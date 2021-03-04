Соя, пшеница и лазеры: Что продает Калининградская область за рубеж

Антон Алиханов и глава РЭЦ Вероника Никишина осматривают цеха группы компаний «Содружество» - крупнейшего калининградского экспортера. Фото: Эдуард Молчанов

Пандемия коронавируса здорово ударила по экономике: показатели прошлого года невыгодно отличаются от того, что было в 2019-м. Однако есть сферы, которые не только сохранили равновесие в лихую годину, но даже прибавили. На недавней пресс-конференции в Москве председатель совета директоров группы «Открытия» Михаил Задорнов сообщил, что пандемия практически не повлияла на развитие финансового сектора, мало того, банки и страховые компании даже прибавили в показателях. Еще более существенный рост, - и это вполне объяснимо, - отмечен в сфере здравоохранения. Что касается Калининградской области, то у нас в прошлом году довольно неплохо чувствовал себя экспорт. Как сообщил губернатор Антон Алиханов на недавней встрече с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной, за год общий объем экспорта вырос на 14 процентов и превысил 1,7 миллиарда долларов.

Правда номенклатура поставляемых за рубеж товаров разнообразием не отличается. Около 90 процентов экспорта – это соевая, рапсовая и прочая продукция группы компаний «Содружество», которая не первый год удерживает первое место в списке главных калининградских экспортеров. Однако отрадно, что в списке появляются и новые товары – такие, например, как автомобили, терапевтическая дыхательная аппаратура и даже лазеры.

Мы решили разобраться, что поставляет Калининградская область за рубеж и какие страны являются нашими главными торговыми партнерами.

* здесь и далее – данные правительства Калининградской области.

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ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА

Европа – 42,6%

Азиатско-Тихоокеанский регион – 19,9%

СНГ – 15,7%

Ближний Восток и Африка – 12,1%

Америка – 6,3%