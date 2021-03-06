Юбилей области, год 1957-й: первые телевизоры и библейский потоп в Калининграде

Калининградец Станислав Косяк принимает передачу на первом в нашем крае телевизоре, собранном своими руками. Февраль 1956 года. Фото: В. Дроздов

Тогда, в середине 50-х, отечественное ТВ делало первые робкие шаги. Телевещание велось только в самых крупных городах, а телевизоры представляли собой громоздкие ящики с крохотным экраном, изображение на котором можно было разглядеть лишь через особую лупу. Но все это никого не смущало - интерес к «чуду техники» был бешеный! К редким владельцам «голубого экрана» всеми правдами и неправдами напрашивались в гости. И те коллективные просмотры, для которых собирали стулья по соседям, превращали комнату в домашний кинотеатр.

Кулибин из Нивенского

Однако в наших краях в ту пору и такого не было. И слушая рассказы тех, кому довелось, скажем, в Москве краем глаза узреть телевидение, остальные завистливо вздыхали: у нас оно еще не скоро появится… Ошибались! 65 лет назад «Калининградская правда» выдала сенсацию: оказывается, один из жителей области уже давно смотрит ТВ.

Член Калининградского радиоклуба Станислав Косяк увлекся телевидением в 1953-м. Сам собрал телевизор. И 4 августа 1954-го впервые сумел поймать телепередачу. Причем она оказалась «родом» из Англии. Потом, совершенствуя свой телеприемник, начал смотреть и Московский телецентр. А также – Италию, Бельгию, Германию.

Понятно, что статье в газете предшествовало разбирательство соответствующих органов. Сами посудите. В те времена даже обычный радиоприемник требовалось ставить на учет в течение трех дней с момента приобретения. А тут какой-то «чудик» смастерил по-тихому некий аппарат, принимает передачи из-за границы (а, может, еще и сам кому-то что-то передает). И такое безобразие – в закрытом регионе, в западном форпосте страны…

Серьезной крамолы в самодеятельности радиолюбителя, к счастью, не нашли. А статья о нем вызвала резонанс, в редакцию пошли письма. Мол, товарищ Косяк сказал, что мечтает о появлении в Калининграде телецентра – так мы все тоже двумя руками «за»!

Ошибочка вышла

Власти поддержали инициативу снизу. И уже вскоре в радиоцентре (Советский проспект, 184) начались работы по созданию еще и телецентра. Открыть его хотели в том же году. Погорячились. Лишь 29 ноября 1956-го была изготовлена телевизионная башня. А ведь стометровую конструкцию требовалось еще смонтировать и установить. Сложнее и медленнее, чем ожидалось, шли работы по наладке телевизионного оборудования. В общем, ввести телецентр в действие к Новому году, как обещали, никак не получалось.

В итоге первая пробная телепередача состоялась 2 мая 1957-го. Впрочем, это ничуть не умаляло радости тех, кто, не веря глазам своим, смотрел у себя тогда дома киножурнал. Заметим, телезрителей в тот день могло быть больше. Однако у тех, кто уже успел купить телевизоры, они, увы, нередко стояли мертвым грузом. Влетевшие в копеечку аппараты оказались непригодны в наших условиях. Как же так вышло?

Когда стало известно о строительстве телецентра, торговые организации начали завозить в область первые партии телевизоров. Хоть товар был не из дешевых, расходился он, тем не менее, как горячие пирожки. А потом вдруг выяснилось: многие «ящики» использовать можно именно разве что как ящики. Потому что они – трехканальные, у нас же прием был возможен лишь на пятиканальные аппараты. Правда, имелась техническая возможность переделать «трехканалки», доведя их до ума. Но опять-таки – отнюдь не бесплатно…

ТВ-радости и печали

Но вернемся в весну 1957 года, когда калининградское ТВ стало реальностью. 3 мая состоялось второе испытание. И если первую передачу могли принимать только жители Калининграда и населенных пунктов не далее 25 километров от областного центра, то теперь изображение и звук стали четкими на расстоянии уже до 45 километров. 6 мая, в канун Дня радио, была показана лента о создателе радио «Александр Попов». А с 18 мая для отработки аппаратуры, синхронизации звука и изображения телецентр начал по субботам и воскресеньям показывать фильмы.

