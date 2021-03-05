Настоящие леди АВТОТОР

Заведующая архивом Оксана Дуничева.

Как известно, за каждым сильным мужчиной стоит великая женщина. То же самое можно смело сказать про промышленные компании, которые, казалось бы, должны опираться преимущественно на мужской труд. АВТОТОР - отличный тому пример. Завод, выпускающий в год сотни тысяч автомобилей, вот уже больше 25 лет успешно работает во многом благодаря тому, что среди сотрудников есть множество талантливых, умных и обаятельных представительниц прекрасной половины человечества. На этот раз наш рассказ о тех, кто обеспечивает производство, и эта задача не менее важная, чем работа на конвейере.

Трудовой стаж - с 17 лет

Заведующая архивом Оксана Дуничева - одна из тех, кто в прямом смысле слова стоял у истоков АВТОТОР. На предприятие она пришла 23 мая 1997 года и прекрасно помнит, каких трудов стоило вдохнуть жизнь в новый завод.

До АВТОТОР Оксана Валентиновна успела поработать на «Кварце», куда устроилась секретарем технологического отдела сразу после школы в возрасте 17 лет. Вечерами после работы она бежала получать высшее образование по специальности «автоматизированные системы управления». Все дальнейшие планы спутали экономические потрясения 90-х: завод оказался в тяжелом положении, начались сокращения...

На АВТОТОР сначала удалось устроиться секретарем, потом - оператором в производственно-диспетчерском управлении и, наконец, занять должность заведующей архивом.

- Когда наш автоторовский музей открывали, мы много документов исторических подняли, чтобы в экспозицию передать. Но если сильнее углубиться, тут можно еще немало интересного найти, - уверена Оксана Валентиновна.

На днях Оксана Валентиновна отметила свой юбилей. Ее заслуги были отмечены руководством компании, и она была удостоена медали «За доблестный труд в АВТОТОР» II степени.

Мастерица на все руки

Старшая рабочая Производства пассажирских автомобилей № 2 Светлана Прокудина пополнила ряда автоторовцев не так давно - в 2019 году. Тем не менее сегодня, по ее собственным словам, она знает на заводе многих - знакомству помогает профсоюзная работа, которой Светлана Александровна посвящает себя целиком и полностью.

- Меня на АВТОТОР привела подружка, и, честно говоря, я до сих пор удивляюсь, почему я не пришла сюда раньше, - говорит она.

Светлана Прокудина.

Делать что-то руками Светлана Александровна любит больше всего на свете. В Музее АВТОТОР вы обязательно увидите ростовую куклу зайца-талисмана. Манекен под него создала Светлана Прокудина. Как и шикарную - в человеческий рост - Бабу-ягу, что стоит в спортивном парке около физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена». Над ней Прокудина работала вместе с коллегами во время благоустройства территории.

- Коллектив у нас подобрался исключительно женский, и, наверное, иначе и быть не могло, ведь мы отвечаем за чистоту. Возможно, мужчины тоже могут выполнять уборку хорошо, но мы этого пока не проверяли, - улыбается она.

На АВТОТОР привела мама

Заместитель начальника отдела кадров Наталья Корсакова приехала в Калининградскую область в 1986 году. Родилась на Украине в семье военного и, как это обычно бывает, не раз сменила место жительства. Профессиональное образование она получила в Московской финансовой юридической академии.

Наталья Корсакова.

- В 2001 году на АВТОТОР меня привела мама, которая проработала старшим табельщиком больше 20 лет и совсем недавно ушла на пенсию, - рассказывает Наталья Александровна. - Я сначала устроилась секретарем, потом, спустя некоторое время, была ведущим инженером по сбыту. Непосредственно в отделе кадров я начала работать 10 лет назад инспектором, а два года назад меня повысили до руководящей должности.

Вне работы Наталья Александровна старается проводить больше времени на природе. Собирает грибы и даже ездит на рыбалку, пусть иногда удается просто постоять рядом и понаблюдать. Любимые места - Краснолесье, Куршская коса, поселок Донское.

Стали родной семьей

В сентябре этого года исполнится 17 лет с тех пор, как Алла Рожкова впервые переступила порог АВТОТОР. Все это время она трудится в ремонтно-строительном цехе рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. Круг обязанностей включает в себя получение, оформление и выдачу материалов, а также сбор и обработку заявок, которые поступают буквально отовсюду.

Алла Рожкова.

Алла Михайловна ни разу не изменила выбранному жизненному пути. Она окончила Калининградский политехникум, после чего в 1978 году по распределению уехала в Ташкент. Вернувшись в область, устроилась в передвижную механизированную колонну, которая строила жилье в Светлом и дома для работников различных совхозов.

На АВТОТОР Алла Михайловна пришла следом за мужем и дочерью:

- Мы занимаемся ремонтом производственных, бытовых, административных помещений завода, принимали активное участие в строительстве на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена». В нашей бригаде сейчас шесть человек - и мужчины, и женщины. Работаем вместе не один год и стали уже как родная семья.

Совершенно секретно

Таких условий труда, как у Ирины Ефименко, на АВТОТОР, пожалуй, нет больше ни у кого. Мощная дверь в кабинет, сигнализация, охрана, видеонаблюдение, подключенный к защищенному каналу передачи данных компьютер...

Нет, Ирина Николаевна вовсе не секретный агент. Она - инженер по учету и оформлению паспортов транспортных средств.

Ирина Ефименко.

На АВТОТОР Ирина Ефименко работает с 2014 года. Она пришла на предприятие, оставив за плечами 16 лет работы учителем по черчению и ОБЖ. Карьеру педагога Ирина Николаевна начинала в Мурманской области, а завершила в школе № 25 Калининграда.

- Уйти из школы, к сожалению, пришлось из-за финансовых вопросов - в то время преподавателям практически не выплачивали зарплату.

На вопрос о том, не тяжело ли весь день работать в одиночестве, да еще и практически в «заточении», Ирина Николаевна отвечает отрицательно:

- На самом деле я постоянно общаюсь и взаимодействую - и не только по телефону - с ребятами из отдела IT, специалистами бюро ПТС и многими другими коллегами. Так что я не сама по себе, а в слаженной профессиональной команде!