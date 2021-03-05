Ушел под лед на глазах у друга: водолазы готовятся к поискам 7-летнего мальчика в Немане

Школьник улял по льду реки и провалился в полынью. Фото: Александр Подгорчук

Трагедия произошла 17 февраля. В ту среду вечером 7-летний Артем Пешехонов ушел из дома по улице Победы в городе Неман и пропал. Как вскоре выяснилось, он гулял по льду реки и провалился в полынью. Позже литовские пограничники сообщили, что на записи камер видеонаблюдения видели, как мальчик провалился.

Ждали разрешение

Родные ребенка оперативно вышли по поисковиков. Заявка в известный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступила уже 18 февраля.

Артем Пешехонов. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

- На месте к поисковым работам готовы были приступить волонтеры Водолазной группы «ДобротворецЪ», являющейся водолазным направлением отряда «ЛизаАлерт», но не смогли это сделать без соответствующего разрешения местных служб, - говорит Светлана Соловьева, координатор водолазной группы «ДобротворецЪ».

По ее словам, до 3 марта разрешения предоставлено не было, хотя лед и погодные условия позволяли работать на месте.

- В данный момент разрешение уже получено. Но сейчас на реке идет лед и, к сожалению, это очень опасно для водолазов. Готовы приступить к поисковым работам, как только позволят погодные условия, - отмечает Светлана.

Работали на месте местные волонтеры, правда, как оказалось, далеко не все желающие.

- Получив заявку, мы тут же решили организовать сбор на поиски, но сотрудники полиции дали нам отбой, сказав, что помощь волонтеров не нужна, так как ребенок утонул. А водолазов в отряде у нас нет. В итоги поисковики из Калининграда никуда не поехали. Но были волонтеры, порядка 6 человек, которые живут в Немане и Гусеве – они искали ребенка, ходили по берегу, - рассказывает руководитель поискового отряда «Запад» Екатерина Преснякова.

Запросили помощь

Река Неман считается территорией особого пограничного контроля. Официально к Литве в этой ситуации никто не обращался

- На литовскую сторону официально с запросами о разрешении на проведение поисковой операции никто не выходил, никто не обращался. Пока информация такая, полученная устно от МЧС, пограничников, - говорит руководитель агентства по международным делам Алла Иванова.

Она отметила, что для того, чтобы проводить какие-либо поисковые работы на сопредельной территории, должно быть официальное обращение, и оно должно передаваться по линии МИД.

Как рассказал представитель МИД в Калининградской области Павел Мамонтов, родственники мальчика к нему обращались:

- По просьбе заявительницы мы написали письмо в Генконсульство Литвы в Калининградской области с просьбой предоставить съемку, которую делали литовские пограничники в это время в этом месте. Письмо было отправлено. Ответа мы не получали, - сказал он.

Известно, что запрос о передаче в распоряжение следствия видеозаписей с камер наблюдения, установленных вдоль реки, направлен в рамках приграничного сотрудничества по каналам Интерпола. Кроме того, в адрес литовской стороны подготовлен запрос об оказании правовой помощи в рамках международно-правового сотрудничества о выполнении ряда следственных действий на территории соседнего государства.

Намечены площади поиска

Между тем, Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.

- Основной версией произошедшего является то, что мальчик утонул. Следователи в присутствии законного представителя и педагога допросили друга, на глазах которого школьник ушел под лед, с привлечением водолазов МЧС осмотрена береговая линия, исследованы полыньи, исходя из карты течения реки, намечены площади поиска, - отметили в пресс-службе регионального СК.

По поручению следствия главным управлением МЧС России по Калининградской области организованы поисково-спасательные работы на реке Неман, ежедневное проведение которых осложняется погодными условиями.

Расследование уголовного дела продолжается.