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Елена Дятлова – об итогах проверки на Рокоссовского: «Этот подрядчик будет моим любимым мужчиной!»

По словам главы администрации Калининграда, компании «Мириам» придется еще долго работать над ошибками
Иван МАРКОВ
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Директору компании «Мириам» Тельману Абдурахманову (второй справа), похоже, предстоит выслушать от Елены Дятловой еще немало "теплых" слов.

Директору компании «Мириам» Тельману Абдурахманову (второй справа), похоже, предстоит выслушать от Елены Дятловой еще немало "теплых" слов.

Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 3 марта, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, наконец, добралась до улицы Рокоссовского, которую подрядчик (компания «Мириам») почти три месяца не может сдать после реконструкции. Вместе с Дятловой на место прибыли все профильные чиновники со стороны мэрии, а также целая бригада серьезных мужчин в черных пуховиках, представляющих проштрафившегося подрядчика.

Более 300 замечаний

Первое время чиновники и строители крутились на площадке перед пандусом, щурились друг на друга и как будто примеривались с чего начать неприятную беседу. Первой заговорила Дятлова.

- Я правильно понимаю, что работы выполнены на 95%? - обратилась она к чернобородому директору компании «Мириам» Тельману Абдурахманову. – Замечаний у нас более 300, исправлены они на 10-15%, насколько я помню.

Абдурахманов начал тихо оправдываться и ссылаться на морозы, что-то пробормотал про пандус, но его внезапно перебил глава города Андрей Кропоткин.

- Мы с вами когда встречались? – спросил он.

- В декабре… - ответил подрядчик.

- В начале декабря, - напомнил Кропоткин и вдруг повысил голос: – Вы сказали, что до Нового года мы все тут пойдем!

После ремонта улица смотрится вполне себе симпатично, пока не начинаешь приглядываться более пристально...

После ремонта улица смотрится вполне себе симпатично, пока не начинаешь приглядываться более пристально...

Фото: Иван МАРКОВ

Дятлова попыталась перевести разговор в конструктивное русло и принялась объяснять, чем выполненные работы отличаются от принятых, а следом за ней слово взял директор МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Михаил Маличенко, который с явным удовольствием начал перечислять обнаруженные недостатки.

- Основные замечания у нас по площадям, - начал он. - Вот мы сейчас стоим с вами на центральной площади и видим вспучивание плитки, провалы, не выполнен пандус, не отрегулированы люки. На площадке у бассейна у нас частичная расшовка плитки, ненормативка по высоте…

- Понятно, - остановила его Дятлова. – И все эти замечания в письменном виде предъявлены подрядчику?

- Конечно! – весело кивнул Маличенко.

Кое-что уже успели сломать.

Кое-что уже успели сломать.

Фото: Иван МАРКОВ

Только делегация двинулась на осмотр улицы, как дорогу загородила пенсионерка из соседнего дома. Она начала жаловаться на автомобилистов, нагло разъезжающих по пешеходной зоне.

- Я даже в свой инстаграм это безобразие выкладывала! – потрясла кулаком женщина.

- О, у вас и инстаграм есть? – удивился замглавы Андрей Шумилин. – Какая молодец!

Решено было остановить распоясавшихся автомобилистов тротуарными столбиками, о чем один из профильных чиновников сделал пометку в своем блокноте.

Всюду жизнь

По дороге к зеленеющему в конце улицы танку Т-34 Шумилин, Кропоткин и Дятлова обсуждали все, что попадалось им на глаза.

- Нужно, чтобы тут появилась жизнь, это не просто транзитная зона, - козырнула урбанистскими терминами глава администрации.

- Да, главное до конца улицу не убить, - добавил Шумилин. – О, даже велодорожка есть. Культурно!

- Тут даже дети рисуют, - умилился Кропоткин, увидев нацарапанное мелом на бетонной клумбе солнышко. – Жизнь тут уже появляется, Елена Ивановна!