В сентябре 1957-го в Калининград поступили два необычных мотоцикла, коляски которых были приспособлены для доставки завтраков из столовых в школы. Фото: Федор ИВАНОВ

Тогда же на улице Жданова (ныне – Брамса) открылось телеателье. Там консультировали, как эксплуатировать незнакомый большинству прибор – телевизор, как самому изготовить антенну (и об этой «мелочи» торговля не позаботилась). Однако чем дальше, тем больше претензий было уже к телеателье. Работали здесь всего два мастера, которые физически не имели возможности выполнять еще и выездные заявки. По любому вопросу приходилось ехать сюда. Все хуже складывалась ситуация и с ремонтом. С каждым днем телевизоров у калининградцев становилось больше (к концу 1957-го в области их было уже три тысячи), ломались же дорогущие, но несовершенные аппараты «на раз». При этом запчастей к ним не имелось, и мастерам приходилось выкручиваться, что-то придумывать.

Впрочем, все это были, наверное, неизбежные «трудности роста». А между тем уже велась работа по созданию Калининградской телестудии. От разовых показов старых фильмов пора было переходить к настоящему, полноценному местному телевидению…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разверзлись хляби небесные

В августе 1957 года Калининградскую область накрыло почти библейским ливне.

17 августа 1957-го наша область оказалась в зоне малоподвижного циклона. Дождь, хлынув в обед, не прекращался двое суток. И за это время выпало 102-136 миллиметров осадков (до 150 процентов месячной нормы).

В разгар потопа в Калининграде местами передвигаться можно было лишь на лодке. А на улице Дзержинского чуть не произошла трагедия. В бурлящий поток упал третьеклассник Витя Новиков, его понесло к коллектору, проложенному под улицей в районе бани. К счастью, рядом оказался слесарь хлебозавода Александр Чалых. Бросившись на помощь вплавь, он успел схватить мальчика и вытащить из воды.

А на другом конце области юный калининградец, напротив, сам предотвратил беду. На перегоне Советск-Неман от ливня с откоса на железную дорогу сполз грунт. Плотный слой земли полуметровой толщины и шириной два метра перекрыл путь. Между тем сюда уже приближался пассажирский состав. Заметив обвал, Павлик Митрофанов из Советска побежал навстречу поезду, изо всех сил размахивая руками. Увидев сигналы подростка, машинисты применили экстренное торможение, и катастрофа была предотвращена.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С начала 1957-го в калининградских продовольственных магазинах стали внедрять новую прогрессивную форму торговли – самообслуживание.

В январе в областной библиотеке открылся отдел иностранной книги. Появилась возможность читать в оригинале зарубежную литературу, а также периодику на основных европейских языках.

13 января в Куршском заливе впервые с помощью вертолетов спасли людей – 17 рыбаков колхоза «Муромец», которых оторвало на льдине, когда они проверяли сети.

В феврале областная ГАИ получила первую машину, оборудованную радиоустановкой с динамиками. Громкоговорители помогли в управлении дорожным движением на наиболее оживленных перекрестках.

В феврале при аптеке № 1 (улица Коммунальная, 32) открылась справка, где можно было узнать о наличии нужного лекарства, новых медикаментах, адреса лечебных учреждений.

В феврале у нас впервые состоялся показ мод – выставка моделей женских платьев из коллекции «Лето-1957» прошла в ателье на улице Пугачева.

В феврале Герой Советского Союза Федор Степанников из Озерского района добыл на охоте рысь. До этого на территории области ни разу не встречали даже рысьих следов.

1 апреля в Калининграде заработала переправа: вагонзавод – морской торговый порт. На этой линии, связав два района города, через Преголю курсировал теплоход «Шевченко».

С 18 по 20 мая прошел первый областной фестиваль молодежи, ставший «увертюрой» к прошедшему затем в Москве VI Всемирному фестивалю молодежи.

2 июля открылась новая автобусная линия, соединившая Калининград с Минском.

3 июля по новой международной трассе отправился в путь первый караван речных судов. Три теплохода с грузом зерна, купленным ГДР у СССР, следовали через Быдгощ в Берлин и Магдебург. Также в июле заработала новая грузовая линия Калининград-Гданьск.

В августе у нас снимали фильм «Дорогой мой человек» – один из лучших фильмов 1958-го по опросу журнала «Советский экран».

14 августа состоялось первое заседание оргбюро областного отделения новой организации – Союза журналистов СССР.

В августе в местные магазины поступили первые ковры, сотканные в янтарном крае – в артели «Победа» в Советске.

27 сентября из Калининграда ушел дизельный электроход «Обь», 1 ноября – теплоход «Кооперация». На этих судах к берегам Антарктиды отправились участники третьей комплексной экспедиции Академии наук СССР по изучению ледового материка.

4 ноября на улице Пролетарской начала работать детская поликлиника.

6 ноября на Сталинградском проспекте (ныне – проспект Мира) была открыта областная Доска почета.