Проверка слуха: Будет ли в Калининграде дефицит цветов к 8 Марта

Сегодня цветы поставляют и местные производители, и хозяйства практически со всего света. Фото: Иван МАРКОВ

За пару недель до Международного женского дня по Калининграду пролетел слух, что из-за пограничных трудностей с цветами в городе получится напряженка. А потому, мол, и цены на праздничные букеты в этом году будут просто непомерными. Мы решили проверить, насколько эта информация соответствует действительности.

Среди крупнейших хозяйств, занимающихся выращиванием цветов в регионе, лидирует питомник «Калинково» в Гвардейском районе. Еще в начале февраля представители компании заявили, что к весенним праздникам они вырастят в своих теплицах 11 миллионов тюльпанов и 800 тысяч гиацинтов. Правда, как оказалось, калининградцам достанется далеко не все это роскошество.

- На регион к 8 Марта зарезервирован один миллион тюльпанов, - сообщила нам коммерческий директор «Калинково» Елена Мальцева. – Гиацинтов у нас 60 тысяч на область.

Раскрывать отпускную стоимость одного тюльпана Елена Мальцева не стала, заявив, что для каждого клиента цена определяется индивидуально, в зависимости от объема поставки и того, как долго продолжается сотрудничество с конкретным заказчиком. Что касается дефицита цветов, то, по ее словам, «никакой нехватки нет».

- При этом хочу сказать, что мы не единственные в регионе занимаемся выращиванием цветов, поэтому даем возможность другим заработать, - добавила Мальцева.

Представители крестьянско-фермерского хозяйства «Лепеха», также поставляющего цветы на калининградский рынок, сообщили «Комсомолке», что объемы производства не упали.

- Как и в прошлом году, мы только к 8 Марта вырастили около 300 тысяч тюльпанов 17 расцветок. Клиенты к нам со всей области приезжают, поэтому наши цветы везде найдете, - заявила директор компании Оксана Лепеха.

По словам Оксаны, оптовая цена на ее тюльпаны – 35 рублей за штуку независимо от цвета.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Флор», входящий в тройку лидеров по производству цветов в регионе, к сожалению, не смог оперативно предоставить информацию о своей продукции. Зато об уже прошедшем границу цветочном товаре отчиталась пресс-служба Калининградской областной таможни.

- С начала 2021 года по 24 февраля включительно проведен таможенный контроль более 214 тонн цветов. Из которых более 1,5 миллиона роз, 299 тысяч гвоздик, более 284 тысяч хризантем, 16 с половиной тысяч лилий, свыше 7 тысяч орхидей и других, - заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что объемы цветочной продукции в этом году выросли почти на треть, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. Тогда оформили более 154 тонн цветов.

- Странами, лидирующими в импорте этого товара, являются Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия. Также цветы выращивались в Бельгии, Эфиопии, Испании, других странах, - добавили в пресс-службе таможни.