Андрей Шумилин. – Какая молодец!

Решено было остановить распоясавшихся автомобилистов тротуарными столбиками, о чем один из профильных чиновников сделал пометку в своем блокноте.

Всюду жизнь

По дороге к зеленеющему в конце улицы танку Т-34 Шумилин, Кропоткин и Дятлова обсуждали все, что попадалось им на глаза.

- Нужно, чтобы тут появилась жизнь, это не просто транзитная зона, - козырнула урбанистскими терминами глава администрации.

- Да, главное до конца улицу не убить, - добавил Шумилин. – О, даже велодорожка есть. Культурно!

- Тут даже дети рисуют, - умилился Кропоткин, увидев нацарапанное мелом на бетонной клумбе солнышко. – Жизнь тут уже появляется, Елена Ивановна!

- Весело! – удовлетворенно кивнул Шумилин.

- Нам еще нужно культуру людям привить, чтобы велосипедисты не ехали по центральной части, а двигались по построенной для них велодорожке, - продолжила свою мысль Дятлова. - Чтобы дети могли рисовать и не оглядываться.

- У нас уже сотню лет автомобилисты с велосипедистами договориться не могут, так что проблемы будут, - со знанием дела добавил Шумилин.

- А тут вода что-то не уходит, - вдруг обратил внимание первых лиц города на клумбу один из журналистов.

- Вы не поверите, но я тоже это заметила! – отреагировала глава администрации. – Почему тут нет дренажной системы?

- Да тут просто строительный мусор сверху присыпали землей! – обрадовался подоспевший Михаил Маличенко.

«Любимый мужчина»

- А здесь подо мной плитка провалилась, - вдруг остановилась Елена Дятлова у скамеек перед танком и взяла под руку Тельмана Абдурахманова. – Я тут еще перед Новым годом гуляла и заметила гуляющую плитку. Мы с вами понимаем, что если не сделаем нормальное основание под плитку, то ровно через год она вся потрескается. А сколько у вас гарантия, напомните мне?

- Пять лет, - уткнулся взглядом в землю Абдурахманов.

К качеству некоторых светильников тоже есть вопросы. Фото: Иван МАРКОВ

- Вы же понимаете, что в этом случае вы будете моим любимым мужчиной! – воскликнула Дятлова и заглянула в глаза подрядчику. – Вы каждую весну будете гулять со мной по этой плитке. А так как женщина я большая, то плитка подо мной гуляет хорошо. Вы же не собираетесь уехать из региона?

- Нет, - замотал он головой.

- И мы с вами каждый год будем плитку перекладывать, а журналисты каждый раз будут об этом писать. Мы будем Дятловой тестировать качество плитки, - добавила глава администрации.

Три главных претензии

Уже беседуя с прессой, Елена Дятлова заявила, что торопиться со сдачей улицы Рокоссовского никто не будет.

- Финальная дата сдачи улицы очень зависит от подрядчика, - заявила она по итогам прогулки. - Вы слышали наш сегодняшний разговор. Каждый день несдачи стоит подрядчику 8 852 рубля. У него уже 81 день просрочки. Нужно ли сейчас гнать? Считаю, что нет.

Елена Дятлова добавила, что объект не стоит быстро оплачивать, потому что работы должны быть выполнены качественно.

- Подрядчик сегодня из 68 миллионов получил 14. Все остальное он получит после положительного заключения. Закончим мы тогда, когда исправим все замечания. А когда точно, не могу вам сказать, - добавила глава. – Тут у нас еще 5 лет гарантии, поэтому взаимодействие с подрядной организацией у нас не закончится.

Грунт во время дождей уже активно стекает на тротуары. Фото: Иван МАРКОВ

Далее Дятлова перечислила только несколько претензий из трех сотен:

- Нам показали сегодня то место, где при дожде образуется лужа. При наличии двух ливневых колодцев мы понимаем, что вода туда самотеком не идет. Замечание к вертикалке, я думаю, будет применено ко всей территории, потому что только геодезисты нам могут что-то об этом сказать. Вы точно так же ходили по земле и по плитке, вы же чувствовали, как плитка под ногой гуляет. Гуляет она потому, что не лежит полностью на подготовленном грунте. Снимать надо, выравнивать и заново укладывать. Если этого не выполнить, будут разломы плитки, которые мы сегодня можем наблюдать на многих объектах. Также есть экобордюры, и после бордюра возможно стекание грунта на тротуары. Есть же у нас должностные лица, которые принимали данные технические решения. Если это брак подрядчика, будем исправлять за его счет. Если нет, то за счет бюджета с соответствующими выводами в отношении лиц, принимавших это решение.