Московский урбанист: Светлогорск застрял в «девяностых», а в Зеленоградске хочется жить

На эксперта наши приморские города произвели очень противоречивые впечатления. Фото: Иван МАРКОВ

В наш регион транспортный эксперт, разработчик стандартов в области дорожного движения и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман приезжал с негласной инспекцией. Если ранее он исследовал Калининград, то теперь решил проверить, как обстоит дело с городской средой на местных курортах.

Аркадий Гершман приезжал к нам с негласной инспекцией. Фото: Иван МАРКОВ

Как выяснилось, несмотря на близкое соседство Зеленоградска и Светлогорска, подход чиновников к организации жизненного пространства в эти городах отличается радикально. Если вкратце, то, по мнению урбаниста, зеленоградские отцы города используют передовые технологии, а светлогорские некогда уютный европейский городок постепенно превращают в «Адлер-на-Балтике».

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Глупое копирование

- Если сравнивать с городами Польши или Латвии, то, конечно, в Зеленоградске еще есть, над чем работать, - считает Гершман. - Самая большая проблема – это новое строительство.

Исторический центр бывшего Кранца сильно испортить новой застройкой пока не успели, в целом сохранив аутентичную среду. Но вот окраины уже ничем отличаются от обычных отечественных районов-«спальников».

Плюсов в Зеленоградске Гершман нашел куда больше, чем минусов. Фото: Александр КАТЕРУША

Новые десятиэтажки, которые полукругом оцепляют город, - это ужас. Причем пытаются копировать какие-то старые решения, которые встречаются в немецкой архитектуре. Но то, что хорошо работает на двух- или трехэтажном доме, уже не работает на высотке. Это глупо и неграмотно. Это фальшь. То, что немцы строили в XIX веке, людям другой культуры не стоит строить в XXI веке из новых материалов. Если говорить о каких-то шпилях, то на небольшом доме они смотрятся. А если такой поставить на крыше многоэтажного здания, то его можно будет увидеть разве что с вертолета. Кроме того, отдельно стоящие высотки никак не дружат с окружением.

Котики вам брендом

Выбрав в качестве бренда кота, зеленоградцы, как уверен Гершман, не прогадали. Однако и тут местами перегнули палку.

- Сама идея такого бренда немного высосана из пальца. Что-то подобное можно было бы развивать в абсолютно любом городе, потому что идея не очень дружит с историческими предпосылками. Но, с другой стороны, российские города еще только начинают битву за жителей и только начинают понимать, что такое брендинг. В Зеленоградске мы пока видим один из лучших вариантов. При этом, к сожалению, есть передергивания, излишнее использование темы котов и дурновкусие.

Собственно, еще в своем видеоролике, посвященном Зеленоградску, урбанист говорил, что «кошачье» оформление города выглядит «немного пошловато». Однако Гершман заметил, что дело зашло чуть дальше стикеров и граффити. Например, должность котошефа на муниципальной зарплате – это, по его мнению, качественно новый уровень брендирования.

Плюсов больше

Как бы то ни было, минусов в Зеленоградске Гершман нашел куда меньше, чем плюсов. В число последних он включил разнообразие в мощении (в частности, особо выделил желтый цвет тротуарной плитки), опрятное озеленение, безбарьерную среду, хорошие примеры успокоения автомобильного трафика и приличное оформление уличных туалетов. Отдельно остановился на разборе новой привокзальной площади, отметив свежую высадку деревьев, продуманное освещение, уличную мебель и ларьки в едином стиле. Также, по его словам, удивляет стильный навес с отверстиями в потолке для деревьев.

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Лучшее сделано при немцах

Светлогорску, судя по оценке Гершмана, повезло меньше.

- Плохое перечислять можно долго. Мне кажется, все же, нужно попытаться найти хорошее. И, к сожалению, самое лучшее в городе было сделано при немцах. Чего-то достойного из его современной истории я не увидел. Светлогорск, в основном, формируется в старой застройке, и заслугами местных жителей и властей можно считать разве что то, что часть этой застройки они сохранили. Новые же проекты – это страшнейший китч и ужас.

Из-за отсутствия деревьев площадь перед «Янтарь холлом» напоминает голое поле. Фото: Иван МАРКОВ

Отметил урбанист разве что «Янтарь холл». К современной архитектуре концертной площадки придираться не стал, однако был покороблен несоразмерностью здания и логотипа, выполненного готическим шрифтом. Это, по мнению Гершмана, показывает лишь непоследовательность авторов проекта. Что касается площади перед «Янтарь холлом», то ее, по мнению урбаниста, спасает лишь разнообразие видов мощения – а так из-за отсутствия деревьев она выглядит как голое поле.

Отпугивающий шансон

По словам эксперта, в своем развитии светлогорский бизнес остался на уровне 90-х годов. Об этом говорят как кричащие аляповатые вывески, так и зазывающая музыка из выставленных на улицу колонок. Причем, репертуар обычно не поднимается дальше шансона.

- Не знаю, на кого это работает, потому что хочется, скорее, пройти мимо, чем зайти внутрь. Сервис также довольно примитивный и часто по неадекватным ценам, - отметил Гершман.

Куда лучше поехать

Сравнивая два города-курорта, Гершман назвал Светлогорск «более пенсионерским».

- В Зеленоградске очень много заведений на разный вкус, много внимания к деталям, а здесь такое чувство, что пытаются повторить эпоху 90-х, хотя и понимают, что там все было не очень хорошо. Откровенно говоря, ехать сюда я вам не советую, лучше в Зеленоградск, - делает вывод урбанист.

Еще одной общей проблемой региона, которая есть и на курортах, и в Калининграде, и в окраинных муниципалитетах, по мнению эксперта, является непонимание властей ценности следов прошлого. Имеются в виду старые надписи на домах, проглядывающие иногда сквозь слои штукатурки.

- Это какой-то ваш местный маразм, попытка переписать историю и забыть, что было раньше, - считает Гершман. – В Москве, Петербурге, Туле и Самаре, к примеру, такие надписи, наоборот, расчищают. И зачастую там не только на русском написано, но и на английском или французском. Но все эти надписи - это история жителей города. Поэтому это важно сохранять, а объекты с надписями иногда даже ставить под охрану. К сожалению, у властей на уме другие проблемы.