- Весело! – удовлетворенно кивнул Шумилин.

- Нам еще нужно культуру людям привить, чтобы велосипедисты не ехали по центральной части, а двигались по построенной для них велодорожке, - продолжила свою мысль Дятлова. - Чтобы дети могли рисовать и не оглядываться.

- У нас уже сотню лет автомобилисты с велосипедистами договориться не могут, так что проблемы будут, - со знанием дела добавил Шумилин.

- А тут вода что-то не уходит, - вдруг обратил внимание первых лиц города на клумбу один из журналистов.

- Вы не поверите, но я тоже это заметила! – отреагировала глава администрации. – Почему тут нет дренажной системы?

- Да тут просто строительный мусор сверху присыпали землей! – обрадовался подоспевший Михаил Маличенко.

«Любимый мужчина»

- А здесь подо мной плитка провалилась, - вдруг остановилась Елена Дятлова у скамеек перед танком и взяла под руку Тельмана Абдурахманова. – Я тут еще перед Новым годом гуляла и заметила гуляющую плитку. Мы с вами понимаем, что если не сделаем нормальное основание под плитку, то ровно через год она вся потрескается. А сколько у вас гарантия, напомните мне?

- Пять лет, - уткнулся взглядом в землю Абдурахманов.

К качеству некоторых светильников тоже есть вопросы.

К качеству некоторых светильников тоже есть вопросы.

Фото: Иван МАРКОВ

- Вы же понимаете, что в этом случае вы будете моим любимым мужчиной! – воскликнула Дятлова и заглянула в глаза подрядчику. – Вы каждую весну будете гулять со мной по этой плитке. А так как женщина я большая, то плитка подо мной гуляет хорошо. Вы же не собираетесь уехать из региона?

- Нет, - замотал он головой.

- И мы с вами каждый год будем плитку перекладывать, а журналисты каждый раз будут об этом писать. Мы будем Дятловой тестировать качество плитки, - добавила глава администрации.

Три главных претензии

Уже беседуя с прессой, Елена Дятлова заявила, что торопиться со сдачей улицы Рокоссовского никто не будет.

- Финальная дата сдачи улицы очень зависит от подрядчика, - заявила она по итогам прогулки. - Вы слышали наш сегодняшний разговор. Каждый день несдачи стоит подрядчику 8 852 рубля. У него уже 81 день просрочки. Нужно ли сейчас гнать? Считаю, что нет.

Елена Дятлова добавила, что объект не стоит быстро оплачивать, потому что работы должны быть выполнены качественно.

- Подрядчик сегодня из 68 миллионов получил 14. Все остальное он получит после положительного заключения. Закончим мы тогда, когда исправим все замечания. А когда точно, не могу вам сказать, - добавила глава. – Тут у нас еще 5 лет гарантии, поэтому взаимодействие с подрядной организацией у нас не закончится.

Грунт во время дождей уже активно стекает на тротуары.

Грунт во время дождей уже активно стекает на тротуары.

Фото: Иван МАРКОВ

Далее Дятлова перечислила только несколько претензий из трех сотен:

- Нам показали сегодня то место, где при дожде образуется лужа. При наличии двух ливневых колодцев мы понимаем, что вода туда самотеком не идет. Замечание к вертикалке, я думаю, будет применено ко всей территории, потому что только геодезисты нам могут что-то об этом сказать. Вы точно так же ходили по земле и по плитке, вы же чувствовали, как плитка под ногой гуляет. Гуляет она потому, что не лежит полностью на подготовленном грунте. Снимать надо, выравнивать и заново укладывать. Если этого не выполнить, будут разломы плитки, которые мы сегодня можем наблюдать на многих объектах. Также есть экобордюры, и после бордюра возможно стекание грунта на тротуары. Есть же у нас должностные лица, которые принимали данные технические решения. Если это брак подрядчика, будем исправлять за его счет. Если нет, то за счет бюджета с соответствующими выводами в отношении лиц, принимавших это решение.

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