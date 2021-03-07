Серьги, фены и… сковородки: О каких подарках на 8 Марта мечтают калининградки

Продажи сковородок выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, в этом году 8 марта ликовать будут не только милые дамы, но и продавцы сковородок. По данным маркетплейса Wildberries, именно их продажи выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Также в топ самых популярных подарков вошли цветы, мягкие игрушки и кремы. Об этом сообщает «Business FM Калининград» со ссылкой на пресс-секретаря Wildberries Анфису Ронжину. По ее словам от сковородок не отстают и фены, продажи которых выросли накануне праздника аж в восемь раз.

- Продажи кремов в Калининградской области в этот период выросли в штуках в пять раз год к году. А продажи бьюти-боксов и различных наборов косметики увеличились почти в девять раз. Взлетел спрос и на мягкие игрушки, - рассказывает Анфиса Ронжина.

Интересно, что самой дорогостоящей плюшевой покупкой в Калининграде стал музыкальный медведь-гигант высотой 2,5 метра за 6 тысяч рублей. Еще в этом году мужчины тратились на ювелирные изделия, дорогие аксессуары, косметика, ноутбуки, смартфоны и прочую технику вроде роботов-пылесосов, умных весов и электрических зубных щеток.

Среди ювелирки в Калининграде в топ продаж вышли серьги, кольца и подвески. Их продажи выросли в пять раз.

А вот в рабочих коллективах большинство мужчин традиционно вручают женщинам-коллегам цветы и накрывают праздничный стол. Популярные и такие веселые активности как самодеятельные выступления с песнями и стихами. Из коллективных подарков – походы в кино, театр или просто в ресторан.

И, еще раз о цветах. По статистике девушкам к 8 марта чаще всего дарят тюльпаны, мимозы или розы.

ЦИФРА ДНЯ

300 женщин-дворников сегодня добросовестно убирают улицы Калининграда. Об этом на радио «Комсомольская правда – Калининград» сообщил директор муниципального предприятия «Чистота» Юрий Егоров. При этом он отметил, что и 8 Марта дамам придется выйти с метлами на улицы и заняться уборкой.

- Я, конечно, их всех поздравляю. Но работа есть работа! – подчеркнул Егоров.